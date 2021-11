Solarstrom: Photovoltaik-Potenzial wird in Brandenburg an der Havel kaum genutzt

Brandenburg/H

Hase1, Fuzzelschnauzen, Teichfrosch – was nach Benutzernamen im Internet oder kreativen Bezeichnungen für das häusliche Drahtlosnetzwerk klingt, sind in Wirklichkeit kleine Kraftwerke: Solarmodule, zumeist auf Dächern. Sie alle sind in Brandenburg an der Havel als stromerzeugende Einheiten registriert. Und befinden sich in bester Gesellschaft.

Nicht nur die Stadtwerke, auch die städtische Feuerwehr, die Jedermann-Gruppe oder das Gasthaus an der Malge produzieren Solarstrom. Rund 680 aktive Erzeugereinheiten für „solare Strahlungsenergie“ listet die Bundesnetzagentur im städtischen Postleitzahlenbereich, klammert man die größeren Solarparks aus, bleiben etwas über 660 Photovoltaik-Einheiten.

Eigenverbrauch wird nicht zentral erfasst

Zwar lässt sich nicht genau sagen, wie viel Strom auf den Solardächern der Stadt insgesamt generiert wird, da er zunächst in den Eigenverbrauch fließt. „Nur der Strom, der nicht selbst verbraucht werden kann, wird ins Netz eingespeist und damit von uns erfasst“, erläutert Heide Traemann von den Stadtwerken Brandenburg.

Doch gemessen an den Nennwerten aller registrierten Einheiten und den statistischen 1855 Sonnenstunden zwischen September 2020 und September 2021 hätten die Solarmodule in Brandenburg an der Havel – abzüglich der großen Erzeugereinheiten (z. B. Solarpark Briest) – knapp 25.000 MWh pro Jahr generieren müssen.

Häusliche Anlagen speisen wenig ins Netz ein

Aus Sicht der Energiefachleute ist selbst das zu hoch gegriffen. „Wir rechnen mit 950 Volllaststunden“ sagt Stadtwerke-Sprecherin Traemann der MAZ. „Die Effizienz der Photovoltaikmodule hängt ja nicht nur von der Sonneneinstrahlung, sondern beispielsweise auch von der Temperatur ab und sinkt an heißen Tagen.“

Heide Traemann Quelle: Heike Schulze

Blieben demnach etwa 13.000 MWh pro Jahr, die zu rund einem Fünftel ins Netz eingespeist werden. Im Jahr 2020 waren das 2778 MWh. Zum Vergleich: Der Jahresverbrauch der Stadt liegt bei ca. 250.000 MWh, pandemiebedingt waren es 2020 ca. 235.000 MWh. Wie man es auch dreht: Wenngleich zahlenmäßig in der Mehrheit, tragen die Hausdächer der Havelstadt nur einen sehr kleinen Teil zum Strommix bei.

Hohes Potenzial in Brandenburg an der Havel

Dabei werden Strom (und auch Wärmeenergie) vom eigenen Dach angesichts der Teuerungen im Energiesektor immer attraktiver, und die kommunalen Großverbraucher setzen zunehmend auf Sonnenkraft. Öffentliche Neubauten erhalten künftig Solardächer, auch das Klinikum und die Technische Hochschule setzen auf Sonnenkraft.

Der Großteil der Immobilienbesitzer im privaten Sektor scheut jedoch die Investition. Dabei könnte auf fast der Hälfte der Dächer in der Havelstadt Strom gewonnen werden. So viel, dass es den Bedarf der Bevölkerung bei Weitem überstiege. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher des Forschungsprojekts „PreLytica“ im Jahr 2018.

Hälfte aller Dächer könnte Strom produzieren

Rund 20. 000 Dächer – das sind 3,3 Millionen Quadratmeter – eignen sich demnach in der Stadt Brandenburg und den Ortsteilen für den Betrieb von Solaranlagen. Die Bürger könnten damit bis zu 289.000 MW gewinnbringend ins Stromnetz einspeisen und 130.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Weil aber die Photovoltaik im denkmalgeschützten, kleinteiligen und verdichteten Stadtkern mindestens als „konfliktträchtig“ gilt, wird das große Potenzial nicht realisiert.

Die gute Nachricht für alle Mieter und Wohnungsbesitzer: Mit der Firma Priwatt aus Leipzig gibt es den deutschlandweit ersten Anbieter für Solarmodule an Balkonen und Hauswänden – es darf eben auch mal die Vertikale sein. Die Module kosten unter 1000 Euro und rechnen sich laut Hersteller je nach Leistung und Eigenverbrauch binnen sechs bis zehn Jahren.

Noch in diesem Jahr gehen die Solarmodule des Klinikums in Betrieb, um zirka 5 % des Energiebedarfs im Klinikum mit Sonnenenergie zudecken. Quelle: Heike Schulze

Von Moritz Jacobi