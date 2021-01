Brandenburg/H

Der erste Lockdown war hart für Ana Lena und ihre Eltern Heide Traemann und Dennis Bohne. Denn Ana Lena ist frühkindliche Autistin mit geistiger Behinderung. Die geschlossene Schule, die geschlossenen Freizeiteinrichtungen, die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen – das alles brachte den Alltag der Familie extrem durcheinander. Weil Ana Lena nicht verstand, was passierte, und ihre Nöte nicht wirklich kommunizieren kann. Die MAZ berichtete Mitte April. Nun wollten wir wissen, wie es der jungen Frau – Ana Lena ist offiziell 21 Jahre alt – seither ergangen ist.

Mit den ersten Lockerungen kam Ausgeglichenheit

Als die Corona-Krise begann, war der Verlust des gewohnten Alltags für Ana Lena bitter. Sie zeigte extreme Stimmungsschwankungen und Autoaggression, also gegen sich selbst gerichtetes verletzendes Verhalten. Sie schrie laut, weinte viel, biss sich selbst – immer häufiger und immer mehr. Der Versuch, dem mit Tabletten zu begegnen, scheiterte. Ana Lena bekam Psychopharmaka, doch die sedierten sie nahezu. Die Eltern setzten das Medikament wieder ab und suchten andere Wege.

Was blieb, war die Notwendigkeit einer Eins-zu-eins-Betreuung durch die Eltern, beide Vollzeit berufstätig. Ana Lena brauchte enorm viel Aufmerksamkeit, denn selbstständig kann sie sich wie ein Kleinkind nur in Maßen beschäftigen. Wuppen konnte die Familie die Doppelbelastung nur, weil in beiden Fälle Homeoffice möglich und die Arbeitgeber so verständnisvoll waren, erzählten Heide Traemann und Dennis Bohne damals.

Hilfe durch andere Personen war Corona bedingt kaum möglich. Ana Lenas Therapeuten konnten nur via Video mit der Familie kommunizieren. Sie versuchten dann freizeitfüllende Aufgaben zu vermitteln, die zugleich Motorik und Geist der jungen Frau stärken sollten.

„Nach Ostern kamen die ersten Lockerungen. Da konnten wir ihre Betreuerinnen stundenweise kommen lassen“, erzählt Heide Traemann, wie es im Mai weiterging. „Das war zwar keine feste Struktur, aber Ana Lena kam raus –und war deutlich ausgeglichener.“

Neuer Rhythmus durch neue Aufgabe

Mit dem Beginn der Schulzeit entstand der nächste Rhythmus, der die Ruhe der jungen Frau verstärkte. Bis Ende des Schuljahres ging sie in die Havelschule, dann folgten die Ferien. Auch das war gewohntes Terrain für Ana Lena. „Im August hatten wir Urlaub, sind hier geblieben und haben kleine Tagesausflüge gemacht“, berichtet Heide Traemann. „Wir waren entspannt und hatten vollumfänglich Zeit“, freut sie sich über diese Phase.

Ana Lena und ihre Eltern Heide Traemann und Dennis Bohne im April zuhause. Quelle: Antje Preuschoff

Nahtlos schloss daran ein Praktikumsplatz in Fliedners Dienstleistungszentrum Bad Belzig an. Dort werden seit 1. September jungen Menschen mit Autismusspektrumstörungen Förderung und Bildung eröffnet. Ein Glücksfall für die Familie, die bis zuletzt zittern musste, wie es nach der Schule weiter geht. Auch die Suche nach Betreuungseinrichtungen gestaltete sich durch Eindämmungsmaßnahmen und Unsicherheiten kompliziert.

Ana Lena fühlt sich in Bad Belzig wohl, zumal sie weiterhin ihre Betreuerinnen an ihrer Seite hat. Denn diese werden aktuell über ihr persönliches Budget finanziert, das den individuell festgestellten Bedarf eines behinderten Menschen abdecken soll.

Wie zuvor in der Schule wird Ana Lena morgens vom Elternhaus abgeholt und zurück gebracht. „Es muss nur jemand früher zuhause sein“, sagt Heide Traemann. Denn das Praktikum nimmt nicht so viele Stunden in Anspruch wie der frühere Schulunterricht mit anschließender Freizeitbetreuung. „Aber wir sind eh Homeoffice gewohnt, wechseln uns ab. Das hat sich eingepegelt“, meint Ana Lenas Mutter.

Zumal ein neues Familienmitglied ebenfalls etwas mehr Aufmerksamkeit bedarf. Im Sommer ist Goldendoodle Nono eingezogen, der bald eine Ausbildung zum Therapiehund beginnt.

Nun folgt die Erschöpfung

Aktuell hat Ana Weihnachtsurlaub. Ihre Mutter hofft, dass das Praktikum ab 4. Januar normal weiter geht. Die nächsten zwei Jahre wären dann durchstrukturiert. Wenn das funktioniert, sieht sich die Familie gut aufgestellt. „Wir haben Glück gehabt und sind so durchgerauscht durch die Zeit“, meint Heide Traemann und sagt über die unschönen Erfahrungen im Frühjahr dieses Corona-Jahres: „Länger zuhause hätte es nicht funktioniert“.

Spuren bei Ana Lena hätten die Herausforderungen des ersten Lockdowns jedoch nicht hinterlassen. „Sie lebt im Hier und Jetzt. Es war schlimm für sie, aber danach auch wieder gut“, meint ihre Mutter.

Die Eltern selbst merken aber, dass die Luft bei ihnen ordentlich raus ist zum Jahresende 2020. „Ich bin einfach erschöpft“, sagt Heide Traemann. „Diesmal mehr als sonst.“

Was sie jetzt trotz wieder gewonnener Sicherheiten und Ruhe noch bewegt: „Wir wissen leider nicht, ob Ana auch zur Gruppe 2 im Impfplan gehört.“ Denn in dieser Gruppe mit hoher Priorität werden nur behinderte Menschen aufgezählt, die in Institutionen untergebracht sind. Ana Lena wohnt aber bei ihren Eltern. „Ich befürchte, die Behinderten, die zu Hause leben, wurden wieder einmal vergessen“, sagt Heide Traemann dazu.

Von Antje Preuschoff