Brandenburg/H

Gleich zwei Vergehen stellten Polizisten an der Absperrung der Bundesstraßenbrücke an der Potsdamer Straße am Sonnabendmorgen gegen 3 Uhr fest. Während der Streifentätigkeit konnten die Beamten zwei Personen auf frischer Tat bei einer Sachbeschädigung durch Farbe feststellen. Diese konnten zunächst flüchten, wurden dann aber schnell gestellt.

Gesprüht wurden Buchstaben in einer Größe von etwa 3 x 0,8 Metern. Dieser Schriftzug wurde bereits dem 21 -jährigen Beschuldigten bei einer vergangenen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien zugeordnet. Beim Durchsuchen der Personen konnte bei dem 22-jährigen Beschuldigten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Von MAZ