Göhlsdorf

Es muss nicht immer das Handwerk sein. Auch Binnenschiffer, Winzer oder Nordseefischer suchen Nachwuchs – oft lange und vergeblich. Auf der anderen Seite vermissen Schüler und Eltern Ansprechpartner und Lotsen auf dem kaum zu überschaubaren Ausbildungsmarkt. Für so manchen Arbeitgeber und viele Familien ist Hans-Martin Scheil (54) die letzte Rettung. Der Göhlsdorfer bringt junge Leute aus zahlreichen Bundesländern mit der Welt der Berufe zusammen. Wie das funktioniert? Mit Deutschlands größter Ausbildungscommunity Lokal-digital.click, deren Gemeinschaft bei Facebook inzwischen 18 000 Mitglieder angehören.

Handwerk ist wichtiger Partner

„Bei der Vermittlung konzentrieren wir uns auf drei Schwerpunkte. In welcher Region wird ein Ausbildungsplatz gesucht? Welchen Schulabschluss hat ein Bewerber? Und in welche Richtung gehen die beruflichen Interessen?“, berichtet der Online-Unternehmer. In der Regel wird Scheil von Firmen beauftragt nach passenden Azubis und Nachwuchskräften zu suchen. Als Fördermitglieder und Sponsoren finanzieren diese Unternehmen die Plattform, die für alle Ausbildungsplatzsuchenden kostenfrei ist. Voraussetzung ist lediglich eine Anmeldung bei Lokal-digital.click. Wichtige Partner sind auch die Handwerkskammern in Potsdam und Frankfurt/Oder. Im Schnitt sind es drei bis vier Angebote, die jedem Suchenden gemacht werden können.

Mütter kümmern sich um Ausbildung

Ziel der Online-Plattform ist es, die jungen Leute vom ersten Schnupperpraktikum bis zum Ende der Ausbildung zu begleiten. Interne Diskussionsforen und Beratungsrunden gehören deshalb auch zum Angebot der seit 2019 bestehenden Community. „Leider gibt es nicht wenige Azubis, die schon nach kurzer Zeit die Flinte ins Korn werfen. Diese Leute wollen wir auffangen und neue Chancen aufzeigen“, sagte Scheil der MAZ. Bei rund der Hälfte aller Nutzer handelt es sich um Eltern. Darunter sind es vor allem die Mütter, die sich im Internet über Ausbildungsmöglichkeiten schlau machen.

Rosario Rivera (m.) aus Kloster Lehnin hat über die Online-Plattform bei Björn Jänicke (r.) in Wittbrietzen einen passenden Ausbildungsplatz gefunden. Ihm zur Seite steht der Ausbildungsbeauftragte des Handwerksbetriebes, Ronny Hammer-Kleetz Quelle: Privat

So war es auch bei Rosario Rivera Hardy. Die Mutter des 16-Jährigen aus Kloster Lehnin gehört zu Scheils Facebook-Gruppe. Weil ihr Sohn einfach nicht wusste, was er werden wollte, folgte sie einem Link zur Handwerkskammer Potsdam, die die Ausbildungscommunity für eine passgenaue Vermittlung nutzt. Heute ist Sohn Rosario bei der Firma Jänicke in Wittbrietzen einer von drei neuen Azubis zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Eine Branche, die händeringend Nachwuchs sucht. „So wie inzwischen das gesamte Handwerk. Wer jetzt in eine Lehre einsteigt, hat glänzende Zukunftsaussichten. Bis hin zum Meister oder als selbstständiger Unternehmer“, weiß Scheil. Bei der digitalen Jagd nach Azubis für 2022/23 geht es auch um Berufe in der Pflege und im Einzelhandel als zwei weitere systemrelevante Branchen.

Nur wenige wollen Heimat verlassen

Mit einem Anteil von zehn Prozent gehören Unternehmen zu den Hauptnutzern der Online-Plattform. „Diese wollen bei der Jugend als moderner Arbeitgeber wahrgenommen werden“, so Scheil, der selbst viele Jahre im Personalmarketing eines Brandenburger Medienunternehmens tätig war. Mit Netzwerken kennt sich der Online-Unternehmer aus. So war es schon bei seinem Schlüsselerlebnis, das ihn in die Personalbranche führte. Als seine Schwester unbedingt Kindergärtnerin werden wollte, fand sie keinen Ausbildungsplatz. Hans-Martin Scheil nutzte Kontakte ins weit entfernte Mannheim, wo seine Schwester seit 20 Jahren ihrem Traumberuf nachgeht und eine Familie gründete. Eine Ausnahme. In der Regel würden junge Leute ihre Heimatregion Berlin/Brandenburg nur ungern für eine Ausbildung verlassen wollen, so Scheil.

Von Frank Bürstenbinder