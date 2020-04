Schule in Zeiten von Corona: So läuft das Homeschooling aus Sicht von Schulleitern

Brandenburg/H

Mit Einsetzen der Eindämmungsmaßnahmen waren die Menschen immer mehr gefordert, sich anderweitig zu vernetzen und auszutauschen. Früh und in hohem Umfang waren davon vor allem die Schulen betroffen. Das Klassenzimmer wurde virtuell – mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Nach fünf Wochen Frontal-Unterrichtspause haben die Einrichtungen ihre Erfahrungen mit dem so genannten Homeschooling gesammelt. Wir haben einmal nachgefragt.

OS Nord will „Schul-Cloud“ weiter nutzen

Die Oberschule Nord war von Beginn an gut aufgestellt. Sie gehörte zu den eingangs 54 Schulen im Land Brandenburg, die das vom Bund geförderte Pilotprojekt „Schul-Cloud“ umsetzen. Die Pilotierung soll nun ausgeweitet werden.

In den zwei Tagen vor den Schulschließungen bereiteten Kollegium und Schülerschaft sich auf das virtuelle Klassenzimmer vor. Der Zugang war für alle geschaffen worden, die Einweisung erfolgt. Aber: „Am Anfang war die Cloud überlastet“, berichtet Schulleiterin Claudia Wernicke. „Mit der Ausweitung der Pilotierung merkt man das gerade auch wieder“, sagt sie. Das hat dazu geführt, dass nicht immer alle auf das System zurückgreifen können, wenn sie es wollen.

Dennoch, so Wernicke, sei das Feedback der Schüler gut. „Sie haben fleißig ihre Aufgaben gemacht und nach Möglichkeit zurückgeschickt.“ Wie es den jungen Menschen an den Rechnern ergangen ist, davon hat sie kein vollständiges Bild. „Es stellt die Schüler schon vor eine enorme Herausforderung“, sagt Wernicke. Zumal Homeschooling in hohem Maße selbst organisiertes Arbeiten verlange.

Die Arbeit mit der Schul-Cloud will sie auch dann fortführen, wenn die Schule wieder regulär geöffnet hat. „Etliche Kollegen haben rückgemeldet, dass sie es weiter nutzen wollen.“ Vor allem, weil die Medienkompetenz ganz wichtig für die jungen Menschen sei. „Wenn man die Schüler fit für den Arbeitsmarkt machen will, kommt man da nicht drumherum“, weiß Wernicke.

Die Lehrer, so macht die Schulleiterin klar, hätten in den vergangenen Wochen enormen Einsatz bewiesen. Denn die Arbeitsvorgänge am Rechner seien zeitintensiver als die Interaktion in einer vollzähligen Klasse. „Wir machen im Prinzip Einzelunterricht für jeden. Das ist unheimlich aufwendig und eine hohe Belastung“, kommentiert Wernicke.

Domgymnasium: Kein Ersatz für richtigen Unterricht

Winfried Overbeck leitet das evangelische Domgymnasium. Er konnte dem Homeschooling gute wie schlechte Seiten abgewinnen. Quelle: MAZ

Eine Einschätzung, die Winfried Overbeck, Leiter des evangelischen Domgymnasiums, teilt. „Wir erleben, dass wir mehr Zeit als sonst im pädagogischen Geschäft einsetzen. Die Kollegen, die das richtig machen wollen, sind am Limit“, sagt er. Das beginne schon bei Kleinigkeiten wie dem Hochladen von Unterrichtsmaterialien, setze sich bei technischen Problemen auf beiden Seiten fort und gehe mit dem einzelnen individuellen Austausch bei Problemen weiter. „Ich schreibe mir die Finger wund“, sagt Overbeck zur Flotte von E-Mails, die er an seine Schüler absetzt.

Dankenswerterweise habe der Schulträger schnell dafür gesorgt, dass alle Schüler und Lehrer mit Microsoft Teams arbeiten können. „Allerdings können wir nicht einschätzen, wieviel die Schüler tatsächlich aufnehmen können.“ Entweder, weil sie mit dem technischen Handling oder Aktionen wie Drucken viel Zeit verbringen und sich weniger den Aufgaben widmen können. Oder, weil ihnen die technischen Voraussetzungen wie das notwendige Datenvolumen fehlen. „Einige arbeiten nur mit Prepaid-Handys“, weiß der Rektor.

Grundsätzlich entdeckt er in der Situation durchaus eine „fröhliche Seite“, sagt Overbeck. Etwa, wenn es um die kreative Gestaltung des virtuellen Unterrichts geht. So haben zum Beispiel Chemiker für die siebten Klassen ein Experiment gemacht und aufgezeichnet. „Es ist nicht schlecht, dass wir uns damit vertraut machen und Dinge ausprobieren“, findet der Schulleiter.

Aber: „Der richtige Kontakt und der Unterricht als Begegnungsgeschehen sind nicht aufzuwiegen“, weiß er. Persönliche Ansprache und Sozialkontakte fehlen den Schülern, bemerkt Overbeck. „Ihr Lebensmittelpunkt ist die Schule. Hier sind sie fast den ganzen Tag. Das ist nun mit einem Mal weg.“

Otto-Tschirch-OS: Die Schule ist eine feste Größe

„Die Schüler wollen etwas lernen“, ist Andrea Wissinger, Leiterin der Otto-Tschirch-Oberschule, überzeugt. Quelle: André Großmann

Dass das Wegbrechen des Schulalltags für die Schüler schwer wiegt, hat auch Andrea Wissinger festgestellt. Ihre Otto-Tschirch-Oberschule in Hohenstücken ist nicht mit so guten digitalen Voraussetzungen in das Homeschooling gestartet. Stattdessen wurden die Schüler mit Arbeitsblättern, später via E-Mail, von den Lehrern mit Aufgaben ausgestattet.

Die Aufgaben seien ordentlich gemacht worden. „Vor den Osterferien haben die Schüler viel zur Schule gebracht und in den Postkasten geworfen. Der quoll über“, berichtet Wissinger. „Die Schüler wollen etwas lernen“, ist die Schulleiterin überzeugt. „Sie haben Redebedarf, wenden sich daher zum Beispiel an die Schulsozialarbeiterin“, weiß sie. „Wir sind eine feste Größe in ihrem Alltag. Die Schule gibt ihnen Routine.“

Umso mehr freut sich Wissinger auf den Zeitpunkt, wenn der Schulalltag wieder beginnt. „Mittlerweile haben wir auch eine Schulcloud, aber keine richtige Einführung“, berichtet sie. „Ich möchte lernen, wie das geht“, sagt die Schulleiterin. Überhaupt sei es enorm wichtig, zukünftig verstärkt das Augenmerk auf den Umgang mit digitalen Medien zu lenken – für Lehrende und Lernende. Spiele spielen könnten die Heranwachsenden am Computer alle. Handgriffe wie das Anlegen und Hochladen von Dateien sein dagegen nicht selbstverständlich. „Wir müssen den Schülern unbedingt das Rüstzeug für viele Arbeitsprozesse an die Hand geben“, sagt Wissinger.

