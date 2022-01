Brandenburg/H

Die Brandenburger Symphoniker sind am Freitag, 21. Januar, sowie am Samstag, 22. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in einem Sonderkonzert unter der Leitung von Peter Gülke im Großen Haus des Brandenburger Theaters zu erleben.

Das Pianistin Lauma Skride wird das 4. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven zu Gehör bringen. Das Programm haben die Brandenburger Symphoniker mit der lettischen Musikerin unter der Leitung von Peter Gülke zuletzt als CD aufgenommen.

Die Pianistin Lauma Skride spielt mit den Brandenburgern Symphonikern. Quelle: Marco Borggreve

Nun hat das Publikum die Gelegenheit, das Klavierkonzert mit der wunderbaren Solistin und den Brandenburger Symphonikern live im Konzert zu erleben und sich sogleich in Vorfreude auf die kommende CD einzustimmen.

Auf dem Programm des Sonderkonzerts steht auch die Linzer Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Peter Gülke wird das Konzert zudem mit Moderationen begleiten.

Karten für die Sonderkonzerte gibt es in der MAZ-Ticketeria, am Kartentelefon unter 03381/511 111 oder auf www.brandenburgertheater.de.

Von MAZonline