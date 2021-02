Brandenburg/H

Die Pandemie macht’s möglich: Ein Kaufvertrag im Volumen von 50 Millionen Euro ist am Mittwoch virtuell und gleichzeitig in Brandenburg an der Havel, in Cottbus, Frankfurt (Oder) sowie im tschechischen Plzen unterzeichnet worden.

Lieferung 2023-2026

Es geht um die Lieferung von vorerst 24 modernen Straßenbahnen vom Hersteller Škoda Transportation an die Verkehrsunternehmen der drei kreisfreien Städte in den Jahren 2023/24. Für 21 weitere Züge bis 2026 gibt es eine Option, deren Einlösen ist abhängig von der weiteren Finanzierung durch das Land Brandenburg.

Vier plus acht Bahnen

VBBr-Chef Jörg Vogler, Anwalt Thomas Mestwerdt und Rolf Nothnagel (v.re.) zeigen den Straßenbahnvertrag mit der Škoda Transportation über die Lieferung neuer Trams. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Verkehrsbetriebe Brandenburg nehmen vorerst vier Bahnen 2024 ab, können aber acht nachbestellen. Die ersten Züge kosten zusammen knapp elf Millionen Euro. Cottbusverkehr nimmt sieben Züge (plus 13 Option), die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) nimmt 13 Bahnen auf einen Schlag.

Das Zustandekommen des Sammelauftrags ist ungewöhnlich und musste auch von erfahrenen Vergaberechtlern begleitet werden. Den Verkehrsgesellschaften ging es natürlich darum, über eine große Bestellung einen möglichst guten Preis zu erzielen – einzeln kosten die Bahnen jeweils mindestens drei Millionen Euro.

Zur Galerie Rein virtuell musste die Vertragsunterzeichnung der Verkehrsunternehmen mit Škoda-Transportation in der Pandemie ablaufen. Dennoch werden die Verträge noch per Post verschickt für alle Unterschriften.

Unterschiedliche Anforderungen

Dennoch gibt es bei den drei Unternehmen Unterschiede bei Streckenprofilen, Bahnsteigbreiten, Brückenlasten und Anforderungen an den Fahrgastwechsel. „Die innovativen Lösungsvorschläge von Škoda haben uns beeindruck. Die unterschiedlichen Anforderungsprofile in einem Modell zu vereinen, war eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Škoda hat die Herausforderung mit Leidenschaft und Innovationskraft angenommen. Dieses Engagement in Kombination mit der langjährigen Erfahrung im Straßenbahnbau hat uns überzeugt, und wir sind sicher, dass auch unsere Fahrgäste begeistert sein werden“, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler.

Versprechen vom Präsidenten

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Teilnahme an dieser besonderen Ausschreibung. Ich verspreche, dass wir die bisherige gute Zusammenarbeit fortführen und Straßenbahnen liefern, die alle Fahrgäste zufriedenstellen“, sagt Petr Brzezina, der Präsident von Škoda Transportation.

Ein Allrounder-Modell

Gleich sind bei den Fahrzeugen die 1000 Millimeter Spurweite (Meterspur) sowie das Auslegen als Ein-Richtungs-Fahrzeuge. Sie haben eine Fahrerkabine, drei Wagenkästen, zwei Drehgestelle und ein Fahrwerk. Die Leistung liegt bei 400 Kilowatt (544 PS). Alle Züge haben zwei Einfachtüren mit 80 Zentimetern Breite, vier Doppeltüren, die 1,30 Meter weit aufschwingen sowie zwei Plätze für Menschen mit Handicap. Die Züge sind klimatisiert und haben WLAN an Bord. Unterschiede gibt es in der Wagenkastenbreite, sie schwankt zwischen 2,30 und 2,40 Meter.

Für das Fahrpersonal gibt es Klimaanlage, Touchdisplay und Außenkamera. In den Sitzen integriert sind die Sollwertgeber für die Geschwindigkeit – entfernt vergleichbar mit dem Tempomat.

Vielseitiger Hersteller

Am Mittwoch unterzeichneten die Verkehrsunternehmen der Städte Cottbus, Frankfurt/Oder und Brandenburg an der Havel per Online-Sitzung den Straßenbahnvertrag mit der Škoda Transportation über die Lieferung neuer Trams. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Firma Škoda gibt es bereits seit 1869, sie stellt unter anderem Schienenfahrzeuge für den Regionalverkehr, Fahrzeuge für den Personennahverkehr (Straßenbahnen, Busse, U-Bahnen) sowie elektrische Systeme her. Mit der neuen Bestellung kommt sie auf 992 Straßenbahnen auf vier Modell-Plattformen. „Bei uns ist die Wertschöpfungskette ziemlich tief – vom Engineering über das Design, die mechanische Fertigung bis zu allen elektrischen und elektronischen Komponenten stellen wir sehr vieles selbst her“, sagt der Deutschland-Chef Daniel Schambach.

Vergabe war Krimi

Doch ganz problemlos lief das Ausschreibungsverfahren nicht, der Vertrag hätte schon vor neun Monaten unterzeichnet werden können. Škoda Transportation hatte nicht das billigste, aber das technisch beste Angebot abgegeben. Ein chinesisches Unternehmen konkurrierte und focht die Vergabe vor der Vergabekammer an. Diese gab den Auftraggeber-Unternehmen Recht, wie auch im Juni vergangenen Jahres das Oberlandesgericht Brandenburg.

Neue Klauseln im Vertrag

In der Zeit war aber die so genannte Bindefrist verstrichen, das ist der Zeitraum, in dem sich Škoda an sein eigenes Angebot gebunden fühlen muss. Also bat der Hersteller um Nachverhandlungen, die nun erfolgreich abgeschlossen sind. Es ging im Wesentlichen um drei Punkte, erläutert Vogler: Wegen der Verzögerung um ein Dreivierteljahr mussten neue Liefertermine vereinbart werden. Es gibt eine Corona-Klausel – wenn die Pandemie die Produktion lahmlegen sollte, will der Hersteller dafür nicht haften. Zudem wurde marginal am Preis nachgebessert, weil einige Zulieferer auch mehr verlangen.

Baustellenverkehr gesichert

Dass lediglich Ein-Richtungs-Bahnen geordert wurden, verteidigt VBBr-Berater und Straßenbahnexperte Rolf Nothnagel: „Natürlich war das eine Frage des Preises. In der Zwei-Richtungs-Bahn ist vieles doppelt, Fahrerkabine, Antrieb, Türen. Wir haben noch sechs Zwei-Richtungs-Fahrzeuge im Bestand, davon sind vier modernisiert, die anderen werden auch noch schön gemacht. Das genügt dann für beispielsweise Baustellenverkehr, wenn wir nicht wenden können.“

Von André Wirsing