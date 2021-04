So lachte das Brandenburger Stahlwerk: Karikaturen von Jürgen Frick

Brandenburg/H

Diese Kulturbanausen! Da kann man schon für lau das Theater besuchen, doch die Leute hängen lieber vor der Glotze. Dieses Unverständnis hatte Jürgen Frick 1972 in einer Karikatur dargestellt, zur Redaktion seiner Betriebszeitung getragen – und eine 19 Jahre laufende Reihe begonnen. Die wöchentliche Karikaturen des Forschungsingenieurs Frick waren ein besonderes Kulturgut im Stahl- und Walzwerk Brandenburg (SWB).

Mehr als 900 schwarz-weiße Strichzeichnungen hat Jürgen Frick von 1972 bis 1991 geschaffen, die er in zwei Kategorien einteilt: Probleme und Mängel im Stahlwerk sowie die menschlichen Schwächen, „die ich aufgespießt habe“. Manchmal gingen beide Kategorien ineinander einander, etwa bei den Diebstählen im Werk.

Gleich mehrere Karikaturen widmete Frick diesen Vergehen, ob es nun der Besteckklau in der Kantine war, der Fahrradhänger, den jemand mitgehen ließ oder entwendete Stromkabel. Frick fand einen Dreh, die Sache mit Humor zu würzen. Heute beschreibt der 81-Jährige es so: „In der DDR wurde aus Mangel heraus viel improvisiert, auch im Privaten.“

Kritik an der Umweltverschmutzung

Er legte aber auch die Finger in die großen Wunden. „Das Stahlwerk war eine Dreckschleuder. Es gab einen Haufen Schwefelabgase.“ Hier und da fand die Kritik an den Umweltvergehen den Weg in den „Roten Stahl“, die wöchentliche Betriebszeitung des SWB. Ebenso die Kritik an überbordender Bürokratie und dem Mangel an der Versorgung.

Wenn er genug Ideen hatte, „konnte ich der Redaktion jede Woche zwei, drei Vorschläge unterbreiten“. Manches mal war er froh, eine Idee kurz vor Redaktionsschluss aufs Papier bekommen zu haben.

Jürgen Frick schuf im Stahl- und Walzwerk Brandenburg an der Havel von 1972 bis 1991 rund 900 Karikaturen für die Werkszeitung "Roter Stahl". Heute lebt der 81-Jährige in Glindow. Quelle: privat

Ärger habe es in all den Jahren kaum gegeben. Gar nicht lustig fand die Parteileitung des SWB, als Frick das mangelnde Engagement gegen den Militärputsch in Chile aufspießte. Er zeichnete ein schlafendes Mitglied der Betriebsparteileitung, das auf Anweisungen von oben wartet. Diese Karikatur durfte nicht erscheinen.

Einmal war es ein technisches Problem, das den Zorn der Parteileitung heraufbeschwor: „Ich hatte auf einer Zeichnung etwas schraffiert – durch den schlechten Druck sah es aus, als wären SS-Runen im Bild.“

Botschaften in Sprechblasen gepackt

Gleichwohl entschärfte die Redaktion ab und an die Bildunterschriften, die Frick unter die Karikaturen setzte. „Das war zum Teil so krass, dass Text und Bild nicht mehr zusammenpassten.“ Er habe deshalb die Botschaften in Sprechblasen gepackt. „Da konnte keiner etwas verändern, höchstens die Zeichnung insgesamt ablehnen.“ Das sei so gut wie nie geschehen, „vielleicht zwei-, drei mal.“

Den Unmut der Parteileitung habe immer erst der verantwortliche Redakteur zu spüren bekommen, „ich nicht“. Die grundsätzliche Systemkritik sei nicht möglich gewesen, „aber ich habe immer wieder versucht, die Grenze auszuloten, wie weit ich gehen kann“.

Von Heiko Hesse