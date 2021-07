Brandenburg/Genthin

Seit 175 Jahren gibt es zwischen Berlin und Magdeburg ein Leben nach Fahrplan. Am 7. August 1846 passierte die erste Eisenbahn die Orte entlang der neuen Magistrale (heute RE 1). Auf dem Weg von Magdeburg nach Potsdam Kiewitt, westlich der Neustädter Havelbucht, jubelten Menschen dem technischen Fortschritt zu. Aber es gab auch Skeptiker, die vor Gesundheitsgefahren warnten. Der durchgehende Zugbetrieb nach Berlin war erst fünf Wochen später wegen einer noch nicht fertigen Havelbrücke möglich. Zum 170. Streckenjubiläum war es der Wusterwitzer Heimat- und Kulturverein, der mit einer eigenen Ausstellung an die Entwicklung des Eisenbahnwesens erinnerte. Seinem Bahnhof hat Wusterwitz immerhin einen rasanten Aufstieg zu verdanken. Ebenso wie Burg und Brandenburg.

Der Bahnhof in Brandenburg an der Havel aus der Zeit um 1850, heute Hauptbahnhof. Quelle: Repro: MAZ

Heute würdigen die Interessengemeinschaft Eisenbahn-Modelleisenbahn Brandenburg und das Kreismuseum Jerichower Land in Genthin den Start in das Eisenbahnzeitalter für die Region zwischen Elbe und Havel vor 175 Jahren. In der Mützelstraße 22 lädt ab Sonntag, 11. Juli, eine Sonderschau zu einem Rückblick auf eine spannende Eisenbahn- und Verkehrsgeschichte ein. „Weitere Strecken und Nebengleise entstanden. Allein im Jerichower Land waren es 250 Streckenkilometer. Mehr als 90 Stationen und Haltepunkte ermöglichten einen umfangreichen Waren- und Personenverkehr. Seit den 1960er Jahren ist vieles davon durch Streckenstilllegungen verschwunden. Meist erinnern nur noch alte Bahnhofsgebäude an den einst hier herrschenden Verkehr“, so Museumsleiterin Antonia Beran.

Noch immer ungenutzt und heruntergekommen ist das von der Bahn privatisierte Empfangsgebäude des Wusterwitzer Bahnhofs. Quelle: Frank Bürstenbinder

Um ihre Geschichte zu bewahren, sucht das Museumsteam Bilder und Geschichten vom Eisenbahnfahren und Bahnhöfen. Auch Fotos aus dem Familienalbum oder aktuelle Aufnahmen sind von Interesse. Wer sich beteiligen möchte, meldet sich telefonisch (03933 803521) oder per E-Mail (kreismuseumjl.genthin@web.de). Die nicht nur für Eisenbahnfans sehenswerte Schau ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für den Besuch von Museen ist die Erfassung auf Kontaktbögen und das Tragen einer Maske in Innenräumen erforderlich.

