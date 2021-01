Reckahn

Familie Hirtzel aus Reckahn ist im völligen Lockdown angekommen. Die zweite Woche ist nun auch Antje Hirtzel, angestellt bei der Stadtverwaltung Brandenburg, im Homeoffice. Ihr Mann Dominic Hirtzel, ebenfalls im Öffentlichen Dienst tätig, ist seit März gar nicht mehr aus dem Homeoffice herausgegangen. Die elfjährige Tochter Miriam ist seit Mitte Dezember im Homeschooling. Auch die vierjährige Marike ist nun nicht mehr in der Kita. Wie läuft es mit Eltern im Homeoffice, Tochter im Distanzunterricht und einem munteren Kleinkind, das auch zu Hause betreut wird? Offenbar erstaunlich entspannt. „Wir sind schon überwiegend entspannt. Reibungen gibt es nur, wenn wir ganz alten Schulstoff hervorkramen müssen“, sagt die 41-jährige Antje Hirtzel.

Die Sechstklässlerin Miriam besucht die Wir-Grundschule in Brandenburg. „Sieben Mal die Woche haben wir Zoom-Konferenzen“, sagt die Elfjährige. Zwei Mal die Woche sogar zwei an je einem Tag. „Wir schreiben den Lehrern Mails, wenn wir Fragen haben. Dann wird eine Einzelkonferenz geschaltet, um alles zu erklären. Manchmal ist dann auch noch ein anderer Schüler dabei, wenn der die gleiche Frage hat“, berichtet Miriam Hirtzel. „Grundsätzlich bin ich zufrieden, wie es läuft. Ich finde nur, dass wir manchmal mehr Aufgaben bekommen als wir sie bekommen hätten, wären wir an der Schule.“ Aber auch das bewältige sie.

Hohes Arbeitspensum

Antje Hirtzel bestätigt das hohe Arbeitspensum ihrer Tochter. „Das muss aber nicht unbedingt negativ sein. Es ist Klagen auf hohem Niveau. Es läuft sehr schön bei Miriam. Am Anfang war sie sehr verhalten und schaute, wie es läuft.“ Die Schule verschickte Stundenpläne, so beginnt nun jeder Schultag für Miriam mit einer Videokonferenz. „Der Ablauf hat sich zurechtgeruckelt. Miriam ist selbstständig und denkt auch daran, alles alleine anzumachen.“ Sprich, die Technik hochzufahren. Die Aufgaben schreibt sie auf. „Wenn etwas nicht klappt, kommt sie schon und fragt mich. Ich habe aber keine Bedenken, dass sie etwas verpasst.“

Die vierjährige Marike ist zu Hause, seitdem auch ihre Mutter ins Homeoffice wechselte. Die jüngere Tochter zu Hause zu betreuen, ginge nur, weil nun beide Elternteile von zu Hause arbeiteten, sagt Antje Hirtzel. „Es wäre sonst nicht machbar gewesen. Am Anfang hat Miriam doch mehr Fragen gehabt, dann parallel noch ein Kitakind zu betreuen, wäre schon richtig stressig gewesen. Jetzt aber passt es gut. Und zur Not springen Oma und Opa ein.“

Wiedereingewöhnung in Kita

Sorgen bereite ihr ein wenig, dass Marike nach dem Lockdown wieder Schwierigkeiten haben könnte, sich in der Kita wieder einzugewöhnen. „Im Frühjahr hatte sie da ganz schön Probleme. Da war sie von März bis Juni zu Hause komplett.“ Marike besucht den Kiwi-Kindergarten, der – wie die Wir-Grundschule – zum Kinderförderverein in der Maerckerstraße gehört.

Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 „wird nun die Möglichkeit der Videokonferenzen sehr intensiv genutzt. Man merkt, dass sich alles weiterentwickelt hat seitdem.“ In Englisch hatten sie die Aufgabe, Texte und Dialoge vorzulesen, das aufzunehmen und der Lehrerin zu schicken, wofür es Noten gab. „Das fand ich eine sehr schöne Sache“, sagt Antje Hirtzel.

Technik wird geteilt

„Jetzt ist man realistisch und weiß, dass der Distanzunterricht uns wohl noch länger begleitet.“ Das sei im Frühjahr noch anders gewesen. Da seien alle davon ausgegangen, in wenigen Wochen sei alles überstanden.

An den Videokonferenzen nimmt Miriam auf dem Familien-Tablett teil. Wenn sie Aufgaben als Link bekommt, erledigt sie diese auf dem Laptop der Mutter. „Wir müssen uns das schon variabel einteilen. Zwischendurch kommt die Kleine in die Videokonferenz und fragt, wenn sie denn nun das Tablett bekommt, weil sie eine Runde spielen will.“ Auch das komme vor, lacht Antje Hirtzel.

Einig sind sich Mutter und Tochter, dass Homeschooling und Homeoffice für einige Zeit wohl noch so weitergehen werde. Solange es die Möglichkeit gebe, von zu Hause aus zu arbeiten, „habe ich auch die Verantwortung zu sagen, meine Kinder bleiben alle beide zu Hause. Das sollte man nutzen.“

Mit ihren Freundinnen chattet Miriam. „Wir erinnern uns auch im Klassenchat gegenseitig an Hausaufgaben“, berichtet sie. „Ich finde es gut, dass wir im Distanzunterricht sind. Um mich selbst habe ich weniger Angst, aber um Oma und Opa.“ Auch Antje Hirtzel begrüßt, dass die Kinder derzeit nicht in den Präsenzunterricht müssen. Das sei angesichts der Corona-Lage richtig.

Von Marion von Imhoff