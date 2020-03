Freizeittreffs wegen Corona auf der Kippe

Brandenburg/H

Kinder und Jugendliche haben schulfrei wegen des Corona-Virus. Damit eng verknüpft ist auch die Aussetzung weiterer Angebote für die Schüler. So ist der Konfirmanden-Unterricht mit sofortiger Wirkung eingestellt. „Wir haben beschlossen, diesen Schritt zu vollziehen, sobald die Schulen schließen“, sagt Thomas Wisch, Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg. Ob die Konfirmationen stattfinden können, die beispielsweise für die Innenstadt-Kirchengemeinden an Pfingstsonntag geplant waren, sei noch unklar. „Wir warten die weitere Entwicklung ab“, so Wisch. Eine Konfirmanden-Freizeit, die für den 27. bis 29. März in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz vorgesehen war, ist bereits abgesagt.

Hoffnung, die Jugendfeiern nicht abblasen zu müssen, hat der Humanistische Regionalverband. 600 Schüler fiebern dem Ereignis entgegen. Die erste Jugendfeier wäre nach Angaben von Alexander Meltke vom Humanistischen Regionalverband am 25. April im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg. Eine zweite Gruppe von Jugendlichen soll dort am 2. Mai Jugendfeiern erleben. Die letzte davon ist für den 6. Juni in Ludwigsfelde geplant.

Kiju verteilt Desinfektionsmittel

Die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte Kiju des Humanistischen Regionalverbandes steht weiter offen, sagt Geschäftsführer Axel Krause: „Wir versuchen so lange wie es möglich ist, offen zu bleiben und unseren pädagogischen Auftrag zu erfüllen. Es ist natürlich eine Gratwanderung.“ Es gebe Desinfektionsmittel in der Einrichtung und die Kinder und Jugendlichen würden für das Thema sensibilisiert. „Es kann ja nicht alles wegbrechen“, so Krause.

Das Evangelische Jugendhaus Café Contact auf der Dominsel bleibt dagegen ab sofort bis zum 19. April wegen der Corona-Krise geschlossen, teilt die Einrichtung auf ihrer Homepage mit.

„Es gibt dazu noch keinen Beschluss zu den Kinder- und Jugendbegegnungsstätten, aber die Tendenz geht Richtung Schließung“, sagt Kerstin Schöbe, Leiterin des Amtes für Soziales, Gesundheit und Jugend, der MAZ am Montagnachmittag.

Keine Präsenz-Nachhilfe bis zum 18. April ist mehr in der Schülerhilfe Brandenburg vorgesehen. Mehr als 200 Jungen und Mädchen gehen dort regelmäßig hin. Die Standorte schließen. „Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, wir haben keine Kenntnis davon, dass ein Schüler oder Lehrer erkrankt ist“, teilt eine Mitarbeiterin mit. Nachhilfe soll nun in einigen Tagen online anlaufen.

Von Marion von Imhoff