So viele Senioren sind an Corona im Haus Wilhelmsdorf gestorben

Brandenburg/H

In Folge des massiven Corona-Ausbruchs im Evangelischen Seniorenzentrum Haus Wilhelmsdorf im Vormonat sind seitdem zehn Bewohner gestorben. Das ist viel angesichts von 64 Verstorbenen im Stadtgebiet im gesamten Pandemiezeitraum.

Infektionen Mitte Januar

Die Zahlen bestätigt Rathaussprecher Jan Penkawa nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. „Die Todesfälle resultieren aus der Infektion um den 16. Januar herum.“ Am 21. Januar hatte das Gesundheitsamt nach Positiv-Ergebnissen bei Schnelltests sowie ersten Krankheitsausbrüchen alle Bewohner und Mitarbeiter mittels des genaueren PCR-Tests untersucht. Am 22. Januar stand das Ergebnis fest: 37 infizierte Bewohner plus drei Mitarbeiter trugen das Sars-CoV-2-Virus in sich. Rechnet man nach RKI-Muster vom 21. um fünf Tage zurück, lag der wahrscheinliche Infektionstag am 16. Januar.

Über 14 Tage verteilt

Am 25., 30. und 31. Januar starb jeweils ein Bewohner, am 1. und 2. Februar insgesamt sechs, sowie einer am 7. Februar. Unter den Toten war eine ältere Dame, die zwar mit dem Virus infiziert war, allerdings an Herzversagen starb, sagt Penkawa.

Kein Zusammenhang mit Impfung

Die ersten Impftermine gab es am 26. und 28. Januar in der vom Lafim geführten Einrichtung, die Termine für die Zweitimpfung sollen am 16. und 18. Februar sein. „Es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Todesfällen“, tritt Penkawa den sich hartnäckig in der Stadt haltenden Gerüchten entgegen, es gebe eine Kausalität.

„Die bislang überhaupt bekannt gewordenen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen sind in den allermeisten Fällen nach der zweiten Impfung aufgetreten. Die späteren Todesursachen sind fast alle auf die Infektionen vom 16. Januar zurückzuführen.“

Beinahe 100 Plätze im Haus

Im Haus Wilhelmsdorf gibt es viele hochbetagte Bewohner, die besonders gefährdet von dem Virus sind. Die Einrichtung verfügt über 80 vollstationäre Pflegeplätze, dazu gibt es fünf Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Angeschlossen sind in einem sanierten Altbau zudem 14 Service-Wohnungen mit einem oder zwei Räumen, deren Bewohner betreut werden.

Von André Wirsing