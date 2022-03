Slawenfürstin wird Namenspatin für Platz in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Jetzt kommen die Frauennamen auf die Schilder von Straßen und Plätzen: Vor genau einem Jahr haben die Stadtverordneten beschlossen, Wege und Plätze nach mit der Stadt verbundenen Frauenpersönlichkeiten zu benennen. Nun wird ein Anfang gemacht mit dem Platz am Neustädtischen Wassertor, im Volksmund Pfaffe-Kai, welcher nach der Slawenfürstin Petrissa benannt werden soll.

Wenig Fakten zu Petrissa

Die Vorschläge erarbeitet hat ein Gremium aus dem Museums-Team, aus dem Stadtarchiv sowie vom Historischen Verein. Ihre Recherchen zum Leben und Wirken der Slawenfürstin haben folgende Fakten ergeben: Über die Person der letzten Fürstin der slawischen Heveller selbst weiß man nur wenig, denn sie lebte im 12. Jahrhundert, zu einer Zeit, aus der hier in der Region nur wenige schriftliche Zeugnisse überhaupt überliefert sind.

Sie dürfte um 1100/1110 geboren worden sein, verstorben sein dürfte sie nach 1160. Sie war die Ehefrau des letzten Slawen-Fürsten Pribislaw, der mit der Übernahme des christlichen Glaubens einen christlich-deutschen Namen bekam: Heinrich, bekannt als Pribislaw-Heinrich.

Wohnsitz war in Brandenburg

„Petrissa“, analog zu Pribislaw-Heinrich, wird bereits ihr deutscher Taufname gewesen sein, in bewusster Anlehnung an Petrus als den Schutzpatron des Bistums Brandenburg. Ob und wie ihr slawischer Name lautete, ist nicht bekannt. Sie stammte, ebenso wie ihr Mann, aus adeliger Familie.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Wohnsitz war die Brandenburg, die als Hauptburg der Heveller im heutigen Stadtgebiet Brandenburgs an der Havel liegt. Oberirdisch hat sich die Petrikapelle erhalten, die einstmals die Burgkapelle gewesen ist. Wahrscheinlich hat sie, wie ihr Mann, dort auch ihre Ruhestätte gefunden, die aber bislang archäologisch noch nicht nachgewiesen wurde.

Erbfolgekrieg verhindert

Um 1150 starb Pribislaw-Heinrich, seine Witwe hielt seinen Tod tagelang geheim, um dem Markgrafen zu ermöglichen, zur Brandenburg zu kommen und sein Erbe anzutreten. Auch wenn einige Jahre später Jazca von Köpenick, womöglich ein Neffe der Slawenfürstin, die Burg kurzzeitig eroberte, gelangte sie schnell zurück in die Herrschaft des Markgrafen, der im Burgbereich den Grundstein für den späteren Dom 1165 legte. Petrissas Handeln hatte einen langwierigen Erbfolgekrieg verhindert und somit für Frieden im Gebiet der heutigen Stadt gesorgt.

Über die äußerst dürftigen schriftlichen Überlieferungen hinaus gibt es eine berühmte Münzprägung, einen Denar, mit zahlreichen Varianten, auf der Heinrich auf der Vorderseite und seine Frau auf der Rückseite zu sehen sind. In der entsprechenden Umschrift ist der Name der Slawenfürstin ebenfalls „Petrissa“. Diese Umschrift beweist zunächst, dass der Name keine Erfindung der Chronisten ist, sondern historisch belegbar.

Von André Wirsing