Brandenburg/H

Stilbewusst, sportlich und zielstrebig will Jean Schaffer den Alltag meistern, sowohl beruflich als auch privat. Der 50-Jährige arbeitet als Urlaubs- und Krankheitsvertreter bei der Barmer, vertritt Regionalgeschäftsführer im Vertrieb und pendelt aktuell nach Königs Wusterhausen. „Da ich täglich mit Führungskräften zu tun habe, trage ich schon mal Krawatte, an heißen Tagen darf es aber auch der Casual Style sein“, sagt der Christdemokrat.

Vorliebe für die Dominsel und den Marienberg

Bei der Landtagswahl am 1. September tritt er für die CDU im Wahlkreis 17 an. Schaffer lebt seit 2005 in Brandenburg an der Havel und fühlt sich wohl, wenn er auf die Dominsel blickt. „Das ist neben dem Marienberg einer meiner Lieblingsplätze“, sagt der Christdemokrat.

Als er noch in der Neustädtischen Wassertorstraße lebte, joggte Schaffer von der Innenstadt in Richtung Marienberg und zurück in Richtung Packhof. Momentan fehlt ihm dafür die Zeit, einmal in der Woche kickt der Fan des FC Bayern München aber bei den Schmerzker Füchsen.

Privates Glück

Als ihn eine Passantin am Packhof auf sein Foto auf dem Wahlplakat anspricht, lächelt er. „Da werden in den nächsten Tagen noch einige dazu kommen“, antwortet er der Frau. Mit seiner Partnerin Silke Nitschke steht er auf der Näthewinde-Brücke, beide scherzen. „Du kannst aber noch etwas mehr lächeln“, sagt die Fachanwältin für Arbeitsrecht zu ihrem Jean.

Das Paar verwirklicht sich den Traum von den eigenen vier Wänden in Schmerzke. „Der Plan ist, Weihnachten im eigenen Heim zu feiern“, sagt Schaffer, der sich freut, so „etwas Entschleunigung“ zu finden. „Mein neuer Lieblingsort könnte dann der Garten werden“, sagt der 50-Jährige der MAZ, dessen Lebensmotto „Geht nicht, gibt’s nicht!“ lautet.

Klare Worte und Helmut Kohl

Seinen Leitspruch will er umsetzen, Mut beweisen und versuchen, auch mal neue Lösungen auszuloten und anzubieten. „Politik ist immer „das Ringen um den kleinsten gemeinsamen Nenner“, erklärt Schaffer. Zu seinen politischen Vorbildern zählt der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, da dieser Politik gestaltet und mitgeschrieben habe, betont Schaffer. Sich selbst sieht er als Mann klarer Worte.

„Die lasse ich auch gegen mich gelten“, sagt der CDU-Fraktionschef. So habe er bei der Forderung der CDU-Fraktion, dass die Stadtwerke Brandenburg/ Havel ihren Strompreis um zehn und ihren Gaspreis um 15 Prozent senken sollen, „klare Kante“ gezeigt. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) stellte sich jedoch hinter die Stadtwerke-Führung und widersprach Schaffer. „Die Preisgestaltung sollte man sich weiter ansehen“, sagt Schaffer heute.

Hoffnung auf mehr Wachstum

Den CDU-Wahlkampfslogan „Ganz Brandenburg wachsen lassen“ möchte er in Brandenburg an der Havel umsetzen und hofft, dass sich junge Familien niederlassen. Dies können laut Schaffer sowohl gebürtige Brandenburger sein, die in ihrer Heimatstadt bleiben wollen, als auch Zugezogene aus dem Berliner Speckgürtel. „Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass sie hier einen schönen Lebensmittelpunkt abseits des Großstadttrubels finden können“, sagt er der MAZ.

Wunsch nach besserer Schulausstattung

Wenn Jean Schaffer für die CDU in den Landtag einzieht, will er sich für eine bessere digitale Ausstattung der Schulen, mehr Materialien für die Feuerwehren und neue Verkehrslösungen einsetzen. Dazu zählen für den 50-Jährigen auch die Überführungen an den Bahnübergängen, sowohl in Wust als auch an der Planebrücke.

Für die Medizinische Hochschule (MHB) fordert Schaffer mehr finanzielle Unterstützung. „Sie muss so ausgestattet und anerkannt werden, dass Gelder für Forschung und Lehre wirklich ankommen und man keine Konkurrenzsituation in der Lausitz schafft.“ Er kritisiert damit Pläne der Landesregierung, Mediziner in Cottbus ausbilden zu lassen.

Erneute Kandidatur

Jean Schaffer tritt zum zweiten Mal in Folge als Landtagskandidat an. „Es macht mich schon stolz, dass mich der Kreisverband erneut nominiert hat“, sagt der Christdemokrat der MAZ. Zur Landtagswahl im Jahr 2014 holte er bei seinem Debüt 27,1 Prozent der Stimmen. Dass Jean Schaffer bei der Kommunalwahl im Mai 2019 mit 244 Stimmen ein schlechteres Resultat als jeder andere Stadtverordnete außerhalb der CDU erhielt, stört ihn wenig.

Warten auf neue Koalitionen

„Natürlich hätten wir uns mehr vorgestellt“, sagt der 50-Jährige. Er betont, dass die Parteienlandschaft größer geworden sei und „andere Fraktionen ein Auffangbecken für einen Teil von Protestwählern der großen Volksparteien“ sind. Schaffer fordert den Mut „klare Worte zu finden, ohne, dass man links oder rechts ins Abseits gestellt wird.“ Er will abwarten, wie mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl aussehen.

Der Christdemokrat sieht sich nicht als CDU-Fraktionschef auf Abruf. Er habe Spaß an seiner Aufgabe und wolle aktiv mitgestalten. „Ich bin Politiker genug, um zu kämpfen. Abgerechnet wird am Ende, es sind ja noch ein paar Wochen Zeit“, sagt der 50-Jährige.

Von André Großmann