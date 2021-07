So treu wie ihr Name: Ketzürer Eheleute feiern Gnadenhochzeit

Ketzür

Bei diesem schönen Familiennamen muss jede Ehe halten. Gisela (92) und Walter (91) Treu blicken an diesem Mittwoch auf 70 gemeinsame Jahre zurück. Gnadenhochzeit sagt der Volksmund zu dem seltenen Jubiläum. Tatsächlich sind die Eheleute aus Ketzür dem Leben dankbar dafür, dass sie bis ins hohe Alter für einander da sein dürfen. Weil die Beine nicht mehr wollen, stützen sich die Treus bis heute gegenseitig bei der Bewältigung des Alltags im eigenen Haus. Der Rollator gehört inzwischen zur Familie. Eine Gnade ist wohl auch die weitgehende Genesung nach Schlaganfällen, von denen beide Senioren nicht verschont blieben.

Immer noch verliebt

Selbstverständlich ist ein langes Leben in einer erfüllten Ehe nicht. „Wir hatten das große Glück, dass wir uns immer gut ergänzt haben. Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen. Trotzdem hat jeder den anderen auch mal machen lassen. Das hat funktioniert“, erklärt Gisela das Geheimnis ihrer 70-jährigen Ehe. Wenn die gebürtige Brandenburgerin mit ihrem Gatten auf das Jubiläum anstößt, glaubt man ihr, dass sich das Jubelpaar einst gesucht und gefunden hat. Etwas Verliebtheit schwingt immer noch mit, wenn sich Gisela und Walter in die Augen blicken. 70 Ehejahre sind eine unfassbar lange Zeit. Dass junge Leute von so viel Durchhaltevermögen nur träumen können, wundert Walter überhaupt nicht: „Die heiraten doch heute erst mit 35.“

Gisela und Walter Treu als Brautpaar am 7. Juli 1951. Quelle: privat

Es war mächtig heiß am 7. Juli 1951 in Brandenburg. In der Gotthardtkirche ließ sich das junge Paar trauen. Sie im weißen Brautkleid, das extra für diesen Tag genäht worden war. Nur der Schleier war geborgt. Walter griff auf seine besten Sachen im Kleiderschrank zurück – dunkler Zweireiher, weißes Hemd und Fliege. Sechs Jahre nach dem Krieg hatte es keiner dicke. Nach der offiziellen Zeremonie wurde gefeiert. Und zwar auf dem elterlichen Hausgrundstück von Gisela in Butterlake. Dahin war ihre Familie viele Jahre zuvor aus Brandenburg gezogen. Trotzdem musste Gisela als Kind jeden Tag zu ihrer Schule am Gotthardtkirchplatz. Mit dem Fahrrad, im Winter auch zu Fuß.

Ganze Familie kommt

Walter wuchs auf einem Bauernhof mitten in Ketzür auf. Das Elternhaus neben der Kirche steht heute nicht mehr. Vor 70 Jahren wurde es zum ersten Domizil für die jungen Leute und ihre drei Kinder Walter, Wolfgang und Regina. Wenn in dieser Woche nach langer Zwangspause die ganze Familie zur Gratulationscour eintrifft, sind inzwischen acht Enkel und drei Urenkel dabei. Tochter Regina Findeisen erinnert sich gerne an ihre Kindheit zurück: „Die Eltern mussten viel arbeiten. Doch wir Kinder sind alle wohlbehütet aufgewachsen. Wir sind in den Urlaub gefahren, auch die Liebe zur Natur haben wir Mutter und Vater zu verdanken.“ Regina Findeisen wohnt nur ein paar Häuser entfernt, schaut regelmäßig bei den Eltern vorbei. Das Mittagessen kommt auf Rädern.

In der Lehre kennengelernt

Gisela und Walter kennen sich natürlich schon länger als 70 Jahre. Beide waren zufällig Lehrlinge in der Brielower Gärtnerei Hoffmann. „Damals waren wir 15 oder 16. Gisela war eine Schmucke mit langen Beinen, die mir gleich gefallen hat“, erinnert sich Walter. Seine höfliche und hilfsbereite Art war es, die auf Gisela Eindruck machte. Walters Familienname versprach zwar lebenslange Sicherheit und Fürsorge, war für die junge Frau aber nicht ausschlaggebend für die Partnerwahl: „Am Ende hat ja alles gepasst.“

In der Landwirtschaft

Nach der Hochzeit arbeiteten beide auf dem väterlichen Hof in Ketzür, später ging es bis zum Ruhestand in die LPG. Er als langjähriger Traktorist, sie im Stall und auf dem Feld. Zuhause wurde Selbstversorgung groß geschrieben. Im großen Garten wurde alles angebaut, was die Familie an Obst und Gemüse brauchte. Auch eigene Hühner, Schweine und Kaninchen durften nicht fehlen. Ein Auto hatte das Jubelpaar in der DDR nicht. Als Arbeitspferd musste ein Moped reichen. Erst nach der Wende kaufte Walter einen Renault 19. Das ist inzwischen auch schon wieder 30 Jahre her. Heute verbringen die Treus die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Sie haben es sich verdient.

Von Frank Bürstenbinder