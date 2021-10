Brandenburg/H

Antonia Heiming ist Geschäftsführerin der Groth-Gruppe und komplett begeistert von Brandenburg an der Havel: „Es ist eine sehr spannende Stadt, die in den vergangenen zehn Jahren eine unglaubliche Entwicklung erlebt hat. Das wird den hier Lebenden gar nicht so aufgefallen sein, aber man sieht es von außen. Wir würden uns gern hier engagieren und in Hohenstücken damit anfangen“, schwärmt die Managerin.

Begeistert von Brandenburg an der Havel: Antonia Heiming ist Geschäftsführerin der Groth-Gruppe. Quelle: Michel Buchmann

Glaube an Brandenburg an der Havel

Auf MAZ-Nachfrage bestätigt sie, dass sich das vornehmlich auf den Wohnungsbau spezialisierte Unternehmen durchaus mehr Projekte in Brandenburg an der Havel vorstellen könne. „Es gibt eine Tendenz, dass viele Menschen Berlin verlassen und ins Umland ziehen. Wir glauben an diesen Standort.“

Prinzip der Gartenstadt

Architekt Tobias Nöfer will hier das Prinzip einer Gartenstadt umsetzen – das sind besonders begrünte Städte und Stadtviertel, welche die Vorteile von Urbanität und Landleben miteinander verbinden. Dabei sind die Funktionen konzentrisch um einen zentralen Platz angeordnet, ringförmig schließen sich immer wieder Parkgürtel an – dazwischen und an den Rändern wird gewohnt.

„Ich möchte eine schöne Verbindung von privatem und öffentlichen Grün schaffen, zu jedem Haus gehört eine Grünfläche, zudem gibt es viele gemeinsam nutzbare Areale“, sagt Nöfer.

So soll es einmal im Parkquartier in Hohenstücken aussehen. Quelle: Büro Tobias Nöfer

Platz für 241 Familien

Auf einer Fläche von 5,2 Hektar entstehen zwölf Stadtvillen mit 121 Eigentumswohnungen von 1 bis 5 Zimmern Größe, dazu noch einmal 120 Reihenhäuser – eingefasst ist die Fläche von Sophienstraße, Willibald-Alexis-Straße, Felsbergstraße sowie Walter-Ausländer-Straße.

Gemeinschaftshaus in der Mitte

In der Mitte befindet sich ein großer begrünter Platz mit vielen Ruhe-Oasen und einem so genannten Gemeinschaftshaus – das könne für viele Zwecke dienen, sagt Nöfer. Etwa als Verwaltung der ganzen Wohneigentumsanlage, als zentrale „Poststelle“, an der alle Pakete und Lieferungen landen, oder auch als Raum für Familienfeiern.

In der Berliner Lentzeallee hat Architekt Tobias Nöfer ein ähnliches Projekt umgesetzt. Quelle: Büro Tobias Nöfer

Vielschichtiges Konzept

Bürgermeister Michael Müller lobt das Gartenstadt-Konzept begeistert. „Es ist vielschichtig und es hat eine hohe Qualität. Kinder beispielsweise nutzen zuerst die Dungwege zwischen den Gärten, nutzen dann die größeren Spielstraßen zum Toben und Rollern, bevor sie ihre Grenzen über das Gebiet hinaus erweitern.“ Die so genannten Dungwege sind etwa ein Meter breite Wirtschaftswege hinter den Reihenhäusern, damit jeder seinen Garten erreichen kann, ohne jedes mal durchs Haus zu müssen. Ihren Namen haben sie zu einer Zeit bekommen, als hinter Reihenhäusern noch etwas Landwirtschaft für die Selbstversorgung betrieben wurde.

Mehr Durchmischung

Müller verteidigt das Konzept des Wohneigentums in der ganzen Anlage. „Überall in der Stadt haben wir eine gute Durchmischung von Mietern und Eigentümern, von Familien mit unterschiedlichem Einkommen. Hohenstücken war bislang ein sehr homogenes Wohngebiet, so bekommen wir auch eine bessere Durchmischung hin“, sagt er in feinstem Planer-Deutsch.

Kein Verkauf an Konkurrenz

Bezahlbaren niedrig- und mittelpreisigen Wohnraum zur Miete gebe es ringsum in ausreichender Zahl. Zudem sei die Kommune nur der kleinste Flächeneigentümer im neuen Parkquartier, die größere Player seien die Wohnungsbaugesellschaft Brandenburg und die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg. „Wobra und WBG hätten wohl nicht verkauft, wenn sie sich damit noch Konkurrenz auf dem Mietwohnungsmarkt geschaffen hätten“, sagt Müller.

Traditionelle Architektur

Die etwas traditionell anmutende Architektur habe er bewusst gewählt, sagt Nöfer. „Ich wollte auch keinen supermodernen Stil, den wir in ein paar Jahren wieder hässlich finden. Ich will auch ein bisschen Heimat vermitteln und praktisch bauen, beispielsweise mit verklinkerten Simsen als Spritzschutz und etwas höher den Kalkputz.“ Auch die Satteldächer und Fensterläden habe er bewusst gewählt, Unterscheidbarkeit, Orientierung und Belebung könne man beispielsweise über ein intelligentes Farbkonzept erreichen.

Nachhaltigkeit spielt Rolle

Selbstverständlich sind auch Aspekte der Nachhaltigkeit, beispielsweise eigneten sich die Satteldächer bestens für Photovoltaikanlagen, wünschenswert wäre auch eine eigene Bushaltestelle zum Anbinden an den öffentlichen Nahverkehr.

Baustart in frühestens zwei Jahren

Baubeginn sei in zwei bis zweieinhalb Jahren. Nach erfolgtem Flächenverkauf muss die Wobra erst noch zwei alte Wohnblöcke abreißen, dann folgt ein Bebauungsplan für das gesamte Areal, bei dem die Stadtverordneten auch noch ein Mitspracherecht haben. Zu konkreten Verkaufspreisen kann man in diesem frühen Stadium noch nichts sagen.

