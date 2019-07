Brandenburg/H

Zahlreiche Baustellen prägen auch während der „ Sommerpause“ das Stadtbild. So wird noch bis zum Jahresende die Wollenweberstraße im Abschnitt zwischen Hauptstraße und Am Gorrenberg weiter ausgebaut. Dabei erfolgt eine abschnittsweise Vollsperrung.

Bekannte Baustellen in der Innenstadt

Ab dem 30. September beginnt der Ausbau der Grabenstraße von der Hauptstraße bis zur Wehranlage, auch hier wird abschnittsweise voll gesperrt.

Für jeden sichtbar läuft derzeit die Mängelbeseitigung am Pflaster in der Hauptstraße zwischen der Haltestelle Jahrtausendbrücke bis zur Wollenweberstraße. Deshalb fahren derzeit keine Straßenbahnen durch die Hauptstraße, erst wieder nach den Bauarbeiten, die am 15. Juli beendet sein sollen. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Baustelle vorbei.

Weitergeführt wird noch bis voraussichtlich zum 18. November der Straßenbau am Molkenmarkt von Hauptstraße bis Kleine Münzenstraße. Der gesamte Abschnitt ist voll gesperrt, die Parkplatz-Zufahrt wurde verlegt.

Radweg von Gollwitz nach Rietz

Die Kreuzung Bauhofstraße/Zentrumsring erhält nicht nur eine Ampelanlage, sondern auch die Geh- und Radwege werden erneuert. Quelle: Rüdiger Böhme

Vom 22. Juli an wird der Zaucheradweg von der Bundesstraße 1 bei Gollwitz über den Deich am Emster Kanal in Richtung Rietz vervollständigt. Die Naturschutzbehörden hatten dafür einen Bauzeitraum vom 2. Juli 2019 bis 14. März 2020 genehmigt, die Kosten werden von der Verwaltung mit rund 570.000 Euro veranschlagt. Der Zaucheradweg ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Kloster Lehnin. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Bundesstraße 1.

Noch bis Mitte August bleibt es eng am Zentrumsring/Ecke Bauhofstraße. Hier wird eine Ampelanlage gebaut und die Überwege behindertengerecht gestaltet. Behelfsmäßig ist eine Baustellenampel aufgestellt, nur jeweils eine Fahrspur je Richtung ist nutzbar.

Staugefahr in der „Magdeburger“

Ab Ende September wird voraussichtlich bis zum Jahresende die Straßenbahnhaltestelle Magdeburger Straße/ Fouquéstraße neu und behindertengerecht gebaut. Da wird es dann richtig schwierig mit dem Straßenverkehr: Die Magdeburger Straße wird halbseitig, die Fouquéstraße komplett gesperrt während der Bauarbeiten. Laut städtischem Tiefbauchef Peter Reck gibt es eine großräumige Umleitung für den Verkehr. Das ganze Vorhaben hatte sich erheblich verzögert, weil die für Straßenbahnen zuständige Bahnaufsicht immer neue Forderungen gestellt hat. So gibt es beispielsweise nach dem Bau stadteinwärts von der Brücke „20. Jahrestag“ kommend eine separate Linksabbiegerspur in die Fouquéstraße. Die Haltestelle selbst wird als Kombi-Haltestelle wie am Nicolaiplatz gebaut mit außen liegenden Bahnsteigen, in der Mitte dazwischen halten Busse und Straßenbahnen. Weil das alles Platz braucht, werden die Fahrbahnen etwas verschwenkt, Rad- und Gehweg auf der Seite der Technischen Hochschule THB werden weiter nach außen gelegt. Das kostet rund 850.000 Euro, sagt Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler. Die Stadt lässt im Auftrag der VBBr bauen, das Unternehmen bekommt dafür die Fördermittel.

Behindertengerecht umgebaut wird in den kommenden Tagen und Wochen auch die Tram-Haltestelle Dreifertstraße (stadtauswärts), auf der anderen Seite ist das bereits erledigt.

Landesbetrieb baut am Zentrumsring

Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt derzeit Schutzplanken an der Rathenower Landstraße rings um den Knoten Sophienstraße/ Heidelberger Straße montieren, in wenigen Tagen soll alles fertig sein. Die vorhandene Lichtsignalanlage ist dazu mit einer Baustellen-Ampel verknüpft, um halbseitig bauen zu können.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Otto-Sidow-Straße/Wilhelmsdorfer Straße soll erneuert werden. Quelle: Rüdiger Böhme

In diesem oder im nächsten Monat wird es ganz schwer für alle Verkehrsteilnehmer, welche die Kreuzung Otto-Sidow-Straße/ Wilhelmsdorfer Straße passieren zu müssen. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt nämlich das Steuergerät für die ganze Ampel tauschen, das soll voraussichtlich drei Tage dauern. Währenddessen ist der Knoten zeitweise ohne Ampelregelung.

Bis voraussichtlich September wird die B 102 im Abschnitt von der A-2-Anschlussstelle bis Piperfenn durch den Landesbetrieb Straßenwesen ausgebaut. Die Trasse ist im Wesentlichen fertig, es fehlen noch die Anschlüsse an die vorhandenen Fahrbahnen sowie diverse Bauarbeiten rings um die Fahrbahn.

Von André Wirsing