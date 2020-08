So startet im Kiju das größte Kinderfilmfest der Havelstadt

Brandenburg/H

Für den siebenjährigen Alfie ist nichts mehr wie es war. In der Nacht vor seinem siebten Geburtstag wacht der Junge mitten in der Nacht auf, blickt zum Mond und heult Sekunden später wie ein Werwolf. Doch von dieser Verwandlung dürfen seine Adoptiveltern nie etwas erfahren.

Mehr als 500 Anmeldungen

Zuschauer erleben seine Geschichte beim größten Kinderfilmfest der Havelstadt. Mehr als 500 Besucher haben sich für das Event mit dem Motto „Das macht uns so stark!“ im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) angemeldet.

Sie sehen die Komödie „Unheimlich perfekte Freunde“, bei der die Jungen Emil und Frido auf dem Jahrmarkt ihre Doppelgänger zum Leben erwecken und den Dokumentarfilm „Abschied gehört zum Leben“. Dabei sprechen Jungen und Mädchen mit Menschen, die in ihren Berufen dem Tod nahe kommen.

Tradition seit mehr als 20 Jahren

Für den 15-jährigen Jeremy Wilk ist das Event ein Abenteuer. „Neue Filme ermöglichen eine andere Sichtweise auf Freundschaften, die Liebe und das Leben. Wenn ich etwas Spannendes sehe, setze ich mich damit auseinander, denke darüber nach, hinterfrage es und rede mit anderen Jugendlichen darüber“, sagt der Brandenburger.

Heilpädagogin Corinna Glatzer plant das Kinderfilmfest und hofft, dass andere Teenager den gleichen Plan haben. Weil das Event seit mehr als 20 Jahren im Kiju stattfindet, ist die Veranstaltungsreihe für sie eine Tradition.

Neue Hygieneregeln

In Corona-Zeiten verändert sich der Ablauf des Events. In diesem Jahr tragen Besucher auf den Fluren des Kijus eine Mund-Nasen-Bedeckung, müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und können ihren Mundschutz dann auf dem Sitz abnehmen. „Es ist also fast alles wie im Kino“, sagt die Heilpädagogin.

Filme auf 92 Zoll großer Leinwand

Die Filme laufen auf einer 92 Zoll großen Leinwand in 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Bildpunkten, Praktikant Justin Mieritz ist zufrieden mit der Technik. Der 15-Jährige Max Horvath weiß zwar noch nicht, was er zuerst schaut, doch eines steht für ihn fest. „Die Filme bringen mich auf andere Gedanken, denn ich fühle mit, wenn etwas traurig oder lustig ist. Und das bereichert das Leben“, sagt der Jugendliche.

Info: Das 29. Kinderfilmfest beginnt Montag, den 14. September im Kiju. Um 9 Uhr startet „Alfie, der kleine Werwolf“. Anmeldungen sind unter 03381730382 möglich, die Plätze aber begrenzt. Infos zum Programm gibt es hier.

