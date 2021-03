So reagieren Brandenburger auf den Astrazeneca-Stopp

Brandenburg/H

Am Montagnachmittag kam die Nachricht: Alle Impfungen mit Astrazeneca werden gestoppt. „So eine Scheiße. Ich komme nicht dran“, war das Erste was Michael Käding durch den Kopf schoss, als er davon in den Medien hörte. Käding hatte eigentlich am Dienstag einen Termin zum Impfen gehabt. Aber schon am Montagnachmittag reagierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brandenburger Impfzentrums im Stahlpalast sofort.

Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, die sich mit Astrazeneca impfen lassen wollten, wurden nach dem Bekanntwerden der Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Hause geschickt. 22.500 Impftermine mit Astrazeneca wurden in ganz Brandenburg abgesagt.

Auch die Impf-Hotline konnte ihm nicht helfen

Michael Käding hatte ein ärztliches Attest, wegen diverser Vorerkrankungen. Er will auf keinen Fall an Corona erkranken. „Das verkraftet mein Immunsystem nicht“, sagt er. Im Alltag setzt er die Maske kaum noch ab. Käding arbeitet als Gasmonteur, ganz lässt sich der Kundenkontakt nicht vermeiden. Er erhoffte sich ein sicheres Gefühl durch die Impfung. Stattdessen macht sich bei ihm gerade die Unsicherheit breit. Käding wurde nur darüber informiert, dass beide Impftermine abgesagt wurden. Wie es für ihn weitergehen soll, weiß er nicht. Auch bei der Impfhotline konnte ihm keiner helfen. Er solle sich bis zum Wochenende gedulden, da werde entschieden, wie es mit Astrazeneca weitergeht.

„Ich hoffe, dass wir irgendwie bevorzugt behandelt werden und uns nicht noch einmal um neue Termine bemühen müssen“, sagt Käding. Der Impf-Stopp hat ihn nicht beunruhigt, er will sich weiterhin mit Astrazeneca impfen lassen. Sieben Fälle einer speziellen Form von Thrombose in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung waren der Anlass für das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das Aussetzen der Impfungen zu empfehlen. „Das muss ja jeder selbst wissen. Aber ich nehme auch viele Medikamente, die haben alle Nebenwirkungen“, sagt Käding. So gefährlich könne das Vakzin auch nicht sein, andere Länder, wie Kanada, würden schließlich auch noch damit impfen.

Bangen um den zweiten Impftermin

Katrin Brückner ist nicht besorgt. Sie würde sich weiterhin mit Astrazeneca impfen lassen. Quelle: Privat

Katrin Brückner hat die erste Impfung mit Astrazeneca schon hinter sich. Anfang März wurde sie im Impfzentrum im Stahlpalast geimpft. Ihr zweiter Termin ist zwar erst im Mai, aber Sorgen macht sie sich trotzdem: „Ich hoffe, dass der zweite Termin nicht platzt und die erste Impfung umsonst war.“ Der Impf-Stopp habe sie nicht verunsichert. Sie hatte nach der ersten Impfung mit Astrazeneca keinerlei Nebenwirkungen. „Ich habe noch nicht einmal den Pieks gespürt“, erzählt sie. Auch vor der Impfung habe sie keine Angst vor dem Vakzin gehabt. Der Impfstoff von Astrazeneca stand wegen möglicher Nebenwirkungen und geringerer Wirksamkeit immer wieder in der Kritik.

Katrin Brücker war froh, dass sie überhaupt schon so früh geimpft werden konnte. Auch sie hat über ein ärztliches Attest die Impfberechtigung erhalten. Die 54-Jährige hat wegen einer chronischen Darmerkrankung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. „Dass wegen der paar Thrombose-Fälle gleich die ganzen Impftermine abgesagt wurden, habe ich nicht verstanden“, sagt sie. Sie habe selbst 30 Jahre lang die Anti-Baby-Pille genommen, die ein hohes Thrombose-Risiko hat. Vor sieben Jahren habe sie selbst eine Thrombose im Bein gehabt, die sich sogar zu einer lebensbedrohlichen Embolie entwickelt hatte.

Unklarer Zusammenhang zwischen Thrombosen und Astrazeneca

Die Thrombosen, die in einigen Fällen nach der Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff aufgetreten sein sollen, sind allerdings in den Hirnvenen aufgetreten. Inwiefern die Probleme tatsächlich auf die Impfung zurückgehen könnten und warum sie nur das Astrazeneca-Präparat und nicht die anderen Impfstoffe betreffen sollten, ist bisher unklar.

Katrin Brücker hofft, dass Astrazeneca weiter verwendet werden darf und sie im Mai den kompletten Impfschutz erhalten kann. Sie hat im Freundeskreis selbst erlebt, wie gefährlich eine Covid-19-Erkrankung sein kann. „Das möchte ich nicht erleben. da nehme ich lieber mögliche Nebenwirkungen in Kauf“, sagt sie.

Von Lena Köpsell