Das Slawendorf in Brandenburg an der Havel soll eine gesicherte Perspektive haben. Das geht aus einer Stellungnahme des Brandenburger Rathauses hervor.

Vor rund zwei Jahren war das noch anders. Seinerzeit diskutierten Kommunalpolitiker der Stadt über Sinn, Zweck und Zukunft des Erlebnisortes an der Havel mit seinen elf Hütten und seinen Freizeit und Bildungsangeboten. CDU und Freie Wähler rüttelten seinerzeit am Fortbestand an gewohnter Stelle.

Lieselotte Martius fragt nach

Die SPD-Stadtverordnete Lieselotte Martius aus Plaue hat sich bei Oberbürgermeister Steffen Scheller nach dem „beliebten touristischen Ausflugsziel“ erkundigt, um das es im Jahr 2020 ruhig geworden war.

Scheller bekennt sich in seiner Antwort zum Ausflugsziel Slawendorf, in dem weiterhin Bildungsangebote und Veranstaltungen laufen sollen. Abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit verbundenen Landesverordnungen sieht die Stadtverwaltung „inhaltlich eine stufenweise Wiedereröffnung“ vor.

Grünes Klassenzimmer weiterentwickeln

Die städtische Beschäftigungsgesellschaft BAS wird demnach Menschen im Slawendorf beschäftigen, „öffentlich geförderte Maßnahmen“ organisieren und Bildungsangebote für Kita-Kinder und Schüler unterbreiten.

Bereits bestehende Angebote wie die Aktion „Grünes Klassenzimmer“ wird die BAS laut Oberbürgermeister überarbeiten und weiterentwickeln. Perspektivisch sollen Ferienangebote mit Kooperationspartnern wieder eine Rolle spielen.

Die BAS habe erste Gespräche Partnern geführt, die dafür infrage kommen. Angebote für den Tour-und-Travel-Markt sollen geprüft werden.

Rückkehr der Zeitreise

Auf Martius’ Frage nach der Rückkehr der Unternehmung „Zeitreise“ ins Slawendorf bestätigt die Verwaltung, dass ein Mitarbeiter gewonnen worden sei, der aktiv an der Entstehung des Slawendorfes mitgewirkt hat über langjährige Erfahrungen verfügt und über ein gutes Netzwerk in der Szene.

Die vor zwei Jahren diskutierte Verlegung des Slawendorfes scheint vom Tisch. Nach Schellers Angaben bestehen derzeit keine solchen Überlegungen. Er liefert Klartext: Ein Rück- oder Abbau käme nach jetzigem Kenntnisstand einem Abriss gleich.“ Die Baumaterialien im Erdreich könnten nicht wiederverwendet werden.

Dazu fehlten auch das Geld, die geeigneten Arbeitskräfte und eine Arbeitsmarkt-Förderung für einen Wiederaufbau an einem anderen Standort. Die Instandhaltung des mittelalterlichen Schaudorfes kostet die Stadt nach den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit etwa 16 500 Euro im Jahr.

