So bereitet sich das Marienbad auf die Wiedereröffnung vor

Brandenburg/H

Das Marienbad plant seine Wiedereröffnung und bereitet sich auf den Betrieb mit neuen Regeln vor. „Wir stimmen uns eng mit dem Gesundheitsamt ab, haben ein Hygienekonzept erarbeitet. Noch sind aber einige Fragen offen“, sagt Werkleiter Fred Ostermann.

Abstand und Mundschutz

Klar ist jedoch, dass die Corona-Pandemie den Alltag im Schwimmbad verändert. So ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern Pflicht, Gäste müssen im Eingangsbereich und zwischen den Umkleiden Mundschutz tragen.

Damit im Marienbad keine Menschenmassen aufeinandertreffen, wollen Mitarbeiter die Gästezahl steuern. Sie würden dann festlegen, wie viele Besucher den 100 Quadratmeter großen Eingangsbereich zeitgleich betreten.

Kein Verkauf von Tageskarten

Der Verkauf von Tageskarten ist Geschichte, laut Marketingchef Guido Schütz sollten Gäste „vorab für verschiedene Zeiträume online reservieren“, auch wenn Besucher weiter Tickets vor Ort kaufen können.

Das längere Verweilen im Bad ist jedoch tabu, eine Nachzahlung bei Verspätungen gibt es nicht mehr. Ein neues Buchungssystem erfasst digital die Nutzungszeit, aktuell läuft noch das Vergabeverfahren für einen Anbieter.

Spinde bleiben ungenutzt

Besucher verlassen das Marienbad künftig nach einer Durchsage, anschließend desinfizieren Reinigungskräfte eine Stunde lang die Räumlichkeiten. Guido Schütz läuft durch das leere Marienbad und betrachtet die Spinde auf den Gängen. Jeder dritte bis vierte Schrank bleibt wohl leer, um Mindestabstände zwischen Besuchern zu gewährleisten.

Zur Einhaltung des Mindestabstands bleiben viele Spinde im Marienbad geschlossen. Quelle: André Großmann

Schwimmmeister Sebastian Lucht reinigt das Lehrschwimmbecken mit einem Kärcher und befreit es von Grünalgen. Er freut sich schon jetzt auf die ersten Gäste, denn das Marienbad ist seit dem 16. März geschlossen.

Start der Freibad-Saison unklar

Trotz der nächsten Corona-Lockerungen sagt aktuell niemand, an welchem Tag die Freibad-Saison in der Havelstadt startet. Zwar verkündete Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) in einer Pressekonferenz, dass Freibäder ab dem 28. Mai und Hallenbäder ab dem 13. Juni öffnen dürfen, die aktuelle Eindämmungsverordnung in Brandenburg an der Havel gilt jedoch bis 5. Juni. Laut Paragraf 6 Absatz 1 sind und bleiben die Bäder bis dahin geschlossen.

Änderung der Eindämmungsverordnung

Die MAZ hat deshalb den stellvertretenden Regierungssprecher Simon Zunk zur Situation befragt. „Das Kabinett strebt einen Beschluss zu einer möglichen Gesetzesänderung in der kommenden Woche an, vermutlich am Dienstag“, kommentiert er.

Fred Ostermann hofft auf mehr Details. „Wir brauchen Klarheit, um planen zu können. Je schneller, desto besser“, sagt der Werkleiter im Marienbad. Er benötige die neuen Landesvorgaben, um die Maßnahmen des Hygienekonzepts mit der Verwaltungsleitung und dem städtischen Gesundheitsamt in Brandenburg an der Havel anzupassen.

Deutlich weniger Gäste im Freibad

Bislang orientiert er sich bei den Planungen für den Freibadbetrieb an Richtwerten aus anderen Bundesländern. Dort gelten im Schwimmbad pro Gast 15 bis 20 Quadratmeter Freifläche. Je nach Empfehlung der Brandenburger Landesregierung könnten also zwischen 180 und 240 Gäste die 3600 Quadratmeter große Liegefläche des Marienbads nutzen. Vor der Corona-Pandemie waren es im Normalbetrieb über 1.000 Besucher.

Keine Wiedereröffnung am 28. Mai

„Preiserhöhungen sind laut Fred Ostermann aber „momentan nicht in der Diskussion“. Eine Wiedereröffnung des Freibads am 28. Mai ist für ihn momentan unrealistisch. „Auch wenn wir uns um eine zeitnahe Wiedereröffnung bemühen. Wir brauchen noch etwas Vorlauf“, sagt der 61-Jährige.

Den Neustart betrachtet er mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut sich der Brandenburger auf die Rückkehr der Gäste, andererseits will er die Gesundheit von Besuchern und 40 Mitarbeitern schützen.

Sorge vor zweiter Corona-Welle

„Es darf keine zweite Corona-Welle geben, bei der wir wieder schließen müssen. Wichtig ist, dass sich Besucher an die notwendigen neuen Regeln halten und wir die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten“, sagt der Marienbad-Werksleiter. Er und Vize-Betriebsleiter Heiko Bergemann hoffen, dass die Gäste dem Haus trotz der Pause die Treue halten.

Vize-Betriebsleiter Heiko Bergemann freut sich auf den Neustart im Marienbad. Quelle: André Großmann

Stammgast Wolfgang Thörner freut sich schon jetzt auf seinen ersten Besuch. „Für mich ist Schwimmen ein Ausgleich. Es tut dem Körper gut, anderthalb Stunden seine Bahnen zu drehen und hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Sobald es wieder möglich ist, werde ich ins Marienbad gehen“, sagt der 52-Jährige.

Von André Großmann