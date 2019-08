Brandenburg/H

Die Sagenwelt des Amazonas und Johann Sebastian Bach – passt das überhaupt zusammen? Bei den Sommermusiken im Dom bewiesen zwei Musiker, das dies durchaus möglich ist.

In der Krypta des historischen Gebäudes in Brandenburg beließ es das brasilianisches Musikerduo um Melissa Domingues und Victor Santana am Mittwochabend nicht nur bei Musik aus dem europäischen Kulturraum.

Ein besonderes Klang- und Kulturerlebnis

Die Mezzosopranistin und ihre Begleitung an der Akustikgitarre stellten zudem die eigenen musikalischen Wurzeln ihres Heimatlandes vor und entführten die zahlreichen Gäste in die zeitgenössische brasilianische Musik. Das Ergebnis war ein ganz besonderes Klang- und Kulturerlebnis.

Das Konzert begann zunächst europäisch mit den zwei Stücken „Amor, ch’attendi“ und „Amarilli“ des italienischen Komponisten Giulio Romano Caccini (1551-1618). Vor über 100 Konzertgästen, für die zusätzliche Bestuhlung in der Krypta herangeschafft werden musste, überzeugte die Sängerin von Beginn an mit einer glasklaren Stimme.

Das Ergebnis harter Arbeit: Domingues absolvierte 2016 das Bachelorstudium an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ in Berlin und im Februar 2019 das Masterstudium mit Auszeichnung. In ihrem Heimatland Brasilien gewann sie außerdem den ersten Preis eines Wettbewerbes zur Förderung junger Sänger.

Abstecher in Brasiliens Folklore

Im weiteren Konzertverlauf tauchten die Gäste unter anderem auch in die Mythen- und Sagenwelt des Amazonas ab. Beispielsweise mit dem Lied „O uirapuru“ des zeitgenössischen brasilianischen Komponisten Waldemar Henrique (1905-1995). „Die Geschichte des Stückes stammt aus der Folklore meines Heimatlandes“, so Domingues. „Sie handelt von einem Vogel, der seinem Fänger Glück in der Liebe beschert.“

Mit Stücken des Londoner Lautenisten John Dowland (1563-1626) wechselte die Sängerin wiederum ins Englische. „Es scheint, als lägen Welten zwischen brasilianischer und britischer Musik“, sagt Domingues. „Bei beiden ist aber vor allem eins wichtig: der Rhythmus, der bringt beide zusammen.“

Domingues’ Stimme machte nicht nur das Zuhören zu einem Genuss, ihre charmante Mimik und Gestik, die von einer tiefen Liebe zu ihrem Schaffen zeugte, zauberte vielen Gästen ein Lächeln auf das Gesicht.

Solist spielt Bach auf der Gitarre

Allerdings durfte auch Domingues’ Begleiter Victor Santana sein Können solistisch an der Akustikgitarre zeigen. Mit dem „Präludium“ des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) präsentierte Santana, der die Sängerin Domingues 2016 an der Musikhochschule in Berlin kennenlernte, eine ungewöhnliche musikalische Kombination, die so wohl niemand der Konzertgänger bisher erleben durfte.

Eine Kombination, die das Leben des Musikers, der 1991 in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia geboren wurde, seit dem 15. Lebensjahr begleitet. „Mein Cousin spielte damals Bach auf der Gitarre, das war unglaublich“, so Santana. „Da wusste ich, das möchte ich auch machen.“

Für ihn sei der Aufenthalt in der Bundesrepublik eine ganz besondere Zeit: „Ich freue mich hier spielen zu dürfen, schließlich stammt Bach aus Deutschland“, schließt Santana ab. Das Publikum dankte mit langanhaltendem Applaus.

Von Tobias Wagner