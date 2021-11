Pflege - Brandenburg an der Havel: So läuft das Leben in einer WG für Menschen mit Demenz

In speziellen Wohngemeinschaften sollen Menschen mit Demenz möglichst selbstbestimmt leben können. Ein Besuch in der Wohngemeinschaft in der Brandenburger Bauhofstraße, in der neun Menschen zwischen 50 und 101 Jahren leben.