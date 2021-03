Brandenburg/H

Für den Ersatzbau zur Schrottbrücke „20. Jahrestag“ muss die Kommune Brandenburg an der Havel 18,06 Millionen Euro beisteuern. Der Bund zahlt 27,6 Millionen Euro. Die Brücke mit der Bundesstraße 1 über der Bundesstraße 102 ist seit dem 5. Dezember 2019 komplett gesperrt, weil sie einzustürzen drohte.

Beteiligung in Jahresscheiben

Sie soll noch in diesem Frühjahr mit Hilfe kleinerer Sprengladungen zum Einsturz gebracht und abgetragen werden. Ein Neubau soll sich dann von 2022 bis 2024 erstrecken. Dementsprechend fällt auch die finanzielle Beteiligung in „Jahressscheiben“ an.

Zuschuss für ÖPNV

Auch muss die Stadt nicht die kompletten 18.064.200 Millionen aus ihrer Kasse bezahlen, allein knapp 8,7 Millionen sind Zuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr (Straßenbahn). Bleibt ein finanzieller Anteil von knapp 9,4 Millionen Euro.

Für das Jahr 2020 sind die fälligen 132.000 Euro ein überschaubarer Betrag. Fürs laufende Jahr werden immerhin 2,28 Millionen fällig. In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils sechs Millionen Euro zu zahlen und 2025 noch einmal knapp zwei Millionen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hauptausschuss entscheidet

Über die 120.000 Euro für 2020 soll der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am 22. März entscheiden. Die Sperrung Ende 2019 kam zu überraschend, um den Teilbetrag noch in die Haushaltsplanung für 2020 aufzunehmen. Deswegen soll nun nachgebessert werden. Da aber auch der Haushalt für 2021 im vergangenen Monat verabschiedet worden ist, muss an anderen Stellen gespart werden.

Einiges wird weggespart

So werden beispielsweise 60.000 Euro genommen, die eigentlich für Gehweg und Bushaltestelle an der Kita Mahlenzien reserviert waren. Auch gibt es 20.000 Euro weniger für den Bau von Fahrradabstellanlagen. 12.000 Euro werden beim Möblieren von Spielplätzen gespart und 40.000 Euro bei „Ausstattungen“, die allerdings nicht näher beschrieben sind.

Vertrag mit Landesbetrieb

Erst im vergangenen November hatte die Kommune mit dem Landesbetrieb Straßenwesen LS eine Vereinbarung zum Finanzieren von Abbruch und Neubau abgeschlossen. Der LS unterhält im Auftrag des Bundes dessen Straßen. Die Kommune muss sich beteiligen bei Geh- und Radwegen, Beleuchtung sowie Planung. Rings um die Straßenbahn trägt sie die vollen Kosten.

Von André Wirsing