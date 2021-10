Brandenburg/H

Zwölf Stadtvillen mit 121 Eigentumswohnungen von 1 bis 5 Zimmern Größe, dazu noch einmal 120 Reihenhäuser – so soll es einmal im künftigen Parkquartier von Hohenstücken aussehen. Das 5,2 Hektar große Baufeld wird begrenzt von Sophienstraße, Willibald-Alexis-Straße, Felsbergstraße sowie Walter-Ausländer-Straße.

Drei Eigentümer verkaufen

Verkauft wird das Gebiet von den drei Eigentümern Stadt Brandenburg an der Havel, Wohnungsbaugesellschaft Wobra sowie Wohnungsbaugenossenschaft WBG – alle gemeinsam hatten die Fläche im vorigen Herbst ausgeschrieben. Die Stadt empfiehlt nun den Verkauf an die Berliner Groth-Gruppe.

So soll es einmal im künftigen Parkquartier in Hohenstücken aussehen. Quelle: Nöfer Architekten

Groth-Gruppe ist Bauherrin

Seit ihrer Gründung als Groth + Graalfs GmbH investierte die Groth-Gruppe rund 5,5 Mrd. Euro in über 144 Bauprojekte mit mehr als 1.045 Gebäuden. Sie hat mehr als 13.600 Wohnungen errichtet, die bekannteste Baustelle dürfte wohl das Glienicker Horn in der Berliner Vorstadt in Potsdam gewesen sein. Auch das Kirchsteigfeld in Potsdam wurde von der Gruppe errichtet, in Berlin gelten das Wohngebiet Karow-Nord sowie das Tiergarten-Dreieck als die wesentlichen Referenzprojekte.

Überzeugendes Angebot

Nun hat die Groth Development GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit Nöfer Architekten mbH, Berlin das überzeugendste Angebot für das Umgestalten im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken abgegeben. Zielstellung für das Baufeld war ein verdichtetes Wohnquartier mit eigentumsorientierten Wohnformen unterschiedlicher Art und Gestaltung. Freistehende Einfamilienhäuser sollten ebenso wenig entstehen wie hochverdichteter Geschosswohnungsbau im Mietwohnungssegment.

So soll es einmal im künftigen Parkquartier in Hohenstücken aussehen. Quelle: Nöfer Architekten

Offene Blockstruktur

Vorgesehen ist eine „offene Blockstruktur“ mit sieben kleinen Blöcken. Reihenhauszeilen werden dabei mit stadtvillenartigen Mehrfamilienhäusern kombiniert: Letztere sind an den Rändern und Ecken vorgesehen, um das Baugebiet städtebaulich einzufassen.

Dachziegel und Fensterläden

Die geplante Bebauung ist durchgängig dreigeschossig plus Satteldach und weist eine einheitliche Gestaltung auf. Mit sandfarbenen Putzfassaden, Klinkerelementen im Sockelgeschoss und zur horizontalen Gliederung, roten Dachziegel, Fensterläden und ähnlichen Elemente wird eine traditionelle Gestaltungsidee formuliert, welche sich deutlich von der bisherigen Bebauung mit Plattenbauten abhebt. Die Wohnungen haben Flächen von bis zu 109, die Reihenhäuser bis zu 140 Quadratmetern.

Garten an jedem Haus

„Der Park ist umgeben von Spiel-Straßen, die die Adresse für die neuen Reihenhäuser bilden. All diese Häuser haben einen eigenen kleinen Garten, der die ideale Ergänzung zum großen gemeinsamen Grün ist, wenn man privat im Freien sein möchte“, beschreibt es Architekt Tobias Nöfer.

Viele Bäume im Parkquartier

Den Parkcharakter beschreibt der Planer so: „Die starke Durchgrünung des Quartiers mit heimischen Gewächsen, das Anpflanzen auch großkroniger Bäume und die Versickerung des Oberflächenwassers ausschließlich auf den jeweils eigenen Grundstücken sorgt für Kühlung in den Sommermonaten und eine ausgeglichene Wasserbilanz.“

Nachbarschaftspark im Westen

Im Zentrum gibt es noch einen gemeinsamen Quartierspark und an der Westseite einen kleinen Nachbarschaftspark. „Durch die Anordnung des Quartiersparks können die in diesem Bereich bestehenden wertvollen Baumstrukturen erhalten werden. Die Baumreihenpflanzungen entlang der Walter-Ausländer-Straße und der Sophienstraße werden wie gefordert ebenfalls berücksichtigt“, heißt es in der Beschlussvorlage an die Stadtverordneten.

Verkauft wird gleichzeitig

Stimmen diese den Entwürfen für das künftige Parkquartier zu, können Kommune, Wobra und WBG ihre Flächen gleichzeitig verkaufen. Dazu gibt es für den kommunalen Grund eine eigene nichtöffentliche Beschlussvorlage. Danach werden 11.361 Quadratmeter an Gustav-Metz-Straße und Willibald-Alexis-Straße für 282.207 Euro an die Groth-Gruppe veräußert. „Der Kaufpreis entspricht dem Gebot des Bieters für das gesamte Baufeld in Höhe von 24,84 Euro je Quadratmeter“, heißt es in der Vorlage.

KiJu wird integriert

Rechnerisch wären auf dem Baufeld sogar 292 statt 241 Wohneinheiten möglich gewesen, doch dann hätte der vom Humanistischen Verband betriebene Jugendtreffpunkt KiJu weichen müssen – nun ist er in die Quartierspläne integriert worden.

Von André Wirsing