Seltenes Jubiläum: Hanni Leutner feiert 100. Geburtstag

Brandenburg/H

Mit Bewegung hält sich Hanni Leutner an ihrem 100. Geburtstag fit. Die älteste Bewohnerin des evangelischen Seniorenzentrums „Haus Wilhelmsdorf“ läuft mit ihrem Rollator mehrere Runden über den Flur und freut sich auf ihren Ehrentag.

Die Brandenburgerin Hanni Leutner feiert ihren 100. Geburtstag und spaziert täglich mit ihrem Rollator durch die Gänge des evangelischen Seniorenzentrums „Haus Wilhelmsdorf.“ Quelle: André Großmann

Vorfreude auf Partygäste

Sie betont, „ein bisschen aufgeregt“ zu sein, schließlich hätten sich mehr als zehn Partygäste angekündigt, das Jubiläum mit ihr zu feiern. „Gott sei Lob ist dann wieder etwas Ruhe. Aber es gibt ja auch einige Menschen, die noch ein paar Jahre älter werden“, sagt Leutner der MAZ. Sie hätte nicht erwartet, dass sie einmal 100 Jahre alt wird. „Damals hat mir das ein Doktor gesagt, ich dachte aber, dass er nur einen Spaß macht“, sagt die Brandenburgerin.

Wunsch für jüngere Menschen

Sie achtet im Leben auf Ehrlichkeit, Fleiß, Bescheidenheit und Ordnung und formuliert einen Wunsch für jüngere Menschen. „Sie sollen einen schönen Beruf lernen, mit dem sie gut durch das Leben kommen, aber jeder soll Arbeiten erledigen, die er auch machen möchte“, sagt sie der MAZ.

Hochzeit im Jahr 1941

Neben den Spaziergängen schätzt die Jubilarin die gemeinsame Zeit und Gespräche mit ihrer Tochter Renate Tietze, die sie zweimal pro Woche besucht. Hanni Leutner hat zwei Kinder, drei Enkel und fünf Urenkel. Als sie in ihrem Zimmer sitzt, blickt sie auf ein Foto, das sie und ihren Mann Fritz bei ihrer Hochzeit im Jahr 1941 zeigt. Nach der standesamtlichen Trauung fand die Feier im Haus ihrer Eltern Albert und Ida Günther in Altbensdorf statt, Hanni trug ein rosafarbenes Tanzkleid.

Hanni Leutner heiratete im Jahr 1941 ihren Mann Fritz. Das Paar lernte sich bei der Arbeit im ehemaligen Brandenburger Arado Flugzeugwerk kennen. Quelle: privat

Sie lernte ihren Mann Fritz bei der Arbeit in den ehemaligen Arado Flugzeugwerken kennen, während Hanni Werkzeuge ausgab, arbeitete er als Flugzeugklempner. „Wenn wir dann gefrühstückt haben, hat er manchmal auf der Bank gesessen und wir haben uns unterhalten und verstanden“, sagt sie und lächelt. Beide liebten das Tanzen, „vor allem Walzer und Polka“, betont Hanni Leutner gegenüber der MAZ.

Angespannte Lage mit Lebensmittelmarken

Die Zeit während und nach dem Krieg empfand sie als angespannt. „Damals gab es ja alles nur auf Zuteilung mit den Lebensmittelmarken“, erinnert sich die Brandenburgerin, die schon in der Jugend lernte, sich durchzusetzen. So trug sie nach ihrer Schulzeit Brötchen beim Bäcker aus und war später bei einem Obstbauern in Glindow tätig.

Leutner bildete sich weiter, schälte Kartoffeln, kümmerte sich um den Abwasch und kehrte in die Havelstadt zurück. Direkt neben der Krakauer Schleuse arbeitete sie Mitte der Dreißigerjahre als Dienstmädchen, später wurde sie für die Arbeit in den Arado-Flugzeugwerken dienstverpflichtet.

Während der DDR-Zeit lebte die Jubilarin jahrelang in der Walzwerksiedlung und arbeitete als Putzfrau und Köchin in einer Kinderkrippe des Stahlwerks. Ihr Lieblingsort in der Havelstadt ist der Marienberg, denn hier ging sie früher häufiger mit ihrem Fritz spazieren.

Wunschlos glücklich

An ihrem Ehrentag will sie zwar keinen Tanz wagen, aber Kaffee und Pflaumenkuchen genießen. Hanni Leutner ist wunschlos glücklich. „Es ist alles gut. Ich habe etwas zum Essen, Trinken, eine Schlafgelegenheit. Mehr brauche ich doch nicht“, sagt sie der MAZ. Auch ihre nächsten Spaziergänge sind bereits geplant, sie will sich weiter fit halten. „Wenn es mir gut geht, mache ich alles mit“, sagt die Jubilarin.

Von André Großmann