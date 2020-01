So viel kostet künftig das Laden für Elektromobile

Brandenburg/H

Die neuen Ladesäulen der Stadtwerke für Elektromobile sind da, ab April gibt es den Strom auch nicht mehr kostenlos. Neben den beiden Ladesäulen vor dem Unternehmenssitz am Packhof sind nun auch die drei Säulen am Hauptbahnhof in Betrieb gegangen. Demnächst gibt es Säulen am Molkenmarkt, am Nicolaiplatz sowie auf dem OLG-Parkplatz.

17 Säulen für 34 Autos

Im zweiten Bauabschnitt sind dann Ladeplätze am Wiesenweg, Marienbad, Ziegelstraße, Regattastrecke, Dom und in den Wohngebieten Nord und Hohenstücken Süd geplant. Insgesamt werden es bis zum Jahresende 17 Säulen sein, jede hat zwei Ladepunkte. Das heißt, es können immer zwei Autos parallel laden.

Jeweils 22 Kilowatt Leistung

Auch auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof stellten die Stadtwerke Ladesäulen für Elektroautos auf, die leuchtend grün weithin sichtbar sind. Quelle: Rüdiger Böhme

Jeder Ladepunkt hält 22 Kilowatt Leistung bereit, die, meisten Fahrzeuge können damit in zwei bis drei Stunden aufgeladen werden. Für die 17 Säulen investieren die Stadtwerke 230.000 Euro, einen Teil der Summe wollen sie aber fördern lassen.

Ab dem 1. April wird der Strom nicht mehr kostenlos abgegeben. Dann müssen sich die Nutzer authentifizieren. Das geht über verschiedene Wege: Ab dem 1. März geben die Stadtwerke in ihrem Kundencenter Ladekarten des Ladenetz-Verbundes aus. Zu Ladenetz.de gehören 220 Stadtwerke, zudem gibt es europaweit weitere 25.000 Ladesäulen. Es werden auch alle anderen gängigen Ladekarten akzeptiert. Wer keine Ladekarte hat, kann sich über sein Mobiltelefon authentifizieren und einen Bezahlvorgang abschließen.

Preise zwischen 29 und 39 Cent

Dieses Ad-hoc-Laden kostet 39 Cent je Kilowattstunde. Preisgünstig wird es für die Nutzer, die bereits Stromkunde bei den Stadtwerken sind: Sie zahlen für ihre Ladekarte einen Euro Grundgebühr je Monat und „tanken“ wie zu Hause für 29 Cent je Kilowattstunde. Kunden anderer Stromanbieter zahlen drei Euro im Monat für die Karte und 34 Cent je Kilowattstunde.

Reines Zuschussgeschäft

„Die Stadtwerke Brandenburg verdienen ganz lange Zeit gar nichts“, sagt Geschäftsführer Uwe Müller und rechnet vor: „Bis die Investition von 230.000 Euro eingespielt ist, müssten mehr als 15 Millionen Kilowattstunden geladen werden – das entspricht beim heutigen Ladeaufkommen theoretisch 500 Jahren. Wir sehen das als strategisches Investment und unseren Beitrag für die Unterstützung neuer Mobilitätsformen.“

Noch keine 500 Autos mit E-Motor

In der Stadt gibt es aktuell gerade 85 reine Elektroautos und 411 Hybrid-Fahrzeuge. Insgesamt sind aber 34.800 Pkw in Brandenburg an der Havel zugelassen. Also dürften die 34 Ladepunkte erst einmal eine Weile lang genügen.

Von André Wirsing