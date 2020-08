So startet Stephanie Zinke als neue Leiterin der Krugparkschule

Brandenburg/H

Eine neue Ära beginnt in der Kurgparkschule. Die langjährige Rektorin Birgit Dittrich ist in den Ruhestand gegangen, Stephanie Zinke löst sie ab und ist neue Schulleiterin.

201 Schüler und 12 Lehrer

„Für mich stand schon immer fest, dass ich etwas mit Kindern und Sport machen will. Ich mag es einfach, den Kindern etwas beizubringen, ihre motorischen Grundlagen zu fördern, sie beim Lesen, Schreiben und Rechnen zu unterstützen“, sagt die 33-jährige Brandenburgerin.

Stephanie Zinke ist die neue Leiterin der Krugparkschule. Quelle: André Großmann

Die Schule am Krugpark ist für sie ein besonderer Ort. „Sie ist nicht zu groß und das gibt dem Ganzen eine familiäre Atmosphäre. Ich hoffe, dass ich irgendwann alle Kinder mit ihrem Namen kenne und arbeite mich gerade richtig ein“, sagt die Pädagogin. Aktuell lernen 201 Schüler in der Schule am Krugpark, 12 Lehrer unterrichten die Erst- bis Sechstklässler.

Cloud für die Schule startet

Stephanie Zinke spricht über ihre Pläne für die Zukunft. „Es ist mein Ziel, die Schule zu einem modernen und digitalen Lernort zu gestalten, um der heutigen Zeit gerecht zu werden“, sagt die Havelstädterin. Dafür richtet sie gemeinsam mit Kollegen eine Schul-Cloud ein, bei der Schüler und Eltern digitale Angebote jederzeit und von überall schul- und fächerübergreifend abrufen können.

„Keiner weiß, was uns in diesem Schuljahr erwartet. Ich hoffe, dass wir den Regelbetrieb so gut wie möglich aufrecht erhalten und alle gesund bleiben. Sollte es aber zu einer Schulschließung kommen, weil die Infektionszahlen steigen, wäre das Homeschooling umso wichtiger “, sagt die Brandenburgerin.

Hoffnung auf Tablets und WLAN

Zusätzlich haben Lehrer Gelder für Laptops und Tablets mit finanziellem Mitteln aus dem Digitalpakt beantragt. Denn momentan können nur zwölf Schüler die Computer im PC-Raum nutzen, das ist nur die Hälfte einer Klasse.

„Es ist unser Ziel, dass zumindest ein kompletter Klassensatz verfügbar ist und alle Schüler zusammen arbeiten können“, sagt die Pädagogin. Sie hofft auch auf den Ausbau des WLAN-Netzwerks, denn aktuell ist das Wireless Lan nur in einzelnen Räumen verfügbar.

Momentan gestaltet Stephanie Zinke ihr Büro, richtet sich ein System zum Abheften ihrer Unterlagen ein und sitzt in vielen Meetings, doch in den nächsten Wochen unterrichtet sie Deutsch und Sport. Deshalb freut sie sich besonders auf ein Projekt, das in diesem Jahr noch fertig werden soll, die Komplettsanierung des Sportplatzes.

Rückkehr in die Havelstadt

Stephanie Zinke hat die Havelstadt zunächst 2007 nach dem Abitur am Bertolt-Brecht-Gymnasium verlassen und ihren Bachelor of Arts in Hildesheim gemacht. Dort hat sie Mathematik und Sport studiert, ihren Masterabschluss bestanden und ihr Referendariat in Helmstedt absolviert.

Doch während ihrer Studienzeit denkt sie immer wieder an ihre Heimat in Brandenburg an der Havel. „Als ich nicht mehr hier war, wurde mir erst bewusst, wie schön Brandenburg wegen der vielen Gewässer ist. Vorher war das alles so eine Selbstverständlichkeit“, sagt Stephanie Zinke.

Sie kehrt zurück und arbeitet schließlich sechs Jahre an der Brandenburger Theodor-Fontane-Schule, bewirbt sich als Leiterin an der Krugparkschule und hat Erfolg.

Stephanie Zinke startet optimistisch in ihren neuen Job. „Mein Motto lautet: Augen zu und durch. Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Das kommt vermutlich durch den Sport, ich war früher jahrelang bei den Wasserfreunden“, sagt die Brandenburgerin.

