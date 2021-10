Solarpark Briest: Havelsee in der Gewerbesteuer-Falle

Havelsee

Gewerbesteuern sind eine launische Einnahmequelle. Die auf Unternehmensgewinne fällige Abgabe kann bei Kämmerern viel Freude auslösen. Bis der Wind sich dreht. So sieht sich die Stadt Havelsee gerade mit einer Rückforderung von 539 000 Euro konfrontiert. Der Löwenanteil des Steuerbescheides entfällt ausgerechnet auf die Betreiber des Solarparks Briest, die MCG Capital Invest GmbH.

„Kalkuliert haben wir mit den Gewerbesteuern vorsichtshalber immer konservativ. Doch diese Nachricht war erstmal ein Schreck. Denn in den vergangenen Jahren hat Havelsee mit hohen Summen vom Sonnenstrom profitiert“, sagte die Finanzchefin des Amtes Beetzsee, Martina Gaidecka, der MAZ. Zum Beispiel wurde 2019 mit 410.000 Euro geplant. Überwiesen wurden 770.000 Euro.

Solarfeld Briest erweitert

Selbst in der Corona-Krise galt der Solarpark als sichere Quelle für Gewerbesteuern. Doch jetzt kann die Eigentümergesellschaft, von der am Freitag keine Stellungnahme zu bekommen war, wohl wegen neuer Investitionen ihre Ertragslage klein rechnen. So ist das Ende 2011 auf dem ehemaligen Briester Flugplatzgelände ans Netz gegangene Solarkraftwerk nach einer 2018 von der Stadt Havelsee erfolgten Zustimmung um rund 2700 Solarmodule samt Trafo-Station erweitert worden.

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, hat die Verwaltung die Rückzahlungen für die Jahre 2017, 2020 und für eine Vorauszahlung für 2021 beglichen. Unklar ist derzeit, ob noch Rückforderungen aus den Jahren 2018 und 2019 folgen.

Der Solarpark Briest nach dem Aufbau. Der größere Teil befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg. Der Streifen ist die ehemalige Start- und Landebahn des Flugplatzes. Quelle: MAZ

Das Zuschnappen der Gewerbesteuer-Falle kommt für Havelsee zur Unzeit. Eigentlich wollte die Stadt wegen zahlreicher Investitionsmaßnahmen noch im Dezember den Haushalt für 2022 aufstellen. Im Vorfeld sollten die Ortsbeiräte in Pritzerbe, Fohrde, Briest, Marzahne und Hohenferchesar in den kommenden Wochen über ihre Wünsche für das nächste Jahr beraten.

„Das können wir uns jetzt wohl sparen“, meinte Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer am Donnerstag bei einer Sitzung des Ortsbeirats. In einem Schreiben hatten Kämmerin Martina Gaidecka und Havelsee-Bürgermeister Günter Noack alle Ortsvorsteher über die dramatische Situation der kommunalen Finanzen informiert.

Vorerst kein Gehweg in Marzahne

Was bedeutet der finanzielle Aderlass für Havelsee konkret? Alle Ausgaben kommen auf den Prüfstand. An pflichtigen Aufgaben, dazu gehört auch die Fähre, wird nicht gerüttelt. Zu Einschränkungen kann es dagegen bei Investitionen kommen. „Wir entscheiden im Einzelfall über jede geplante Maßnahme“, kündigte Amtsdirektor Guido Müller auf der Sitzung des Pritzerber Ortsbeirats an.

Nicht vertretbar ist zum Beispiel ein Gehwegbau in Marzahne. Das Ausschreibungsergebnis lag bei 40.000 Euro für 100 Meter Gehwegbau. Für die gleiche Summe werden in Hohenferchesar 200 Meter gebaut. Auch in Tieckow will die Stadt an einem Gehwegprojekt festhalten.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack steht mit seiner Stadt vor einem schweren Haushaltsjahr 2022. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch 2022 wird die hohe Gewerbesteuerrückzahlung die Liquidität im Investitionsbereich belasten. Möglicherweise gibt es eine Hauhaltsführung im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes. Festhalten wollen Kommune und Verwaltung an Projekten, die bereits mit bewilligten Fördermitteln hinterlegt sind.

Dazu gehören der Bau eines Bürgerhauses in der Tieckower Straße in Fohrde sowie die Modernisierung des Fohrder Sportlerheims, wofür es Mittel aus dem Kreisentwicklungsbudget und aus dem Sportförderprogramm gibt. „Eine große Unbekannte bleibt die Entwicklung der Kosten. Denn zwischen Förderantrag und Ausschreibungsbeginn liegen nicht selten ein bis zwei Jahre“, gab Stadtoberhaupt Günter Noack zu bedenken.

Rohrweberei bleibt offen

Schließungen im öffentlichen Bereich seien nicht geplant. Auch das Museum der Rohrweberei als freiwillige Aufgabe bleibe geöffnet. Wie geplant werde es am zweiten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt auf der Ablage geben, so Noack. Amtsdirektor Müller geht davon aus, dass die Stadtverordneten nun im Januar oder im Februar auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021 den Etat für 2022 verabschieden werden.

Von Frank Bürstenbinder