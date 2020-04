So ist die Corona-Krise für eine Familie mit einem behinderten Kind

Brandenburg/H

Für viele Menschen ist die derzeitige Situation eine große Herausforderung. Was ist aber, wenn jemand nicht in der Lage ist, zu verstehen, was aktuell passiert, und dazu der gesamte Alltag durcheinandergewirbelt wird? So geht es momentan Ana Lena – und damit auch ihren Eltern Heide Traemann und Dennis Bohne.

Ana Lena ist frühkindliche Autistin mit geistiger Behinderung. Offiziell ist sie 20 Jahre alt, doch geistig ein Kleinkind. „ Ana Lena ist quasi nonverbal. Sie kann im Prinzip nur ihre Grundbedürfnisse ausdrücken“, schildert ihre Mutter.

Anzeige

„Ihre Welt ist aus den Fugen geraten“

Bisher war der Alltag der jungen Frau durchstrukturiert. Sie besuchte die Havelschule, blieb dort nach dem Unterricht im integrativen Freizeitzentrums KIS. Das brach von einen auf den anderen Tag weg. „Ihre Welt ist aus den Fugen geraten“, sagt Heide Traemann. „Denn sie kennt keinen anderen Rhythmus.“

Jeden Morgen um 7.30 Uhr wurde Ana Lena bisher vom Fahrdienst abgeholt, ging dann in die Klasse, wechselte zur Freizeit über. „Um 17 Uhr wurde sie dann von uns abgeholt“, so die Mutter. Bis dahin habe ihre Tochter immer das gleiche soziale Umfeld um sich gehabt, ihre Freunde und enge Betreuung durch Tutoren und Therapeuten. „Am Anfang hat sie noch ganz oft nach ihrem Schulfreund Felix gefragt“, so Heide Traemann.

Doch nicht nur der Tagesrhythmus von Ana Lena änderte sich, sondern auch der ihrer Eltern. Beide – Heide Traemann als Kanzlerin einer privaten Hochschule in Berlin und Dennis Bohne als IT-Fachmann in einem Digitalisierungsprojekt – arbeiten Vollzeit. Das nun plötzlich im Homeoffice, ohne die Chance auf Notbetreuung für ihre Tochter.

Stimmungsschwankungen und Autoaggression als Folge

„Wir waren entsprechend angespannt“, sagt Traemann. Das habe zusätzlich Auswirkungen auf ihre Tochter gehabt. „Sie ist extrem empfindsam, was Emotionen und Störungen angeht. Sie war immer schon der Spiegel unserer Emotionen“, beschreibt sie es.

Ana Lena zeigte extreme Stimmungsschwankungen und Autoaggression, also gegen sich selbst gerichtetes verletzendes Verhalten. „Sie weint verzweifelt, schreit laut, beißt sich selbst. Das wurde immer häufiger und immer mehr“, sagt Traemann. Aus diesem Grund sind mittlerweile die Handgelenke der jungen Frau mit Tape verbunden.

Die besorgten Eltern suchten einen Arzt auf. „Wir wollten etwas, um sie zu entlasten“, sagt Dennis Bohne. Ana Lena bekam Psychopharmaka, doch die sedierten sie nahezu. Die Eltern setzten das Medikament wieder ab und suchten andere Wege.

Eins-zu-Eins-Betreuung über den gesamten Tag nötig

„Hilfreich wäre es, Anleitungen für sinnvolle und strukturierte Tagesabläufe zu kriegen“, sagt Heide Traemann. Denn der Alltag von Ana Lena muss komplett durchgeplant sein. Und vor allem begleitet. Denn selbstständig kann sich Ana nur in Maßen beschäftigen. „Wie bei vielen anderen Kindern fängt sie an zu zerren, will unterhalten werden. Das muss konsequent passieren“, schildert es Dennis Bohne. „Im Prinzip braucht sie 24-7 eine Eins-zu-Eins-Betreuung“, fügt seine Frau hinzu.

Für die Voll-Erwerbstätigen kaum leistbar. Zum Glück hätten sie verständnisvolle Arbeitgeber. „Meetings und anderes sind an die Tagesrandzeiten gelegt worden, also sehr früh oder sehr spät am Tag.“ Dennoch ist und bleibt die Doppel-Belastung eine Herausforderung für das Paar. „Du hast permanent ein schlechtes Gewissen, wirst Ana nicht gerecht“, sagt Dennis Bohne.

Mittlerweile ist die Familie zumindest via Video mit Ana Lenas Therapeuten verbunden. Diese vermitteln freizeitfüllende Aufgaben, die zugleich Motorik und Geist der jungen Frau stärken sollen. Darüber hinaus hat die Familie Eigenheim mit Garten, kann das schöne Wetter ein wenig genießen.

Natürlich geht das auch bei Spaziergängen mit ihrer Tochter. Doch diese sind ebenfalls schwieriger als normal, denn „ Ana Lenas natürliche Distanz ist gleich null“, sagt Dennis Bohne. „Für sie sind Menschen lieb und daher will sie Kontakt mit ihnen aufnehmen“, schildert er. Entweder durch Augenkontakt oder eben auch durch einen Handschlag, führt Bohne aus. Dass das zur Zeit nicht geht, sei ihr schwer klar zu machen.

Was wird, wenn Freizeitbeschäftigungen länger wegfallen?

Die Eltern hoffen nun, wie viele andere mit Sicherheit auch, dass der Alltag wieder einkehrt und die Schule anfängt. „Der Schritt zurück wird aber ebenfalls dramatisch sein“, meint Bohne. „Das ist für Ana Lena, als wenn man ohne Ankündigung umziehen müsste“, sagt er. „Womöglich noch in ein anderes Land mit anderer Sprache“, fügt seine Frau hinzu.

Nach Schulbeginn bliebe zudem ein Problem bestehen, denn die nachmittägliche Freizeitaktivität fällt voraussichtlich erst einmal weg. Denn dafür gelten die stadtweiten Einschränkungen bis zum 31. Juli. „Wir fragen uns nun schon, was machen wir dann?“, sagt Heide Traemann.

„Wir merken jetzt erst so richtig, dass die außerschulischen Angebote in der Stadt immens waren“, sagt Dennis Bohne. „Kritiker, die meinen, es gibt zu wenig, sollten sich jetzt einmal zurücklehnen und darüber noch einmal nachdenken“, findet er. Denn alles, was bisher selbstverständlich angenommen wurde, falle jetzt erst einmal weg.

Und noch eine Erkenntnis hat die Familie in dieser immens schwierigen Situation gewonnen. „Wir wachsen wieder“, so Dennis Bohne. „Bei allen Reibereien sind wir wieder enger bei Ana – auch in der Reflexion, was sie beschäftigt.“ „Sie ist wieder im Mittelpunkt“, sind sich die Eltern einig.

Von Antje Preuschoff