Brandenburg/H

Die letzten Jahre zog die Bewegung Fridays for Future (FFF) viel Aufmerksamkeit auf sich. Schüler gingen nicht mehr in die Schule, um für eine umweltfreundlichere Zukunft zu demonstrieren. Aber seit Beginn der Pandemie ist es erstaunlich ruhig um die Bewegung geworden, auch in Brandenburg an der Havel. Nur auf Instagram kann man regelmäßig Neuigkeiten erfahren.

Das Plenum findet online statt

Das Plenum der Gruppe findet einmal oder mehrfach die Woche über eine Videokonferenz statt. Persönliche Treffen sind durch die Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Die letzte größere Aktion war der globale Streiktag am 19. April. Statt einer Demonstration fanden malten die Mitstreiter Botschaften mit Kreide auf die Straße und hängten Banner in der Stadt auf.

Der nächste globale Streiktag wird bereits auf internationaler Ebene geplant, sagt Gwendolyn Rautenberg. Sie ist Mitorganisatorin der Gruppe in Brandenburg an der Havel. Die Bundestagswahl im September ist wichtig für Fridays for Future in Deutschland, sie soll zu einer Klimawahl werden. Es sollen möglichst Parteien gewählt werden, die sich aktiv gegen den Klimawandel einsetzen und auch Dinge verändern wollen.

Demonstrieren mit Abstand

Demonstrationen gibt es zurzeit nicht, kleinere Proteste hingegen noch immer. Quelle: privat

Trotz der derzeitigen Corona-Regelungen könnten Demonstrationen durchaus durchgeführt werden. Das sieht man immerhin an den regelmäßig stattfindenden Querdenken-Demos. „Wenn eine Demonstration Corona-konform durchgeführt wird, ist das Risiko einer Ansteckung geringer als beim Einkaufen“, sagt Gwendolyn Rautenberg.

Das Problem: Es gibt zu wenig Helfer, welche die Einhaltung der Maskenpflicht und Abstandsregelungen, kontrollieren könnten. Während der hohen Infektionszahlen wird daher auf Demonstrationen verzichtet. Zu einer Gegendemonstration gegen „Brandenburg steht auf“ wurde trotzdem am 27. März aufgerufen. „Die Querdenker stehen gegen alles, wofür kämpfen und stehen", sagt Rautenberg.

In der Organisationsgruppe befinden sich 24 Personen, von denen allerdings nur acht aktiv sind und nur fünf auch wirklich Initiative ergreifen, erzählt Gwendolyn Rautenberg. Bei der letzten Demonstration in Brandenburg an der Havel im vergangenen Jahr waren noch rund 500 Teilnehmer auf der Straße. Jetzt gibt es nur noch kleinere Aktionen.

Neue Bündnisse schaffen

Zwar gibt es in Brandenburg an der Havel viele Personen, die sich aktiv für die Umwelt einsetzen, die meisten kennen sich jedoch nicht untereinander. Deshalb arbeiten Fridays for Future jetzt an Bündnissen zu anderen Firmen und Gruppen in der Stadt. Hierzu zählt zum Beispiel der „Weltladen“ in der Hauptstraße, der sich mit fairem Handel auseinandersetzt. Außerdem arbeitet die Gruppe eng mit Wissenschaftlern zusammen, aber auch mit der Gruppe „Health for Future“ des Städtischen Klinikums.

Ein weiteres Projekt mit dem FFF sich vernetzten, ist das „Foodsharing“ in der St. Katharinenkirche. Die Gruppe setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein. Hier kann sich jeder Lebensmittel abholen, die noch genießbar sind, allerdings nicht mehr verkauft werden können.

Auch mit dem VCD wird zusammengearbeitet, um für mehr Verkehrssicherheit und bessere Radwege zu sorgen. Mit dem Thema beschäftigt sich die Stadt schon eine ganze Weile, allerdings ist bis jetzt noch nichts passiert. „Es wird nur darüber gesprochen, aber nicht gehandelt“, beschwert sich Gwendolyn.

Neue Mitglieder gesucht

Viele der Mitglieder von Fridays for Future in Brandenburg sind derzeit im Abi-Stress, auch Gwendolyn. Daher fällt es ihnen schwer neue Mitglieder einzubinden. Die Neulinge trauen sich zudem oft nicht zu den Online-Treffen und würden lieber zu Treffen in Person erscheinen, erzählt Gwendolyn Rautenberg. Dabei sucht die Gruppe neue Klimaaktivisten, denn ein paar Mitglieder werden nach dem Abitur in eine andere Stadt ziehen und sich dort engagieren.

Der Kampf gegen den Klimawandel ist in Brandenburg an der Havel noch lange nicht vorbei. Nur die Aktionen sind aufgrund der Pandemie kleiner und digitaler geworden.

Von Julia Kazmierczak