So startet die Summer Party am Beetzseestrand von Radewege

Radewege

Die erste Sommerparty des Jahres steigt am Radeweger Beetzseestrand. Christian Schott und sein Team planen das Event für bis zu 1000 Besucher. Mit Liegestühlen, Cocktails, Wasserbällen und Handtüchern wollen sie für Urlaubsfeeling sorgen.

Letztes Jahr noch verboten

Nach fast anderthalb Jahren Pause hat der 37-Jährige die Leichtigkeit vermisst. „Wir wollen Corona Lebewohl sagen, tanzen bis die Füße glühen und in den Sommer feiern. Im letzten Jahr wurde das Event noch verboten, jetzt haben wir das OK der Potsdamer Staatskanzlei und aus dem Amt Beetzsee. Endlich dürfen wir wieder feiern. Als mich die Nachricht erreicht hat, war ich den Freudentränen nah“, sagt er der MAZ.

Normalerweise plant Christian Schott die Reihe „Brandenburg tanzt“ im Klubhaus „Philipp Müller“ und das Osterfeuer am Wiesenweg. Für ihn ist der Beetzseestrand von Radewege aber ein magischer Ort, der ideal für eine Open-Air-Party ist.

90er, Salsa und Reggae

„Hier kannst du direkt auf das Wasser schauen, siehst, wie die Sonne untergeht und der Mond aufgeht“, sagt Christian Schott. Die Summer-Party sieht er als Fest für Familien und Tradition im Amt Beetzsee.

Gäste können mit dem als DJ Styloop bekannten Mirco Stielow bei Salsa, Reggae, 90er Hits und Chartsongs feiern, 100 Besucher entspannen im Liegestuhl. Gäste, die nicht in Begleitung ihrer Eltern erscheinen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Schnelltest für Nicht-Geimpfte

Feiernde benötigen einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest, Geimpfte und Genese brauchen diesen nicht. Besucher müssen zusätzlich ihre Kontaktdaten per Luca-App oder Formular zur Nachverfolgung da lassen. Gäste können sich an der neuen Waschstrecke die Hände desinfizieren und müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Neue Hoffnung

Für Christian Schott ist die Party ein Neuanfang, der Grund zur Hoffnung bietet. Er betont, wie sehr die Veranstaltungsbranche unter der Pandemie gelitten hat. „Die Menschen in der Region sind kulturell richtig ausgehungert, wir wollen ihnen endlich wieder etwas bieten. Es ist schön, wenn die Masse tobt und sich noch jahrelang an die schönen Momente bei der Party erinnert. Als Veranstalter weißt du dann, dass alles richtig war“, sagt Christian Schott. Dann setzt er sich in den Liegestuhl, sieht auf den Beetzsee und lächelt.

Die Summer Party in Radewege startet Samstag, den 31. Juli in der Straße „Zur Ablage“ und läuft von 18 bis 24 Uhr bei freiem Eintritt.

Von André Großmann