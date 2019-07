Brandenburg/H

Kreise, Quadrate, gewellt, schroff, glatt –Unsere Umgebung ist voller Muster, die sich dem Betrachter oftmals erst auf dem zweiten Blick erschließen. Der Verein Sonnensegel auf dem Gotthardtkirchplatz in Brandenburg an der Havel tauchte in der zweiten Ferienwoche in die Welt der Muster ab und schärfte in seinem Ferienprogramm so ein Gefühl für die Oberfläche bei kleinen und großen Nachwuchskünstlern. Diese nutzten die Entdeckungen, um bunte Collagen zu schaffen.

„Wir machen uns zuerst auf die Suche, drucken die Muster auf kleinen Zetteln mit Buntstiften durch und nutzen dann die Motive, um eigene Bilder zu entwerfen“, sagt Nancy Jahns, Mitarbeiterin des Vereins. „Dadurch soll sowohl das Spielerische als auch die Fantasie der Teilnehmer, deren Alter bei uns absolut keine Rolle spielt, gefördert werden.“

Vielfältige Impressionen im nahen Umfeld

Im Umkreis von wenigen Metern fanden die Hobby-Künstler in der Galerie

In den Sommerferien bietet die Galerie Sonnensegel ein buntes Programm für Kinder, Jugendliche und Familien. Quelle: Tobias Wagner

zahlreiche Impressionen. Das konnten Risse in den Fliesen sein, das Holzrelief einer Türschwelle oder aber auch die Wellen auf den Tonblumenkästen im Garten der Galerie.

Das Muster eines Blumentopfes weckte vor allem eine Assoziation: „Ich habe überlegt, was ich damit machen kann und dann ist mir sofort eine Mauer eingefallen“, sagt Charlotte Ritzka. Schnell hatte die achtjährige Schülerin der Grundschule auf dem Dom die Idee für ihre Collage parat: „Also entschied ich mich, eine Stadt darzustellen.“

Das Bild entwickelt sich bei der Arbeit

Bis zum finalen Bild kann es jedoch eine Weile dauern. „Die Ziele entwickeln sich bei der Arbeit“, so Jahns. „Man denkt, das Anfertigen eines solchen Bildes ist eine schnelle Sache, aber da kann man sich ganz schön drin verlieren.“

Im Umfeld der Galerie fanden die Teilnehmer unzählige verschiedene Oberflächenmuster für ihre Durchdrucke. Quelle: Tobias Wagner

Zwei Stunden standen den Teilnehmern täglich zur Verfügung, um abzupausen, zu schneiden, kleben und zu malen. Klappte dies nicht rechtzeitig, konnten die Freizeitkünstler am nächsten Tag wiederkommen, um ihr Werk zu vollenden.

Zwei Stunden reichten der kleinen Charlotte jedoch aus. „Es macht Spaß zu entdecken, was es so für Muster gibt“, sagt die Schülerin, der vor allem das Aufkleben gefiel. Charlotte schnitt die von ihr gefundenen Muster so zurecht, dass sich rasch eine Stadt mit Häusern, Wassertonnen und sogar ein Schweinestall mit einer Sau und einem Ferkel bildete. Schließlich sei sie schon geübt.

Nicht immer schön, aber stets spaßig

„Wir sind sonst auch in den Ferien beim Sonnensegel“, sagt Charlottes

Die Durchdrucke sind die Grundlage für die bunten Collagen der jungen und junggebliebenen Künstler. Quelle: Tobias Wagner

Mutter Linda Ritzka. „Ansonsten gucken wir beispielsweise im Ferienkalender gezielt, wo welche Angebote in der Stadt zu finden sind.“ Auch sie ließ es sich nicht nehmen, selbst eine Collage zu entwickeln. „Die ist künstlerisch vielleicht nicht ganz so wertvoll, aber es macht Spaß“, gesteht die Mama.

In der dritten Ferienwoche geht es weiter mit dem Thema „Musik im Bild“. Vom 8. bis zum 11. Juli können dann kleine und große Kreative mit verschiedenen Techniken Bilder zu eigenen Lieblingssongs gestalten. Treffpunkt ist die Galerie Sonnensegel auf dem Gotthardtkirchplatz 4. Los geht es ab 14 Uhr. Die Kursteilnahme kostet 5 Euro, für Kinder mit einem Kursvertrag sind die Ferienveranstaltungen kostenlos. Vorherige Anmeldung unter 03381/522837.

Von Tobias Wagner