So wird ein Investor mit Widerständen fertig

Brandenburg/H

Der erste Teil der Osthalbinsel ist beinahe fertig bebaut, jetzt geht es auf dem Nachbargrundstück weiter. Der Investor und Immobilienentwickler Bernd Jansen errichtet auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal neun Eigentumswohnungen. Drei davon entstehen in zweigeschossigen Reihenhäusern direkt um Ufer des Wehrarms Stimmingsarche. Es folgen zwei kubische Stadtvillen mit jeweils drei Etagen in Anlehnung an die Nachbarbebauung. Jeweils eine Wohneinheit gibt es in den Erdgeschossen, darüber sind jeweils zwei Maisonette-Wohneinheiten angeordnet.

3500 Euro je Quadratmeter

Alle Wohnungen haben Größen um 145 Quadratmeter. Wegen der exzellenten Lage wird Jansen um 3500 Euro je Quadratmeter als Verkaufspreis aufrufen. Die Wohnungen sollen Ende 2021 an die neuen Eigentümer übergeben werden. Bis dahin sind auch die zum Grundstück gehörenden Bootsstege erneuert beziehungsweise instandgesetzt.

Schon lange genehmigt

Doch ganz so reibungslos verliefen die Vorarbeiten nicht. Jansen hatte bereits den anderen Teil der Osthalbinsel auf dem Areal des ehemaligen Sero-Handels entwickelt und verkauft. Später erwarb er den neuen Teil. Bereits damals startete die Kommune eine Bebauungsplanverfahren für den „B-Plan 25 , Osthalbinsel’“, der für das gesamte Areal gilt.

Sorge um Baumsicherheit

Die Spuren der Fäll-Aktionen auf dem künftigen Baugrundstück der Osthalbinsel. Quelle: Benno Rougk

Also muss Jansen für sein neues Vorhaben nur noch einen Bauantrag im März einreichen. Das Areal lag Jahrzehnte seit Kriegsende im Dornröschenschlaf. Lediglich einige Schuppen und ein verfallender Gartenpavillon des einstigen Burgmühlenbesitzers stehen darauf.

Im Laufe der Zeit sind auch ein paar Dutzend Bäume wild darauf gewachsen, überwiegend Laub- und auch einige Nadelgehölze. „Alle Bäume waren im Baumkataster der Stadt erfasst“, sagt der Investor. Er sorgte sich um deren Standfestigkeit, Sicherheit und Lebensdauer. Weil er wusste, dass die Stadt nicht ohne weiteres Fällgenehmigungen erteilt, wollte er auf Nummer Sicher gehen und beauftragte einen vereidigten Baumsachverständigen mit dem Prüfen. Das kostete allein etwa 16.000 Euro.

Fällgenehmigung vom Rathaus

Das war im Frühjahr 2019. Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass 25 Bäume zu fällen seien. Die Verwaltung genehmigte schließlich das Fällen von gut 20 Bäumen – natürlich unter Auflagen wie Ersatzpflanzungen ganz in der Nähe.

Als Anfang Dezember das beauftragte Unternehmen mit den Fällarbeiten begann, wurden die Nachbarn wach: Eine Anwohnerin vom anderen Teil der Osthalbinsel reichte über den Rechtsanwalt Dirk Stieger eilends Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam ein. Die Klage richtete sich gegen die Stadt, genauer gesagt, gegen deren Fällgenehmigung. An drei aufeinander folgenden Tagen vom 10. bis 12. Dezember schickte Stieger immer neue Schriftsätze nach Potsdam.

Klage erfolglos

Allerdings vergeblich: Am 12. Dezember entschied die 4. Kammer mit drei Verwaltungsrichtern: „Der Antrag wird abgelehnt.“ Die Antragstellerin muss die Kosten des Verfahrens tragen, der Streitwert wurde auf 3750 Euro festgelegt.

Für Jansen, der in dem Verfahren auch angehört wurde, war die Sache damit allerdings nicht nicht erledigt. Die Stadt hatte nach Bekanntwerden der Klage einen vorläufigen Baustopp verhängt, wollte erst die Rechtmäßigkeit ihres Handelns überprüfen lassen. Beate Braun-Ziemer vom Rechtsamt hatte die Entscheidung für die Fällgenehmigung in einem Schriftsatz ans Gericht auch begründet.

Montag kam die Erlösung

Erst am Montagnachmittag kam die Erlösung für Jansen: Alle Restriktionen wurden von der Verwaltung aufgehoben. Der Investor darf nun auch die Baumstubben roden lassen und die Baufeleder komplett frei machen.

Im März reicht er den Bauantrag ein, darin enthalten wird wohl auch die Genehmigung fürs Fällen der beiden Tannen sein, die derzeit noch mitten auf einem künftigen Baufeld stehen. Das ist aber nur eine Formalie, weil der B-Plan bereits rechtskräftig ist. Noch im Herbst sollen Bohrpfähle für die Bauwerksgründung gesetzt werden.

Von André Wirsing