So startet der erste Wohnbereich für „Junge Pflege" in Brandenburg an der Havel

Im Wohnbereich „Junge Pflege“ erhalten Menschen im Alter von 40 bis 65 Jahren Hilfe. Das Angebot ist neu in der Havelstadt und startet nach der Corona-Pause. Mieterin Steffi Trabka sagt, warum das Projekt wichtig ist.