Brandenburg/H

Das nächste Schuljahr im Corona-Ausnahmezustand geht zu Ende. Die Zeugnisse werden verteilt und dann starten die wohlverdienten Sommerferien am 24. Juni. Auch wenn die Inzidenzen niedrig sind und die Normalität langsam wieder zurückkehrt, sind die Urlaubspläne vieler Familien noch immer auf den Kopf gestellt. Auch dieses Jahr werden viele Brandenburger Zuhause bleiben. Sonne, Badespaß und Abwechselung gibt es aber auch in und um Brandenburg an der Havel. Die MAZ hat sich in der Region umgehört und Tipps für bunte Sommerferien zusammengestellt.

Café Contact

Das evangelische Jugendhaus bietet diese Sommerferien wieder ihr Ferienbetreuungsprogram „Ferien ohne Koffer“ an. Die Mitarbeitenden möchten Kindern und Jugendlichen ab acht Jahren schöne Ferienwochen mit Spiel, Spaß und Abwechslung in Brandenburg bieten. Vom 5. bis zum 30. Juli können die Kinder in vier einzelnen Wochen eine abwechslungsreiche Zeit erleben. Die Betreuung findet Montag bis Freitags von 9 bis 16 Uhr statt. Zu dem Programm gehören Kennlern- und Gruppenspiele, aber auch viel Zeit für freies Spielen, wie Tischtennis oder Billard. In der Werkstatt kann gebastelt, gemalt und gebaut werden. Je nach dem aktuellen Stand der Eindämmungsverordnung werden auch Ausflüge stattfinden. Alle Informationen und das Anmeldeformular sind unter www.jugendhaus-cafecontact.de zu finden.

Ferienkurse der Volkshochschule

Die VHS bietet 26 verschiedene Kurse in den Sommerferien an. Der erste Kurs beginnt am 28. Juni und der letzte findet am 2. August statt. Die Kurse sind ganz unterschiedlich: Zum einen gibt es Kreativ-Kurse, wie „Ich nähe ein Plüschtier“ oder verschiedene Pappmachékurse. Andere Kurse lehnen an das Thema Umwelt an, so zum Beispiel der Workshop zum Thema Zero-Waste oder das Upcycling mit der Nähmaschine. Auch ein Englischkurs und ein Theaterkurs sind dabei. Für alle Altersgruppen von sieben bis 15 Jahre ist etwas dabei. Noch besteht eine Test- und Maskenpflicht. Anmeldungen unter www.vhs-brandenburg.de

Archäologisches Landesmuseum Brandenburg

Im Archäologischen Landesmuseum haben Kinder dieses Jahr wieder die Möglichkeit in eine vergangene Welt einzutauchen. An vier aufeinanderfolgenden Tagen werden im Klostergarten verschiedene Workshops angeboten, in denen die Kinder zum Beispiel alte Handwerkstechniken erlernen. Ein Mitarbeiter des Archäotechnischen Zentrums Welzow steht den kleinen Entdeckern dabei mit Rat und Tat zur Seite. Arbeitsmaterial wird vom Archäologischen Landesmuseum bereitgestellt, Neugierde und Kreativität müssen die Ferienkinder selbst mitbringen. Ebenso wie Speisen und Getränke. Die Regelungen der aktuellen Eindämmungsverordnung sind einzuhalten. Anmeldungen per E-Mail unter info@landesmuseum-brandenburg.de

Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg bietet außerdem unter dem Motto „Ritter, Minne, Tafelfreuden“ Akteure an zwei Terminen unter freiem Himmel verschiedene Einblicke in die höfisch-ritterliche Welt des Hochmittelalters sowie in das Leben von vermögenden Bürgern und Kriegsknechten des ausgehenden Mittelalters. Stattfinden wird das Ganze am 17./18.Juli und am 14./15. August jeweils von 10 bis 17 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten und der damit einhergehenden Einhaltung der Abstandsregeln, wird um Anmeldung gebeten. Das kann unter der folgenden Telefonnummer erfolgen: 03381-410 4112.

Begegnungsstätte Schloss Gollwitz

Neben der bereits ausgebuchten Sommerfreizeit bietet das Schloss den Kindern vier zusätzliche Veranstaltungen an, die den Sommer zu einem Erlebnis machen. Schnell sein lohnt sich hier. Die erste Veranstaltung beginnt am 12. Juni. Die vier Übernachtungen und auch die Verpflegung sind im Preis von 170 Euro inklusive. Die Veranstaltungen behandeln die verschiedensten Themen. Workshops zum Thema „Upcycling & Basteln“ oder „Freizeit und Sprache“ werden mit viel Bewegung und Bastelworkshops verbunden. Detaillierte Informationen zu den Corona-Regelungen kommen mit der Anmeldebestätigung. Weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden: www.schlossgollwitz.de

Domstiftgut Brandenburg

Das Domstiftgut bietet im Sommer verschiedene Veranstaltungen, auch für Erwachsene. Dazu zählen Sommerkonzerte oder „After Work im Museum“. Dafür ist das Museum am 17. Juni und am 2. Juli von 18.30 bis 21 Uhr geöffnet, damit auch Menschen unter der Woche ins Museum können, die sonst lange arbeiten müssen. Kreativ werden kann man in der Ausstellung „Hands on- Mitmachen erwünscht“. Das Dommuseum präsentiert Werke aus seinem Bestand und lädt die Gäste ein selbst kreativ zu werden: Zeichnen Sie ein Stillleben wie Albrecht Dürer oder benutzen Sie die Lochpausen wie die gotischen Paramentensticker. Vielleicht betätigen Sie sich auch als Baumeister und entwerfen einen zweiten Turm für die Westfassade? Mehr Informationen und Termine sind hier zu finden: www.dom-brandenburg.de

Kiju

Pünktlich zum Sommerferienbeginn startet am 23. um 15 Uhr Juni für alle Schulkinder auf dem Campus des Hauses der Kinder, Jugend und Familien (Kiju) die traditionelle Auftaktveranstaltung „Hallo-Ferien! - 2021“. Das diesjährige Motto lautet „Sommerwind“. Die ganzen Sommerferien können Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren von 15 bis 19 Uhr mit der ganzen Familie spaßige Mitmachprogramme erleben. Die Highlights der Nachmittage bestehen aus Europas höchstem Kistenkletterturm, einer fast kompletten Mount Everest Eroberung, einer nordischen Wasserstraße und einem Selbstbauofen. Erstmalig im Einsatz auf dem Campus ist auch ein Trabant des Industriemuseums Brandenburg, das erstmalig bei „Hallo Ferien!“ mit spannenden Aktionen dabei sein wird. Weitere Infos unter www.kiju-club.de

Stadtmuseum Brandenburg an der Havel

Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel stellt bei der „Altstadt-Rallye“ durch die Gassen und Straßen der Brandenburger Altstadt den „Störrischen Esel“, den “Roland“ und viele weitere Entdeckungen vor. Wer lieber drinnen bleibt, kann an verschiedenen Terminen den Museumskoffer im Frey-Haus auspacken. Am 24. Juni lädt das Museum um 17 Uhr zur Eröffnung der Ausstellungsobjekte „Stoff Wechsel - Liefer Kette“. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, Abstandsregeln und Maskenpflicht bestehen trotzdem. Außerdem gibt es einen Film-und Animationsworkshop. Bei einigen Aktivitäten wird um Anmeldung gebeten. Diese kann per E-Mail an susanne.petersen@stadt-brandenburg.de oder per Telefon unter 03381-584502 erfolgen.

Fouqué-Bibliothek

Die Fouqué-Bibliothek bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit am Manga- und Comic Zeichenwettbewerb teilzunehmen. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 13. Oktober um 14 Uhr statt. Bis zum 17. September können Kinder und Jugendliche bis 25 Jahren ihre Werke in der Bibliothek im Bürgerhaus Hohenstücken, Walther-Ausländer-Str.1, einreichen oder per Post zusenden. Wer sich Anregungen holen oder seine Zeichentechnik verfeinern möchte, dem steht eine vielfältige Buchauswahl zum Thema Manga- und Comic Zeichentechniken zur Verfügung. Weitere Informationen unter 03381-702458.

Naturschutzzentrum Krugpark

Im Naturschutzzentrum Krugpark können Kinder für eine Woche zu Forschern werden, die den Park zu Wasser und zu Lande erkunden. Bis zum 16. Juli haben Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit, in einer Gruppe von bis zu 12 Kindern eine Woche lang den Tag gemeinsam zu verbringen. Informationen hierzu gibt es im Naturschutzzentrum unter 03381- 583160 oder unter krugpark@stadt-brandenburg.de Ab 19. Juli dürfen sich dann auch wieder Hortgruppen anmelden und das abwechslungsreiche Programm genießen. Weitere Veranstaltungen wie die „Krugpark Safari“ und „Märchenhafter Wald“ sind ebenfalls geplant. Informationen hierzu gibt es ebenfalls auf der Internetseite www.krugpark-brandenburg.de.

Galerie Sonnensegel

Die Galerie Sonnensegel bietet in mehreren Ferienwochen verschiedene Kurse an. Sie beginnen am 28. Juni mit „Kunst auf kleinen Formaten“. Das ist ein zweitägiges Projekt von 14 bis 16 Uhr. Die Kosten sind 5 Euro pro Tag und Teilnehmer. Für Kinder mit einem Kursvertrag sind die Ferienveranstaltungen kostenfrei. Ganz wichtig: Anmeldung unter 03381-522837 erforderlich. Wegen der Corona-Verhaltensregeln gibt es begrenzte Teilnehmerzahlen.

Von Julia Kazmierczak