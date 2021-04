Roskow

„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“ - ein altes Volkslied, das nur noch von vergangener Zeit erzählt? Weit gefehlt, in Roskow ist das hoch aktuell und die Feldarbeit mit dem Pferd wieder live zu erleben. Landwirtin Janine Hübner hat sich bewusst für die ökologische Landwirtschaft und die ressourcenschonende Arbeit mit Tara, ihrer Kaltblüter-Stute entschieden.

Tara ist ein wenig aufgeregt. Auf dem Grundstück nebenan wuseln Schafe über die Wiese. „Die Schafe dort kennt Tara noch nicht, sie weicht immer wieder ein wenig zurück“, erklärt Janine Hübner das Verhalten ihres Pferdes, ein elfjähriges Ermländer Kaltblut, das sie seit 2018 besitzt. Ihre Aufgabe ist es, dem Pferd zu signalisieren, es ist alles in Ordnung, keine Gefahr. Die 34-Jährige geht ruhig neben dem Tier und dreht mit ihm auf der kleinen Weide hinter dem Feld ein paar Übungsrunden.

Mal führt sie das Pferd links herum, dann rechts, dabei gibt sie dem Tier mit ihrer Körpersprache und ihrer Atmung feine Signale und Kommandos. Danach muss Tara durch eine Art Gasse laufen, die Janine Hübner mit Ästen auf der Erde markiert hat, denn Tara ist noch in Ausbildung. „Sie muss im Schritt bleiben und darf nicht traben“, erklärt die junge Landwirtin, die bei ihrem Pferd Sicherheit und Vertrauen schafft, weil sie sich bei der Ackerarbeit auf Tara verlassen können muss.

„Ursprünglich wollte ich mal Tierärztin werden“, erinnert sich Janine Hübner, die schon immer gern Zeit mit Tieren verbracht hat und eine besondere Affinität zu Pferden hat. Sie ist zwar in Berlin aufgewachsen, aber rasch hat sich der Bezug und die Liebe zum Landleben durch den häufigen Besuch bei den Großeltern in Päwesin entwickelt. Sie hat sich für das Studium Ökolandbau und Vermarktung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde entschieden. Als dort über den Ackerbau mit Arbeitspferd gesprochen wurde, passte das für die Pferdeliebhaberin perfekt ins Konzept. Beeinflusst von Silke Hagmaier und Carmen Becker, die sich beide für eine kooperative Partnerschaft von Mensch und Pferd einsetzen, nahm sie bei letzterer an einem Workshop Teil.

Joining nennt Carmen Becker, Ausbilderin für Arbeitspferde, die Partnerschaft mit dem Pferd, erklärt die junge Landwirtin und das bedeute: „Wie schaffe ich Vertrauen und wie motiviere ich das Pferd, dass es ruhig und ganz bei der Sache ist.“

Wann genau die Feldarbeit im Frühjahr beginnt, ist witterungsabhängig. Das kann im März sein oder erst im April. Tara wird an diesem letzten Märzwochenende auf einem kleinen Stück der 1200 Quadratmeter großen Anbaufläche arbeiten. Dafür werden ihr das Brustblattgeschirr umgelegt, der wehende Schweif verlesen und geflochten, sowie die Hufe ausgekratzt.

Bei solchen Arbeiten hilft Ehemann Enrico Hübner oft mit. Für ihn ist das ein Hobby. Er holt das Arbeitsgerät, eine Meyerhacke und erklärt ihren Aufbau und die Funktion und dass der Boden nicht jedes Mal gepflügt werden muss, dass die Erde damit nur aufgelockert werde. Ziel ist für Janine Hübner, diese Arbeit einmal allein durchzuführen. Doch noch muss sie Tara führen.

Alles ist fest verzurrt und die Drei sind einsatzbereit. Janine Hübner gibt das Kommando, sagt laut: „Tara, Enrico“ und dann laufen sie über das Feld. Für Tara scheint das spielend zu funktionieren. Sie reagiert genau, läuft gleichmäßig, wendet ruhig nach links und rechts, bleibt im richtigen Moment stehen. Im Nu ist der Boden durchgehackt. Für diesen Tag reicht es. Tara ist kein Traktor, gibt Janine Hübner zu bedenken und dass viel Leidenschaft dabei ist. „Ein Pferd zu benutzen ist vielleicht in der Vorbereitung etwas aufwendiger, aber auf dem Acker ist es genauso schnell oder schneller als ein Traktor“, sagt sie.

Außerdem verbraucht es keine fossilen Brennstoffe und liefert sogar noch den nötigen Stickstoff für die Feldfrüchte. Ehemann Enrico ergänzt: „Tara kann natürlich nicht 1200 Quadratmeter mit einem Mal bearbeiten oder 10 Tage hintereinander eingesetzt werden. Das ist auch nicht nötig. Wir machen das parzellenweise, dadurch bleibt der Rest des Bodens noch bedeckt.“ Ein wichtiger Aspekt der ökologischen Landwirtschaft. Laub und Blattwerk, Pferdemist und etwas Stroh bedecken den Boden und verrotten langsam. Das liefert den Mikroorganismen „Futter“ und erhöht den Humusanteil. Der Boden wird durch Taras Gewicht nur punktuell verdichtet, er ist dadurch locker und nährstoffreich und muss deshalb nur gehackt werden, um neue Saat auszubringen.

30 verschiedene Gemüsesorten wird die Ökobäuerin anbauen. Als erstes kommt die Möhrensaat in die Erde, sowie die Steckzwiebeln und die Frühlingszwiebeln. Dann folgen die Kartoffeln. „Ich baue 13 verschiedene Kartoffelsorten an, davon werden etwa sieben Sorten zum Verzehr sein, die anderen dienen der Saatgutvermehrung.“

Im Gewächshaus gucken schon Keimlinge von Porree, Tomate, Blumenkohl oder Brokkoli aus den Pflanztöpfchen.

Das erfordert ein strukturiertes Arbeiten. „Ich plane die Arbeitsabläufe und schreibe mir alles genau auf“, sagt Janine Hübner, die mit ihrem Modell der solidarischen Landwirtschaft nun 35 Ernteanteile an ihre Teilnehmer abgibt. Diese beteiligen sich an den Kosten und tragen so den Betrieb mit. Dafür erhalten sie einen Ernteanteil.

„Mein Ziel ist es, einmal 50 Ernteanteile erwirtschaften zu können“, erklärt sie und dass sie sich für die Zukunft wünscht einen Hektar Gemüse anzubauen, denn das wäre mit einem Pferd gut zu schaffen. Das bedeutet natürlich auch für Tara noch viel Training.

Sie soll einmal lernen, einen Erntewagen zu ziehen, ein Mähwerk und einen Heuwender und beim Holzrücken im Wald könnte sie auch helfen.

Janine Hübner ist unter gemuesehavelregion@posteo.de erreichbar.

Von Ina Schidlowski