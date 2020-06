Brandenburg/H

Experimente und Herausforderungen treiben Steffen Paetznick an. Der Brandenburger ist Vorsitzender des Vereins „Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken“ (Auwiho) und startet mit Helfern das erste Reparatur- und Upcyclingcafé der Havelstadt.

Zur Galerie Am 3. Juli startet das erste Reparatur- und Upcyclingcafé der Havelstadt im Bürgerhaus Hohenstücken. Die MAZ zeigt die Vorbereitungen der Planer.

Hilfe für defekte Smartphones

Im Projekt schrauben Gäste in den Räumen des „Café Miteinander“ im Bürgerhaus gemeinsam an defekten Smartphones, erneuern Kaffeemaschinen, reparieren Sandwichtoaster und trinken dabei Latte Macchiatto und Cappuccino. Bei allen Arbeiten sind der ehrenamtliche Elektriker Mario Müßig und Steffen Paetznick dabei, sie geben Tipps und helfen den Besuchern.

Anzeige

„Wir wollen den Zusammenhalt der Menschen im Stadtteil stärken und Müll vermeiden. Es gibt genug Leid und Elend auf der Welt. Und so ein kleines helles Licht am Rande des Horizonts ist was Schönes. Vielleicht entstehen so neue Arbeitsplätze und die Teilnehmer bilden sich hier gezielt weiter“, sagt Steffen Paetznick.

Weitere MAZ+ Artikel

Lösungen für Probleme

Doch wie funktioniert die Reparatur konkret? Hierfür melden sich Brandenburger im Café, bringen ihre Technik vorbei und prüfen mit Mario Müßig, wo das Problem liegt. Sie recherchieren, wo und wann Ersatzteile lieferbar sind, wie viel diese kosten und wie sinnvoll eine Instandsetzung ist.

„Geräte mit Garantie reparieren wir jedoch nicht. Vorher unterschreibt jeder Gast einen Haftungsausschluss, damit wir nicht verantwortlich sind, falls bei den Arbeiten etwas schief geht“, sagt Steffen Paetznick.

Der 36-Jährige und Projektmitarbeiterin Jutta Kreibaum sind vom Projekt überzeugt. Sie bestellen unter anderem Akkuschrauber, Werkzeugwagen, Lötstation, ein 227-teiliges Schrauberset, Schutzbrillen, Gesichtsmasken und eine sogenannte Dritte Hand mit Lupe. Die Löthilfe besteht aus einem Stativ, an dem mehrere Klemmen und meist eine Lupe befestigt sind.

Unterstützung vom Wirtschaftsministerium

Die Anzahl der Kartons mit gelieferten Werkzeugen wächst ebenso, wie die Zuversicht der Projektplaner. Monatelang hat Jutta Kreibaum geworben, jetzt unterstützt das brandenburgische Wirtschaftsministerium die Einrichtung des neuen Cafés und fördert den Auwiho mit Lottomitteln in Höhe von 6.850 Euro.

„Hier wird die Integration der Geflüchteten unterstützt und die nachbarschaftliche Gemeinschaft gestärkt. Außerdem entlastet das Reparaturcafé den Geldbeutel. Und nicht zuletzt trägt es zur Müllvermeidung bei, weil Geräte weiterverwendet werden können, die ansonsten weggeschmissen würden“, sagt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD). Er lobt, dass Gäste des Reparaturcafés an Workshops teilnehmen und ihr neues Wissen beruflich nutzen.

Suche nach Helfern

Wie erfolgreich das Projekt startet, ist noch unklar. „Wir können das alles noch nicht absehen, bereiten uns vor und schauen dann, wie viele Menschen zu uns kommen. Natürlich können wir die Uhrzeiten der Veranstaltungen dann auch noch ändern“, sagt Jutta Kreibaum.

Steffen Paetznick betont, dass Gäste ihre Großgeräte wie Waschmaschinen und Fernseher zwar mitbringen können, in den 30 Quadratmeter großen Räumen des Cafés aber keine Lagerräume zur Verfügung stehen. „Wir können also nur eine Überprüfung und Fehlersuche der Elektronik leisten, mehr nicht“, sagt der Brandenburger.

Die Organisatoren des Cafés suchen noch Helfer, die mitmachen. Als erster Unterstützer fällt ihnen der ehrenamtliche Hausmeister Michael Haase ein, der seit 36 Jahren im Stadtteil lebt. „Wir suchen Techniker, Schneider, Handwerker und Betriebe, die uns unterstützen“, sagt Jutta Kreibaum.

Sekunden später greift sie zum Schraubenzieher und wechselt mit Steffen Paetznick die Schrauben eines Sandwich-Toasters. „Darauf kommt es an, wir wollen die Menschen zusammenbringen“, sagt Kreibaum.

Das Reparatur- und Upcycling-Café öffnet erstmals Freitag, 3. Juli, von 10 bis 13 Uhr. Gäste treffen sich jeden Freitag. Anmeldungen sind per Mail an auwiho@gmail.com oder unter 033815516580 möglich.

Von André Großmann