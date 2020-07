Brandenburg/H

Der nächste Kirchenkatzen-Workshop am Brandenburger Dom läuft am Samstag, 1. August, von 14 bis 18 Uhr. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren. Im bunten Nachmittagsprogramm dreht sich alles um das Thema Farbe und Färben. Kindgerechte Antworten gibt es auf verschiedene Frage, wie zum Beispiel: Woraus bestehen eigentlich Farben? Was haben sie für eine Bedeutung und wie aufwendig war es, Stoffe zu färben?

Zum Abschluss wird es ganz praktisch. Alle Kinder, die ein weißes T-Shirt mitbringen, können es im Workshop bunt einfärben. Voranmeldungen sind noch bis zum 5. Juli per E-Mail unter textilkonservierung@dom-brandenburg.de möglich. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

