Söhne sind wegen ihrer Sucht Verbrecher: Wie eine Mutter aus Brandenburg an der Havel darunter leidet

Brandenburg/H

Petra S. (Name geändert) ist wirklich nicht zu beneiden. Die 53 Jahre alte Frau aus Brandenburg an der Havel hat zwei erwachsene Söhne, die seit vielen Jahren immer wieder straffällig werden und wegen mehrerer Verbrechen schoneinige Jahre hinter Gittern verbracht haben. Trotzdem sagt sie: „Ich gebe meine Jungen nicht auf. Schließlich bin und bleibe ich ihre Mutter.“

Der ältere Sohn Tom (Name geändert) ist 28 Jahre, hat nie einen Beruf gelernt und wurde vor wenigen Wochen erneut zu Gefängnis verurteilt. In der Summe vier Jahre und acht Monate Haft, aber immerhin verbunden mit der Chance, in einer Entziehungsanstalt loszukommen von Alkohol und Drogen und sich bei erfolgreicher Therapie einen großen Teil der Haftzeit zu ersparen.

Petra S. sitzt während der Verhandlung im Zuschauerraum. Sie ahnt, dass die Strafe im Amtsgericht Brandenburg an der Havel hoch ausfallen wird. Schließlich folgt sie nicht zum ersten Mal einem Strafprozess gegen ihre Söhne.

Einen Zigarettenautomaten in die Luft zu sprengen ist ein Verbrechen, anderen Menschen mit Gewalt Geld abzupressen ebenfalls. Hinzu kommen noch Diebstähle und andere Vergehen. Und Vorstrafen, die bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.

Behütete Kindheit

Tom erzählt vor Gericht, wie er aufgewachsen ist. Durchaus behütet, von den Eltern geliebt und umsorgt. Der junge Mann schiebt die Schuld nicht auf andere oder auf eine unglückliche Kindheit. Denn die gab es nicht. Vater und Mutter halten auch dann zu ihm, wenn er wieder den größten Mist gebaut hat.

Der Brandenburger Junge hatte keinen erkennbaren Grund, dramatisch abzurutschen, schon mit zwölf Jahren Drogen zu nehmen und wenig später dem Alkohol zu verfallen, und zwar so, dass er alles für den Rausch tut, auch Verbrechen begehen. Beschaffungskriminalität wird das genannt.

Bis zur 6. Klasse geht Tom auf die Gotthardtschule und kommt dort ganz zurecht. Das ändert sich mit dem Schulwechsel in der 7. Jahrgangsstufe. „Er hat die falschen Leute kennengelernt“, versucht seine Mutter, sich den scheinbar unaufhaltsamen Abstieg zu erklären.

Der Jüngere folgt dem Beispiel des Älteren

Petra S. redet auf ihren Sohn ein, will ihn wieder so haben, wie er früher war. Der Junge gibt ihr zwar recht und sagt: Ja, ja. Aber er hört nicht wirklich hin, so wenig wie sein drei Jahre jüngerer Bruder Jason (Name geändert), der in die Fußstapfen des Älteren tritt. Therapieversuche werden bleiben erfolglos.

Beide Jungen können gewalttätig werden, sie klauen, drohen und schlagen zu, wenn sie es für richtig halten. Das tun sie im Rausch und im Suff. Nur dafür, dass sie sich die Drogen leisten können. Es folgen Jugendstrafen, anfangs milde, später strenger, schließlich die Unterbringung im Jugendgefängnis Wriezen.

Dort tut Tom etwas, was ihn mehr als vier Jahre seines unausgefüllten Lebens kostet. Mit anderen quält er einen Mitgefangenen, ein Gericht verurteilt ihn wegen Vergewaltigung. In der Haftzeit verliert er seine Freundin.

Ein Jahr der Hoffnung

Nach den viereinhalb Jahren in Wriezen scheint eine Umkehr trotzdem möglich. Ein Jahr lang hält sich das Sorgenkind wacker, lebt daheim, sucht seinen Weg, bekommt erneut Unterstützung von zu Hause.

Doch dann kommt die schwache Seite wieder zum Vorschein. Der Alkohol stärker als der Wille. Tom trinkt drei Flaschen Schnaps und zehn Flaschen Bier am Tag, nimmt wieder Drogen, begeht wieder kleine und größere Straftaten. Wo es möglich ist, bezahlt seine Mutter die Geldstrafen. Doch ins Gefängnis kann sie nicht für ihn gehen.

„Es tut so weh, ich habe nur geweint“, erzählt Petra S. Sie bekommt mit, wie ihr Sohn abmagert, 30 Kilogramm Körpergewicht verliert, Wahnvorstellungen entwickelt, überall zittert, rumschreit, jeden Morgen zur Flasche greift.

Die Eltern schuften

Irgendwann spricht der Vater das Machtwort. Tom muss ausziehen, trotzdem bleibt der Kontakt zum Elternhaus bestehen.

„Ich war stinkig auf ihn und sehr traurig, aber es ist doch das Kind“, sagt die Brandenburgerin, die in der Lebensmittelbranche arbeitet, jeden Morgen um 4 Uhr aufsteht und wie ihr Mann immer geregelter Arbeit nachgegangen ist. Die Vorbilder sind also da, werden nur nicht gesehen von den lernbehinderten Brüdern.

Immer wieder quält sich die gelernte Textilfacharbeiterin mit den gleichen Fragen: „Was haben wir falsch gemacht, warum unsere Kinder?“ Ihr Mann, der die damals noch kleinen Kinder von Petra S. adoptiert hat, sagt: „Wir waren zu gutmütig.“

Neues Ungemach droht

Der jüngere Sohn Jason ist im Unterschied zu seinem älteren Bruder jähzornig und etwas und weniger auf die Familie bezogen. Jason lässt sich eine Zeit lang nur blicken, um die Mutter anzubetteln. Nach seinem Auszug wohnt er bei seiner Freundin. Doch die beiden jungen Leute können nicht miteinander und nicht ohne einander leben. So beschreibt jedenfalls die Mutter deren Beziehung.

Den Jüngeren erwartet in Kürze das nächste Strafverfahren, das ihn allein wegen seiner Vorstrafen mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Gefängnis bringen wird. Auch er hat keinen Beruf gelernt und nimmt Rauschmittel.

Petra S. will nur das Beste für ihre Söhne. Das Beste für den Älteren scheint gegenwärtig der Freiheitsentzug zu sein. Im Gefängnis gibt Tom sich Mühe, lässt die Finger offenbar von dem Teufelszeug.

Aufgepäppelt im Gefängnis

Der Sohn hat inzwischen mindestens 25 Kilogramm wieder zugenommen, geht im Knast einem Job im Hausdienst nach, verhält sich im Gerichtssaal freundlich und kooperativ. „Er hat ein Bett und ein Dach überm Kopf“, sagt Petra S. beinahe zufrieden. Sie hat Angst um ihn, sobald er in Freiheit ist. Die Zeit vor der Inhaftierung umschreibt sie mit den Worten: „Das ist doch kein Leben.“

Bis zum 7. Dezember muss der 28-Jährige seine Haftstrafe absitzen, danach darf er in die Entziehungsanstalt. Dort will er sich der Therapie stellen. Sich selbst und auch seiner Mutter zuliebe. Für ihn ist die erste richtige Therapie.

Ob die Söhne es schaffen werden? Petra S. bleibt skeptisch, hat zu viele Enttäuschungen erlebt. Sie sagt: „Ich hoffe es, aber ich traue es noch keinem von beiden zu.“ Das Schönste für sie und ihren Mann wäre, wenn sie nicht Recht behalten würde und die Umkehr doch noch gelingt.

Von Jürgen Lauterbach