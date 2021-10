So viel kosten Corona-Tests in Brandenburg an der Havel jetzt

Brandenburg/Havel

Ab sofort kosten Corona-Tests Geld und das hat auch in Brandenburg an der Havel Folgen. So müssen Besucher in der Anlaufstelle Nummer 1, der mobilen Teststation am Städtischen Klinikum ab sofort 18 Euro für einen Antigen-Schnelltest zahlen.

Zur Galerie Corona-Tests sind jetzt kostenpflichtig und das wirkt sich auch auf die Nachfrage aus. Die MAZ hat sich in verschiedenen Teststationen in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark umgehört und zeigt Einblicke.

Test-Nachfrage ist gesunken

In der Nord-Apotheke ist der Preis höher. Chefin Stefanie Pfeifer äußert sich auf MAZ-Nachfrage. „Wir wissen nicht, ob sich mit dem Wegfall der kostenlosen Tests jetzt weniger Leute testen lassen und ob sich dadurch die Zahl der Impfungen nochmal erhöht. Die Impfquote ist ja generell sehr hoch und das wirkt sich aus. Vor dem Beginn der flächendeckenden Impfungen hatten wir im April noch um die 1000 Testungen pro Monat. In der letzten Zeit hat sich das auf um die 100 Tests pro Monat eingepegelt“, sagt sie.

Stefanie Pfeifer und ihr Team testen anders als früher nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung. Zum Start der Herbstferien steigt die Nachfrage erstmals seit Monaten wieder an. „Eltern lassen ihre Kinder wieder häufiger testen, um mit ihnen in den Urlaub zu fahren“, sagt Pfeifer. Zum Start in die neue Woche hat ihr Team schon 20 Termine vereinbart.

Was Corona-Tests jetzt kosten Das Team der mobilen Teststation am Brandenburger Klinikum testet Montag bis Freitag und das jeweils von 10 bis 18 Uhr. Besucher zahlen 18 Euro, sie können nur bar bezahlen. Im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof testen Mitarbeiter nur noch am Montag und Freitag, von 12 bis 14 Uhr. Ein Antigen-Schnelltest kostet 15 Euro, ein PCR-Test hingegen 135,22 Euro. In der Nord-Apotheke testet das Team nur nach Terminvereinbarung am Telefon. Chefin Stefanie Pfeifer empfiehlt Gästen, mindestens einen Tag vorher anzurufen. Hier kosten Schnelltests 20 Euro. Mitarbeiter des Unternehmens Eco-Care betreiben in der Potsdamer Straße auf dem Lidl-Parkplatz eine Teststation. Hier können Besucher von 9 bis 18 Uhr einen Abstrich nehmen lassen. Der Preis für einen Antigen-Schnelltest liegt bei 14,99 Euro, ein PCR-Einzeltest kostet aber 49 Euro. In Wusterwitz bietet Heilpraktikerin Mira Milicev-Wiggenhorn Schnelltests für 15 Euro an. Christian Mendel ist als einziger mobiler Tester in Lehnin und Groß Kreutz unterwegs. Er nimmt 15 Euro für einen Abstrich. Kinder bis zu zwölf Jahren können sich kostenlos testen lassen, ebenso wie Personen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Auch Menschen, die den Test zum Beenden einer coronabedingten Quarantäne brauchen, müssen nichts bezahlen. Das Gleiche gilt für Schwangere sowie für Studierende aus dem Ausland. Alle Personengruppen müssen aber bei Teststellen nachweisen, dass sie von einer Gebühr befreit sind.

PCR-Test für über 135 Euro

Auch im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof lassen sich weniger Leute als noch vor ein paar Monaten testen. Deshalb hat das Team die Testzeiten reduziert und nimmt nur noch Montag und Freitag einen Nasenabstrich. „Mit den steigenden Kosten werden sich einige Leute überlegen, ob sie sich nicht doch noch impfen lassen. Andere wird es vermutlich sogar eher vom Test fernhalten. Wir beobachten die Lage aufmerksam“, sagt der Leiter der Abstrichstelle Markus Weigt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Gesundheitszentrum können Besucher ihren Antigen-Test online buchen und erhalten das Ergebnis anschließend nach 15 Minuten. Ein PCR-Test kostet deutlich mehr. Hier liegt der Preis bei 135,22 Euro. Das Ergebnis des Abstrichs geht zuerst ins Labor des Brandenburger Klinikums, die Auswertung liegt dann nach 24 bis 48 Stunden vor.

Homepage der Stadt mit veralteten Angaben

Mitarbeiter des Unternehmens Eco-Care betreiben in der Potsdamer Straße eine Teststation auf dem Lidl-Parkplatz. Auch sie haben die Testzeiten wegen geringer Nachfrage reduziert. Weil die Angaben zu den Corona-Testzentren auf der Stadthomepage oft veraltet sind, wenden sich Tester auch an die MAZ und bitten um Aufklärung.

Im Landkreis-Potsdam-Mittelmark sorgen die kostenpflichtigen Corona-Tests für Veränderungen. So bietet die Heilpraktikerin Mira Milicev-Wiggenhorn Schnelltests an. Sie hat bislang nur zwei Anfragen, rechnet aber noch mit einem Anstieg wegen der Herbstferien.

Mobiler Tester hofft auf Ende der Corona-Maßnahmen

Eine höhere Nachfrage erlebt hingegen Christian Mendel, der als einziger mobiler Test in Lehnin und Groß Kreutz unterwegs ist. „Zum Beginn der Ferien fragen mehr Menschen nach Testmöglichkeiten. Das ist für einen sicheren Urlaub sinnvoll. Trotzdem sollten wir bei der hohen Impfquote langsam darüber nachdenken, die Grundrechtseinschränkungen aufzuheben, das aber ruhig und bedacht, vielleicht Ende des Jahres“, sagt der 37-Jährige.

Stefanie Pfeifer aus der Nord-Apotheke hätte auch Verständnis für den Wegfall der Corona-Maßnahmen. „Wir müssen einfach anfangen, mit dem Virus zu leben“, sagt sie.

Von André Großmann