Brandenburg/H

Nach genau 28,5 Jahren ist Schluss: Das Sanierungsgebiet der Innenstadt wird geschlossen, das hat zahlreiche Auswirkungen für die Bewohner wie für die Kommune. Die Stadt macht das auch nicht ganz freiwillig, doch das Baugesetzbuch schreibt vor, dass Sanierungssatzungen spätestens zum Jahresende 2021 aufzuheben sind, wenn diese vor 2007 in Kraft getreten sind.

Zwei Verfahren für die Innenstadt

In Brandenburg an der Havel gilt die Sanierungssatzung bereits seit Mitte 1993. Sie umfasst ein Gebiet von etwa 94 Hektar in Altstadt und Neustadt sowie auf der Dominsel. Unterteilt wurde in zwei Gruppen: das umfassende Verfahren und das einfache Verfahren. „Die Art der Missstände und die erforderlichen Maßnahmen zu deren Beseitigung machten die zwei Verfahren notwendig“, schreibt Planungsamtsleiter Martin Dornblut in seiner Vorlage an die Stadtverordneten.

Einheitliche Sanierung

„Zudem entsprach die Rahmenplanung der gesetzlichen und politischen Zielsetzung, die Sanierung einheitlich vorzubereiten und zügig durchzuführen sowie daraus folgend nahezu die gesamte Innenstadt im Jahr 1993 als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen.“

Das Bürgerhaus der Altstadt in der Bäckerstraße 14. Quelle: Jürgen Lauterbach

Viele Millionen Förderung

Dass die Stadt ihre Sanierungsziele zum jetzigen Zeitpunkt weitestgehend erreicht hat, sei nicht zuletzt der finanziellen Unterstützung von Bund und Land verdanken. Seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen wurden rund 103 Millionen Euro Städtebaufördermittel im Sanierungsgebiet eingesetzt, die durch ein Vielfaches an privaten Eigenmitteln ergänzt wurden.

654 Gebäude saniert

Insgesamt wurden mit Stand Mai 2021 von 745 sanierungsbedürftigen Gebäuden in der Innenstadt 654 Gebäude saniert, 29 Baulücken geschlossen und mehrere Quartiere umstrukturiert. Vier Gebäude befinden sich aktuell in der Sanierung, weitere Baulücken werden geschlossen. Im öffentlichen Raum konnten insgesamt 95 Maßnahmen umgesetzt werden.

Das Ensemble in der Plauer Straße ist von Ralf Krombholz und Martina Marx saniert und ergänzt worden.. Quelle: Michaela Rohlmann

Eigentümer müssen Abgabe zahlen

Die Grundstückseigentümer waren lange privilegiert, schließlich mussten sie keine Erschließungs- oder Ausbaubeiträge entrichten. Doch nun müssen auch sie etwas bezahlen: Für die im Bereich des umfassendes Sanierungsverfahren gelegenen Grundstücke ist die Stadt verpflichtet, die Eigentümer anteilig zur Refinanzierung der eingesetzten öffentlichen Mittel zu beteiligen. Dies geschieht in Form von Ausgleichsbeträgen. Diese werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens durch Bescheide erhoben und entsprechen dem Teil, der der durch die Sanierungsmaßnahme herbeigeführten Bodenwerterhöhung der Grundstücke entspricht.

Das mittelalterliche Fachwerkhaus in der Wollenweberstraße 24 ist ein Coworking Space, mit sieben Arbeitsplätzen im ökologisch sanierten Denkmal. Quelle: André Großmann

130 Bescheide stehen noch aus

Bislang haben 264 Grundstückseigentümer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ausgleichsbeträge vorzeitig abzulösen. Dazu wurden entsprechende Vereinbarungen getroffen. Für die noch nicht vorzeitig abgelösten Ausgleichsbeträge erhalten noch 130 Grundstückseigentümer auf der Grundlage von Einzelgutachten, die durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Brandenburg an der Havel erstellt werden, entsprechende Bescheide.

Die Wohnungsbaugesellschaft Wobra hat das ganze Klosterviertel saniert. Quelle: Rüdiger Böhme

Privilegien fallen weg

Es entfallen auch Privilegien wie das Befreien von der Pflicht zum Nachweis von Kfz-Stellplätzen oder auch Steuerabschreibungsmöglichkeiten.

Fast neun Millionen Euro Einnahmen

Durch vorzeitige Ablösevereinbarungen konnten bisher rund 4,2 Millionen Euro eingenommen, dem Sanierungsvermögen zugeführt und für Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder eingesetzt werden. Etwa 4,5 Millionen Euro an Ausgleichsbeträgen sind per Bescheiden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens noch zu erwarten, wovon 80 Prozent Bund-Länder-Anteil an das Land abzuführen sind. Über entsprechende Anträge können diese Mittel durch das Land wieder als Fördermittel im Rahmen des Programms Lebendige Zentren für die Folgejahre gewährt werden.

Anschlussprogramm für lebendige Zentren

„Lebendige Zentren“ ist faktisch das Anschluss-Förderprogramm in der bisher geltenden Fördergebietskulisse auf der Grundlage der Erhaltungssatzung für die Innenstadt. Hierfür gibt es bereits einen vom Landesamt für Bauen und Verkehr bestätigten Umsetzungsplan für die Jahre 2021-2023. Dieser beinhaltet noch umzusetzende Einzelmaßnahmen beim Straßenbau am Molkenmarkt, in der Neustädtischen Fischerstraße, in der Kleinen Münzenstraße, in der Eichamtstraße, in der Neustädtischen Wassertorstraße und in der Kirchgasse. Zudem soll das Gebäude-Ensemble Gotthardtkirchplatz 3/4 (Galerie Sonnensegel) ergänzt werden.

Von André Wirsing