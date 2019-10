40 Jahre Tatra-Bahnen in der Stadt

Brandenburg/H

Genau vier Stück der Tatra-Modelle KT4D haben die Verkehrsbetriebe VBBr noch auf ihrem Betriebshof: Zwei von ihnen sind ständig fahrbereit, sie kommen als Reserve zum Einsattz, wenn die jüngeren Modelle Schäden haben. Zwei Hochflurbahnen sind „Arbeitstiere“: Eine als Abschlepper sowie mit einer separaten Schmiereinrichtung, um bei Frost die Oberleitungen eisfrei zu halten. Die andere hat Salzdepots an Bord und kommt im Winterdienst zum Einsatz.

Prager Farben als Lackierung

1979 sind die Modelle nach Brandenburg an der Havel gekommen, in Prager Farben: Elfenbein mit einem breiten roten Strich unter den Fenstern. Gleiche Modelle fuhren unter anderem in Berlin, Cottbus, Erfurt oder Frankfurt (Oder). Sie waren für enge Bögen und bergige Strecken gedacht, ausgelegt waren sie als Einrichtungs-Gelenktriebfahrzeug. Jeweils vier Fahrmotoren trieben die 18,11 Meter langen Fahrzeuge an.

Sonderfahrten zum Geburtstag

Zum 40. „Geburtstag“ veranstaltet der Verein „Freunde der Brandenburger Straßenbahn“ an diesem Sonnabend Foto-Sonderfahrten. „Die Tatras haben immer noch sehr viele Freunde, einmal war sogar ein Fan aus Australien hier. Zudem kommen manchmal Gäste aus halb Europa“, erzählt Vereinsmitglied Rolf Nothnagel.

Alle Linien werden abgefahren

Am Sonnabend fährt die Jubiläumsbahn um 9.11 vom Betriebshof zum Hauptbahnhof, startet von dort um 9.42 Uhr als Linie 2 bis zur Quenzbrücke, von dort geht es um 10.20 Uhr nach Hohenstücken Nord, ab da um 10.56 zum Betriebshof. Um 11.12 Uhr vom Betriebshof nach Hohenstücken-Nord und wieder zurück. Dann geht es weiter um 11.31 Uhr als Linie 1 zur Fontanestraße. Von dort startet die Bahn um 12.20 Uhr als Linie 6 zum Hauptbahnhof, dreht ab da um 12.38 noch einen Innenstadtkringel über Neustadt Markt und Jacobstraße und fährt wiederum vom Bahnhof um 13 Uhr zurück zum Betriebshof.

Von André Wirsing