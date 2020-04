So lief die Wiedereröffnung der Läden in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Seit Mittwochmorgen haben viele Geschäfte in Brandenburg wieder geöffnet. Einen eher verhaltenen Auftakt hat Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft, dazu prognostiziert. Auf Rückfragen der MAZ unter einigen Händlern dürfte er damit weitgehend richtig liegen. Auch wenn die Fußgängerzone erst einmal einen Eindruck von ungewohnter Fülle hinterließ.

Zur Galerie Am Mittwoch öffneten viele Läden in der Brandenburger Innenstadt wieder. Der Ansturm auf die Geschäfte war nicht gigantisch, die Freude auf Seiten von Händlern und Kunden aber sichtbar.

Das bestätigt auch Giovanni, der mit seiner Freundin Julia Rollheiser nachmittags im Modehaus Pfahl in der Hauptstraße vorbei schaut. „Es ist wieder ein bisschen Leben in der Stadt. Vorher war es ja wie im Western, wo die Strohballen über die Straßen wehen“, beschreibt er die Eindrücke der vergangenen Wochen. Seine Freundin freut sich über das Stück Normalität in der Havelstadt. Und darüber, dass sie den Urlaub zumindest mit ein wenig Shopping verbringen können.

Die beiden zählen zu einer Reihe von Stammkunden, die im Modehaus vorbeischauten. „Wir sind voller Freude, dass wir wieder starten dürfen und wir haben gemerkt, dass die Kunden genauso voller Freude sind“, sagt Inhaberin Manuela Pfahl. „Es gab etliche ’Sympathiekäufe’“, zitiert sie ihre Kunden. „Sie freuen sich, dass wir „alten Hasen“ wieder da sind.“

„Die Leute trauen sich noch nicht so richtig“

Als zurückhaltender empfindet ein paar Eingänge weiter Ingrid Gramatzki von Carisma Lederwaren den Auftakt. Viele Kunden seien noch etwas verhalten, aber das werde sich einlaufen, ist sie überzeugt. Nach so einer langen Pause müsste jeder erst einmal wieder zu sich finden, meint Gramatzki. Grundsätzlich gelte aber für sie wie für ihre Kunden das Wissen: „Endlich dürfen wir wieder öffnen.“

Peggy Biewald, Mitarbeiterin bei „Ideen zum Schenken“ in der Steinstraße, kann die Beobachtungen von Ingrid Gramatzki bestätigen. „Die Leute trauen sich noch nicht so richtig“, hat sie gemerkt. „Viele freuen sich aber, dass sie wieder raus und gucken können. Sie kaufen auch viel für sich ein“, sagt Biewald. Damit die Kunden auf Abstand bleiben können, gibt es im Geschenkeladen Richtungspfeile um den großen runden Präsentationstisch am Eingang.

Eher ruhig in der Sankt-Annen-Galerie

Mit Richtungspfeilen wird auch in der Sankt-Annen-Galerie gearbeitet. Sandy Krüger von Bo&ssVereinsservice klebte noch am Nachmittag die Marker für die neue Einbahnstraßenregelung in der Galerie auf. Nicht alle Leute würden das sofort begreifen, stellt sie fest. Allerdings war es auch eher ruhig in den Gängen. Zumal die Kunden bei einigen Läden wie C&A oder Colloseum noch vor verschlossenen Türen standen.

Geöffnet hatte aber Thalia – und das Team den ganzen Tag alle Hände voll zu tun. „Wir ersticken in Ware und Arbeit“, sagt Filialleiterin Britta Weiler. „Aber wir sind glücklich und unsere Kunden sind glücklich, dass wir wieder da sind“, führt sie aus. Dazu zählen definitiv Chiraz und Saskia Chaibi, die munter in den Regalen stöbern. „Ich bin ein Bücherwurm“, gibt Tochter Chiraz zu. „Ich freue mich, dass ich endlich wieder Nachschub holen kann.“

Thalia wird erst einmal nur verkürzt – von 10 bis 17 Uhr – geöffnet haben. Das handhaben die Geschäfte in der Galerie ganz unterschiedlich. „Es ist ein bisschen ein Stückwerk“, sagt Weiler dazu. Sie erachtet das langsame Herantasten nach dem Lockdown aber für sinnvoll. „Ich finde, es ist wirklich klasse, was getan wurde und dass sich die Leute daran halten“, sagt sie. Auch die meisten Kunden seien bei ihrer Erkundungstour im Geschäft auf die Einhaltung der Regeln bedacht.

Von Antje Preuschoff