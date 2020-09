Westbrandenburg

Die Planungen liefen seit einem Jahr auf Hochtouren. Zusammen mit den Partnerkreisen Rendsburg-Eckernförde und Siegen-Wittgenstein war ein großes Einheitsfest für den 3. Oktober in Ribbeck geplant. Wegen Corona wird aus dem Fest, zu dem sich Vereine aus dem Havelland präsentieren sollten, nichts. Nun wird gefeiert – aber in kleinem Rahmen. Und mit mehr Terminen. Die MAZ sagt hier, wo man das Einheitsjubiläum doch noch feiern kann.

Brandenburg an der Havel

Der Rotary Club Brandenburg will auf seine traditionelle Einheitsfeier im Dom nicht verzichten. Allerdings findet das Treffen in diesem Jahr vor geladenen Gäste statt. Auch die Einladung an befreundete Rotary Clubs ging diesmal nicht raus – im Dom muss Abstand gehalten werden.

Anzeige

Marius Krohn und Katrin Werlich arbeiten in der Schmiede im Industriemuseum an der Deutschen Einheit. Quelle: André Großmann

Weitere MAZ+ Artikel

In das Industriemuseum kehrt die Mauer für einen Tag zurück. Am 3. Oktober von 11 bis 20 Uhr. Besucher bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitarbeiter errichten die Anlage im Miniaturformat, mit Schamottsteinen, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit. Kinder können sie mit Wasserbomben einwerfen und sehen, wie schwer es ist, so ein Bauwerk zum Einsturz zu bringen. Die Aktion gehört zum ersten Einheitsjahrmarkt im Industriemuseum. Besucher erleben dort 20 Stationen, mit Zaubertricks, Glücksrad, einer Wahrsagerin, Tombola und Löffelabgabestelle. Bis zu 500 Menschen dürfen zeitgleich ins Industriemuseum, sollte die Corona-Ampel vor dem Technischen Denkmal rot sein, müssen sie an der Eingangstür warten.

Havelland

Die Stadt Rathenow lädt zu einer Einheitsfeier in das Kulturzentrum am Märkischen Platz in Rathenow ein. Am 3. Oktober versammeln sich hier geladene Gäste. Ein Thema soll dann auch das Partnerschaftsjubiläum mit der Stadt Rendsburg sein. Ein wenig wehmütig ist den Organisatoren ums Herz, denn sie erinnern sich an das große Einheitsfest auf dem Märkischen Platz am 3. Oktober 1990 – von Corona war da noch lange keine Rede.

Im Optikpark Rathenow geht es noch einmal bunt zu. Quelle: Markus Kniebeler

Der Optikpark Rathenow lädt für den 3. Oktober zu seinem Saisonfinale. Ein buntes Programm auf mehreren Schauplätzen soll noch einmal Lust machen auf ein paar gemütliche und abwechslungsreiche Stunden im Optikpark. Der Tag startet bereits ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen am Eichendreieck. Bis 12 Uhr sorgen die Rathenower Blasmusikanten der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow für einen stimmungsvollen Auftakt. Das Saisonfinale wird in diesem Jahr mit einem Kinderflohmarkt bereichert. Auf den Bühnen im Park präsentieren sich Joe Carpenter, der Landesjugendchor des Landes Brandenburg und die Band DaCapodaster. Der Besuch im Optikpark kostet am 3. Oktober keinen Eintritt.

Im Haveltor-Kino Rathenow erwarten die „Freunde für Europa“ Besucher zur Filmmatinée. Am 4. Oktober wird m zum Tag der Deutschen Einheit der Film „Nikolaikirche“ von 1995, nach dem Roman von Erich Loest gezeigt. Der Film lässt am Beispiel einer Leipziger Familie die entscheidenden Wochen des Herbstes 1989 lebendig werden, die zur Wende in der DDR führen und damit zum Ende von Mauer und Stacheldraht in Berlin, in Deutschland und in ganz Europa. Beginn ist am 4. Oktober im Haveltor-Kino um 10 Uhr

Die Freunde für Europa vor dem Haveltor-Kino. Quelle: Markus Kniebeler

Der Landkreis Havelland lädt bereits am 1. Oktober nach Ribbeck ein. Auf dem Schloss gibt es einen Festakt und Gesprächsrunden, in denen es um den Weg der Region zur Einheit und um die Jahre seither geht. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird auch diese Veranstaltung nur vor geladenen Gästen stattfinden.

Ebenfalls in Ribbeck wird der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse am Sonntag, 4. Oktober, ab 15 Uhr in der Reihe der Ribbecker Schlossgespräche erwartet. Gemeinsam mit Thomas Baumann, ehemaliger ARD-Chefredakteur, diskutiert er über das Thema „30 Jahre Deutsche Einheit – was haben wir daraus gemacht?“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, bei begrenzter Platzzahl wird jedoch um Anmeldung unter Telefon 033 237/859 00 gebeten.

Wolfgang Thierse kommt zum Ribbecker Schlossgespräch. Quelle: Rüdiger Böhme

In Großwudicke (Milower Land) wird am 3. Oktober ein Theaterstück aufgeführt. „Versprochen ist versprochen“ heißt das Stück, aufgeführt vom Kanaltheater Eberswalde im Vereinshaus Großwudicke. 30 Jahre nach dem 3. Oktober 1990 thematisiert das Kanaltheater Eberswalde die kleinen und die großen Versprechen dieses Tages und erinnert daran: „Versprochen ist Versprochen“. Die Organisatoren der Kulturreihe „Jäten im Paradies“ versprechen einen Theaterabend, der unterhält und anregt. Beginn ist um 19 Uhr. Reservierung: info@jaetenimparadies.de oder unter 0160/80 20 996.

In Nauen ist am 3. Oktober um 14 Uhr eine Stadtführung der Nauener Heimatfreunde zum Thema „DDR-Alltag“. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Jacobi-Kirche auf dem Martin-Luther-Platz ein. Die Teilnehmer erleben in szenischen Darbietungen charakteristische Augenblicke des damaligen gesellschaftlichen Lebens. Für die „gelernten DDR-Bürger“ wird es eine Erinnerung an ihren damaligen Alltag sein und für die unter 30-Jährigen eine interessante Erfahrung.

Die Ausstellung zum DDR Alltag ist Teil des Rundgangs in Nauen. Quelle: privat

Dallgow-Döberitz ist am Abend des 3. Oktober Schauplatz einer bundesweiten Singeaktion. Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ und der Bundesmusikverband Chor & Orchester unter Schirmherrschaft des EKD Ratsvorsitzenden Bischof Heinrich Bedford-Strohm und des Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland Josef Schuster laden an diesem Tag ein. Am 3. Oktober sollen um 19 Uhr gleichzeitig im ganzen Land zehn verbindende Lieder gesungen werden. In Dallgow wird auf dem Bahnhofsvorplatz gesungen. Alle Teilnehmer sollen eine Kerze mitbringen.

In Schönwalde-Dorf lädt der Kreativ-Verein für den 3. Oktober zu einem Kunst- und Hobbymarkt in der Dorfstraße 7 von 11 bis 18 Uhr ein. Gezeigt werden Arbeiten aus Ton, Holz, Wachs, Stein, Papier, Stoff und Wolle sowie Bilder, Bücher, Handarbeiten und Honig. Um 15 Uhr lesen Mitglieder der Schönwalder Schreibwerkstatt aus dem Buch „Die Steinerne Brücke“ und ab 16.30 Uhr spielt eine Band. Der Eintritt ist frei.

In Falkensee und Priort werden Bäume und Krokus-Zwiebeln gepflanzt. Quelle: Foto: © Tanja M. Marotzke

In Falkensee und Priort wird es Pflanzaktionen geben. In Falkensee pflanzt das Jugendforum zusammen mit der Ortsgruppe Fridays4Future Falkensee mit Unterstützung der Baumschutzgruppe Finkenkrug um 11 Uhr am Kinderstadtwald am Ende der Duisburger Straße Bäume. Die Initiative „ Priort blüht auf“ lädt für den 3. Oktober zur 3. Priorter Krokuspflanzaktion. 15000 Frühblüher sollen an dem Tag an der Buswendeschleife gepflanzt werden. Beginn ist um 10 Uhr.

Hoher Fläming und Potsdam-Mittelmark

In Bad Belzig lädt das Theaterprojekt ‚ Belzig geht an die Tischdecke‘ für den 3. Oktober von 15 bis 18 Uhr zur „Tafel der Demokratie“ in das Museum Roger Loewig in Bad Belzig ein. An einer langen Tafel wird den Teilnehmenden ein sogenanntes Gesprächsmenü dargeboten es werden Themen wie Demokratie, Mitbestimmung und Mitgestaltung diskutiert. Die Veranstaltung klingt in einem gemeinsamen Essen aus. Eingeladen sind alle Bürger und Bürgerinnen aus Bad Belzig und Umgebung. Diese Fragen stehen im Mittelpunkt: Wie sieht die Zukunft in Bad Belzig aus? Wie wollen wir zusammen leben? Was bedeutet Demokratie für uns?

In Treuenbrietzen reiht sich der CDU-Ortsverband ein ins Einheitsbuddeln. 15 Familien sind angemeldet und treffen sich am 3. Oktober zu 10 Uhr, am Verlorenen Wasser in Treuenbrietzen. Sie werden für ihren Nachwuchs Bäume pflanzen. Das Interesse an der Teilnahme war laut Ortsparteichefin Anja Schmollack größer als es das Veranstaltungslimit wegen der Covid-19-Pandemie zulässt. Für das nächste Jahr gibt es bereits eine Warteliste.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark lässt eine Stieleiche anlässlich des Tages der Einheit (und in der Initiative „Einheitsbuddeln“ ) pflanzen. Dies geschieht am Freitag, 2. Oktober, auf dem Hof des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig. Fachbereichsleiter Bernd Schade sowie die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages Potsdam-Mittelmark sind zu dem Zeremoniell eingeladen.

Das sind die Termine zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ Brandenburg an der Havel: Feier des Rotary Clubs Brandenburg zum Tag der Einheit im Dom (nur für geladene Gäste) am 3. Oktober. Industriemuseum 11 bis 20 Uhr ein Tag rund um die Deutsche Einheit am 3. Oktober. Rathenow: Festakt der Stadt Rathenow im Kulturzentrum am Märkischen Platz am 3. Oktober für geladene Gäste. Optikpark Rathenow am 3. Oktober ab 10 Uhr Saisonfinale mit Flohmarkt, Musik und vielen Attraktionen, Eintritt frei. Kino-Matinée der Freunde für Europa am 4. Oktober ab 10 Uhr im Haveltor-Kino, Eintritt frei. Ribbeck: Festakt des Landkreises auf Schloss Ribbeck für geladene Gäste am 1. Oktober. Ribbecker Schlossgespräche mit Wolfgang Thierse am 4. Oktober ab 15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 033237/85900. Großwudicke (Milower Land): Theaterstück „Versprochen ist versprochen mit dem Kanal-Theater Eberswalde im Vereinshaus am 3. Oktober um 19 Uhr. Reservierung: info@jaetenimparadies.de oder 0160-8020996. Nauen: Am 3. Oktober um 14 Uhr Stadtführung der Nauener Heimatfreunde zum Thema „DDR-Alltag“. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Jacobi-Kirche, Martin-Luther-Platz. Dallgow-Döberitz: Am Abend des 3. Oktober Singeaktion „3. Oktober – Deutschland singt“. In Dallgow wird ab 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz gesungen.Alle Teilnehmer sollen eine Kerze mitbringen. Schönwalde-Dorf: Der Kreativ-Verein lädt für den 3. Oktober zu einem Kunst- und Hobbymarkt in der Dorfstraße 7 von 11 bis 18 Uhr ein. Falkensee: Baumpfanzaktion am 3. Oktober ab 11 Uhr in Finkenkrug (Kinderstadtwald). Priort: Am 3. Oktober 10 Uhr Pflanzaktion für Krokusse an der Buswendeschleife. Bad Belzig „Tafel der Demokratie“ im Museum Roger Loewig in Bad Belzig am 3. Oktober, 15 bis 18 Uhr. Im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird am 2. Oktober eine Stieleiche anlässlich des Tages der Einheit auf dem Hof des Fläming-Gymnasiums gepflanzt. Treuenbrietzen: Der CDU-Ortsverband lädt Familien ein, um Bäume zu pflanzen. Man trifft sich am 3. Oktober zu 10 Uhr, am Verlorenen Wasser in Treuenbrietzen.

Von Joachim Wilisch