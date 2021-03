Brandenburg/H

Es ist schon einige Jahre her, da kam dieser Herr, Anfang 70, zu Ulrike Berger ins Büro. Er hatte sich aus dem Berufsleben verabschiedet und ist mit seiner Frau nach Brandenburg an der Havel gezogen. Auf der Suche nach einer neuen, sinnvollen Aufgabe, hat er das Freiwilligenzentrum der Stadt beim Caritasverband in der Neustädtischen Heidestraße 24 kontaktiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben gemeinsam überlegt, welche ehrenamtliche Tätigkeit es für ihn geben könnte“, erzählt die sympathische junge Frau. Er hatte seinen Hund dabei und so lag es nahe, einen Kontakt zu einer Ehrenamtlerin herzustellen, die sich bereits mit ihrem Hund freiwillig engagierte. Das Resultat war nach kurzer Zeit die Gründung des Vereins Therapiehunde Brandenburg. Eine Erfolgsgeschichte, denn heute zählen 50 Besuchs-und Therapiebegleithunde-Teams zum Verein.

Zentrum für Freiwillige vermittelt Ehrenamtler

„Das Freiwilligenzentrum wird von der Stadt gefördert“, erklärt Ulrike Berger und dass es die zentrale Anlaufstelle ist, um Ehrenamtliche zu vermitteln. Es gehört zum Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.

„Wenn jemand Interesse hat, nehmen wir gerne Kontakt auf.“ Das funktioniert sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Unterstützt werden zum Beispiel Einrichtungen oder Vereine, die noch Freiwillige suchen. Wer sich hingegen engagieren möchte, kann sich im Freiwilligenzentrum melden und beraten lassen.

„Dass es bereits viel Engagement gibt, sieht man an dem breiten Vereinsleben in der Stadt und den zahlreichen Einrichtungen, die durch Ehrenamtliche unterstützt werden“, sagt Ulrike Berger.

Leseprojekt an Schulen

Dazu gehören zum Beispiel Kitas, Behinderteneinrichtungen, der Verein „Weißer Ring“, die Björn-Schulz-Stiftung, aber auch Projekte an Schulen, wie das Leseprojekt „Kolumbus auf Bücherreise" zur Förderung der Sprachentwicklung und Lesekompetenz oder der Besuchsdienst „Brandenburg besucht“, bei dem sich Ehrenamtliche um ältere oder behinderte Menschen kümmern, die wenig oder keine sozialen Kontakte haben. Aber auch Vereine, wie der Reit-und Fahrverein, der Verein Jazzfreunde Brandenburg und der Verein Lauschkultur werden unterstützt oder auch der Verein Kleinkunst Brandenburg mit seinem „heimwerts-Festival“.

Beim Engagement-Marktplatz im März 2019 wurden im Minutentakt Vereinbarungen unterzeichnet. Quelle: Archiv/André Großmann

„Ich versuche immer neue Informationen und Ideen zu sammeln und die Kontakte zu vermitteln“, erläutert Ulrike Berger, die zum Beispiel bei Fragen zu den Rahmenbedingungen für Vereinsgründungen und ähnlichem beraten kann. Auch der jährlich stattfindende Engagement-Marktplatz, bei dem Unternehmen, Vereine und soziale Einrichtungen Kooperationspartner werden und gegenseitige ehrenamtliche Unterstützung aushandeln, wird vom Freiwilligenzentrum unterstützt und geht in diesem Jahr bereits in die 13. Runde. Er ist eine feste Größe in der Havelstadt.

„Durch Corona ist derzeit leider wenig möglich", sagt Ulrike Berger und ist gerade deshalb nicht untätig. Sei es der Aufruf zum Stoffmaskennähen im vergangenen Jahr, zum Schreiben von Briefen, die unter anderem an Menschen in Seniorenheimen adressiert sind oder die Zusammenarbeit mit dem Streamquartier, um Vereine und Ehrenamtliche in einem Online-Seminar bei der Organisation und Durchführung von Videokonferenzen zu unterstützen, es bieten sich immer Möglichkeiten, etwas zu tun.

Bärbel Böer ist Flüchtlingsnetzwerkkoordinatorin in Brandenburg an der Havel. Quelle: Ina Schidlowski

Das sieht auch Bärbel Böer so. Sie brachte die Idee eines Kalenders mit, in dem Ehrenamtliche vorgestellt werden, ihre Arbeit gewürdigt und vielleicht die Neugier auf eine freiwillige Tätigkeit geweckt wird. Sie weist darauf hin: „Noch sind einige Kalender vorrätig. Sie sind bei Ulrike Berger kostenfrei erhältlich.“

Bärbel Böer ist Ansprechpartnerin der Flüchtlingsnetzwerkkoordination imDiakonischen Werk Brandenburg an der Havel in der Damaschkestraße. „In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Ehrenamt in Bezug auf Geflüchtete lebendig gestaltet,“ resümiert die engagierte Frau, die ebenfalls Ideen und Informationen sammelt, Projekte ins Leben ruft und unterstützt, Kontakte herstellt und Menschen zueinander bringt.

Von Havelgarten, Fahrradwerkstatt, Flüchtlingscafé bis hin zu Patenschaften, gibt es viele freiwillige Initiativen, die sich so entwickelt haben. „Da steckt viel Power drin“, finden Bärbel Böer und Ulrike Berger und möchten mit dem interkulturellen Ehrenamtskalender gerne einmal Danke sagen.

Wenn aus Hilfe Freundschaft wird

Auch die Frage, wie können wir den Geflüchteten das Ehrenamt nahe bringen, ist für sie ein wichtiges Anliegen. Ein schönes Beispiel für die gegenseitige Unterstützung sind Hans Stapperfenne und Markos Chamma. Als der aus Aleppo stammende Markos Chamma 2015 nach Brandenburg an der Havel kam, sprach er kein Deutsch. Hans Stapperfenne half ihm, die Sprache zu lernen und in der Havelstadt anzukommen. Heute kann Markos Chamma den mittlerweile 82-Jährigen unterstützen. Es ist ein beidseitiges Geben und Nehmen, ein Ehrenamt, das zur Freundschaft wurde.

Ulrike Berger und Bärbel Böer machen sich auch mit einem Kalender für das Ehrenamt stark. Quelle: Ina Schidlowski

„Wir lassen Flyer zum Beispiel ins Arabische übersetzen“, erläutert Ulrike Berger, die damit in die Deutsch-Klassen des Bildungsträgers BBAG (Berlin-Brandenburgische Auslands-Gesellschaft) geht, das Ehrenamt erklärt und Fragen beantwortet oder auch in gemeinsamen Projekten mit der Technischen Hochschule Brandenburg ehrenamtlich engagierte Studierende vermittelt.

Der Abbau von Vorurteilen ist das Ziel

Es geht darum, sich kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Für Christian Beier war das ein Grund sich mit seinem Wissen und Können einzubringen. Als Fotograf, der sonst oft mit seiner Kamera Hochzeiten begleitet, wandte er sich an Bärbel Böer, die ihn für das Kalenderprojekt schnell begeistern konnte. Mit seiner empathischen Art hat er sich den unterschiedlichsten Menschen in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit genähert, sind ihm einfühlsame und aussagekräftige Porträts gelungen.

Im Gespräch mit den einzelnen Ehrenamtlern, werden die vielseitigen Aspekte ihrer Arbeit deutlich.

Anja Rieck vom „heimwerts-Festival“ sagt: „Das aktive sich Miteinbringen hat einen großen Stellenwert in meinem Bewusstsein. Sich wertvoll fühlen, dieses Gefühl entsteht bei mir vor allem durch das Ehrenamt.“

Blick in die Fahrradwerkstatt Bike Box im Haus der Offiziere in Brandenburg an der Havel. Quelle: Archiv/Norman Giese

Martin Mitrenga von der Fahrradwerkstatt „Bike Box“ sagt: „Ich fühle mich positiv, weil ich etwas vermitteln und weitergeben kann. Vorurteile werden abgebaut und Geflüchtete fühlen sich wertgeschätzter.“

Und Trainerin Stefanie Heinrich vom „Rope Team Brandenburg“ (Seilspring-Sportart) meint: „Manchmal muss man einfach anfangen, sich trauen. Ich kann mir nicht vorstellen, nur vor dem Fernseher zu sitzen. Ich verbringe meine Freizeit gerne mit den Kindern und jungen Menschen.“

Wenn auch die derzeitige Situation wenig ehrenamtliche Arbeit zulässt, sind Ulrike Berger und Bärbel Böer zuversichtlich. „Ich hoffe und denke, es werden neue Formate entstehen“, sagt Bärbel Böer und auf diesem gedanklichen Weg folgt man ihr gerne.

Von Ina Schidlowski