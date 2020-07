So startet die Ausstellung „Quelle des Lebens“ in der Johanniskirche

Brandenburg/H

Ein schlafender Hai liegt neben Künstler Peter Hecht auf der Treppe der Johanniskirche. Seine Figur aus Serpentinstein ist für den 59-Jährigen ein Symbol und stellt ein Raubtier dar, das erwacht.

Zur Galerie Künstler Peter Hecht zeigt in der Ausstellung „Quelle des Lebens“ Tiermotive. Kreide- und Glasmalereien zeigen das Verhältnis von Mensch und Tier.

Verhältnis von Mensch und Tier

Wenige Meter entfernt zeigt eine Skulptur aus Thuja-Holz den größten Fisch des Amazonas, den Arapaima. Peter Hecht ist fasziniert vom Tier, das ein Gewicht von bis zu 150 Kilogramm erreicht und über zwei Meter lang werden kann.

Anzeige

Der Künstler bereitet in der Johanniskirche seine Ausstellung „Quelle des Lebens“ vor, in der er Tiermotive und das Verhältnis der Menschen zu Tieren als Kreide- und Glasmalerei zeigt. „Die Natur ist die Quelle unseres Lebens und Tiere begeistern mich. Ich habe versucht, ihre Körperform, Farben und ihren Charakter aufzuarbeiten“, sagt der 59-Jährige.

Weitere MAZ+ Artikel

Bilder aus Kolumbien und Namibia

Er hat die Welt bereist, präsentiert Zeichnungen eines Geparden aus Namibia und Zeichnungen von Brillenbären, die in Kolumbien entstanden sind. „Ich kann zu jedem Kunstwerk eine Geschichte erzählen, habe im Regenwald, in Ecuador, in der Savanne gesessen und gezeichnet“, sagt Peter Hecht.

Der Künstler arbeitet so weit wie möglich ohne Maschinen, seinen Schwerpunkt legt er eher auf die Suche mit den Augen und Händen. Dabei ist es sein Ziel, den Charakter und die Form seiner Arbeitsmaterialien zu verbinden. Der 59-Jährige stellt klar, dass ihn eher die „Tierdarstellung zwischen Ursprung und Bewahrung für die Zukunft“ beschäftigt.

Seine Kunstwerke zeigt er mit Stolz, „alles andere können die Beobachter interpretieren“, sagt der gebürtige Brandenburger. Obwohl Peter Hecht 1961 in der Havelstadt zur Welt kam ist „Quelle des Lebens“ seine zweite Ausstellung in Brandenburg an der Havel. Er schätzt die Stadt, ihre Geschichte und Backsteingotik. Die Arbeit in der Johanniskirche fordert den Künstler heraus. Er greift zur Tafelkreide und zeichnet auf dem Fußboden Skizzen von Tieren, deren Linien ineinander fließen.

Kritik an Zerstörung der Natur

„Gerade in der jetzigen Zeit dursten wir nach Kunst, aber das ist kaum jemandem bewusst. Mir geht es darum, dass jeder diese Zeichnungen mit einfachen Mitteln gestalten kann. Es ist wichtig, dass die Menschen genauer hinsehen. Denn wir haben es in der Hand, was in der Zukunft passiert“, sagt Peter Hecht.

Dann spricht er über die Zerstörung der Natur. „Was ich am Menschen nicht verstehe, dass er immer alles kaputt machen muss, ehe ihm bewusst wird, welche Folgen das hat“, sagt der 59-Jährige. Seine Inspiration sind Skulpturen und in Stein gearbeitete Felsbilder, sogenannte Petroglyphen.

Kunstwerke auf dem Fußboden

Mit neuen Ideen fertigt er Plastiken aus Bronze, Hölzer, Steine, Keramik und Porzellan. In der Malerei verbindet er Aquarell, Pastell und Feder. Seine Skizzen zeigen Tiere von Angesicht zu Angesicht, Besucher sehen in der Johanniskirche Bilder von Nashörner, Papageien am Fenster die Zeichnung einer Eule.

„Die Werke entstehen aus dem, was ich weiß und von den Eindrücken, die ich von den Tieren gewinne“, sagt der Künstler. Dann gestaltet er zum Klang der Wale eine neue Skizze. Peter Hecht will auf diese Weise den Fußboden der Johanniskirche gestalten.

Info: Die Ausstellung „Quelle des Lebens“ startet Freitag, den 31. Juli und endet Samstag, den 29. August. Der Eintritt ist frei, für Gäste der Ausstellung ist die Johanniskirche Mittwoch bis Samstag von 11 bis 18 und Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Besucher müssen beim Betreten, Verlassen und dem Aufenthalt in der Johanniskirche einen Mund-Nasen- Schutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Zeitgleich sind maximal 30 Personen erlaubt.

Von André Großmann