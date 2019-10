Diese Bäcker haben am 3. Oktober in Brandenburg an der Havel geöffnet

Frische Brötchen erhalten Brandenburger am Tag der Deutschen Einheit von 7 bis 19 Uhr in der Thonke-Filiale am Hauptbahnhof. Auch die Niederlassung in der Gördenallee 206 ist von 07 bis 10.30 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung „Herbst 89 - Brandenburg während der friedlichen Revolution“ kann von 10 bis 16 Uhr in der Katharinenkirche besichtigt werden. Dabei erinnern sich Journalistin Maria Menzel und Fotografin Juliane Menzel mit sieben Brandenburgern an die damaligen Ereignisse. Sie zeigen, welche Türen die Wende für sie geöffnet oder verschlossen hat und was die politischen Umwälzungen für sie bis heute bedeuten.

„Enttäuschung Hoffnung Sehnsucht - Lebenswege entlang gesellschaftlicher Umbrüche in der Stadt Brandenburg an der Havel“ heißt es hingegen von 13 bis 17 Uhr im Brandenburger Stadtmuseum. Besucher erleben dort Exponate aus der Zeit der Novemberrevolution und der Ausrufung der Weimarer Republik in den Jahren 1918/19, bis hin zur friedlichen Revolution im Jahr 1989.

Mitarbeiter des Café Contact starten ab 15 Uhr ihr erstes Quiz zum Tag der Deutschen Einheit. Gäste können bis 18 Uhr dabei sein und Rätsel lösen.

Die Stadtführung „Wendewege“ beginnt um 16 Uhr am Neustadtrelief auf dem Neustädtischen Markt, Teilnehmer können ohne Anmeldung dabei sein.

Mit einem Festkonzert im Brandenburger Dom würdigen die Brandenburger Symphoniker den Tag der Deutschen Einheit im Brandenburger Dom. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet die Rotary-Kaffeetafel auf dem Vorplatz des Domes.