Solidarische Landwirtschaft: So wächst die Havelknolle in die neue Anbausaison

Die 2021 ins Leben gerufene solidarische Landwirtschaft Havelknolle beendet ihre als Testlauf und Startphase gedachte erste Anbausaison mit vielversprechenden Ausblicken in die kommende Saison. So will der zur Versorgung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln gegründete Verein von aktuell 41 auf etwa die doppelte Mitgliederzahl wachsen.

Steigerung der Produktion

Und die Kapazitäten sind da. Nicht nur wird Bio-Bauer Steffen Heinke aus Gortz (Beetzseeheide) seine Produktion zur Versorgung der Mitglieder steigern, mit Anja Nagora und Fabian Behrend aus Göhlsdorf (Kloster Lehnin) konnten zwei weitere Landwirte für das Landwirtschaftsprojekt gewonnen werden. Neu und zusätzlich zum rein vegetarischen Angebot der Solawi kommen damit auch Eier dazu, erläutert Vereinsgründerin Berit Ulbrich der MAZ.

Künftig kann also mehr produziert werden, allerdings müssen sich die beiden Betriebe künftig absprechen. „Die Grundversorgung mit Kartoffeln und Möhren übernehmen beide zusammen, und dann kommen jeweils noch die Spezialkulturen“, sagt Fabian Behrend, der mit seiner Partnerin Anja Nagora rund 13 Hektar Land nach Bio-Kriterien bewirtschaftet.

Der Göhlsdorfer Hof etwa hat gute Erfahrungen mit seinen Salatsorten. „Ich setze pro Durchlauf bis zu 700 Pflanzen von Hand in die Erde“, sagt Anja Nagora über das arbeitsintensive Gemüse. Bei Bauer Heinke, der auf 14 Hektar in Gortz rund 35 Sorten Obst und Gemüse anbaut, gedeihen indes Kohl und Zucchini hervorragend. Andere Feldfrüchte wie zum Beispiel Rüben lieferten zuletzt nicht so gute Erträge.

Bio-Bauer Steffen Heinke aus Gortz (Beetzseeheide) ist mit der ersten Anbausaison der Solawi Havelknolle sehr zufrieden. Quelle: Moritz Jacobi

Ein solidarisches Prinzip

Vereinsmitglied Robert Thiele greift zum Weißkohl aus der Ernte von Bio-Bauer Steffen Heinke aus Gortz. Quelle: Moritz Jacobi

Das Verlustrisiko, das jeder Landwirt immer aufs Neue eingeht, wird in der solidarischen Landwirtschaft jedoch auf alle Schultern verteilt. Die Mitglieder zahlen einen festen Beitrag und erhalten dafür Anteile aus der Ernte, je nachdem was für Sorten im Vorfeld vereinbart wurden und welche Früchte die Saison gerade hergibt.

So hat Steffen Heinke etwas Planungssicherheit, muss dem Boden nicht das letzte bisschen Ertrag abringen und kann bei vermindertem Erwerbsdruck auch mit neuen Sorten experimentieren. In diesem Jahr sollen zu Kohl, Kürbis & Co. beispielsweise auch Buschbohnen hinzukommen. Die Erträge bringen die Bauern persönlich zum Depot und die Mitglieder holen ihre Anteile dort ab.

Helfende Hände für kleine Betriebe

Zudem helfen die Mitglieder während der arbeitsintensivsten Wochen auf den Höfen. Insgesamt waren das pro Mitglied bisher 15 Stunden im Jahr, mit steigender Mitgliederzahl werden sich die Arbeitseinsätze wohl entsprechend verringern. „Es finden wieder Begegnungen zwischen Bauer und Verbrauchern statt, und ich habe während der Arbeitsspitzen ein paar helfende Hände“, sagt Heinke der MAZ.

Gesucht wird noch ein neues Depot für die Abholung der Lebensmittel, bevorzugt ein kleiner Laden oder eine zentral gelegene Garage mit der Möglichkeit, dort Tische und Regale aufzustellen. Bis zum Spätherbst wird das Depot einmal wöchentlich, ab Spätherbst einmal alle zwei Wochen benötigt.

Zudem gibt es die Möglichkeit, den Verein mit einer passiven Mitgliedschaft zu unterstützen und sich durch anderweitige Expertise einzubringen. „Das kann die Gestaltung eines Logos sein oder auch Fotos, um die Website mit Leben zu füllen“, sagt Mit-Initiatorin Susan Griesbach.

Die solidarische Landwirtschaft „Havelknolle“ Appetit bekommen? Mitgliedsanträge und Infos zum Leitbild der Havelknolle finden sich auf www.havelknolle.de. Ein Ernteanteil reicht erfahrungsgemäß für die Versorgung von zwei Personen und kostet 90 Euro für eine Saison. Ein Single-Anteil kostet entsprechend hälftig 45 Euro. Hinzu kommt ein Unkostenbeitrag von monatlich fünf Euro für die Logistik, Versicherung, Ladenmiete und andere Auslagen.

Die Nachbarinnen Berit Ulbrich (links) und Susan Griesbach hatten die Idee für die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft. 2021 setzten sie das Projekt in die Tat um Quelle: privat

Von Moritz Jacobi