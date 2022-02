Brandenburg/H

Zwei Brandenburger Rapper schreiben einen Song für den Stadtteil Hohenstücken. Justin Lerche und Maximilian Adam sprechen über den Kiez und reden über gute und schlechte Erlebnisse.

Ein Rapsong für Hohenstücken

„Wir lieben diesen Stadtteil, weil wir hier groß geworden sind und noch immer hier leben. In Hohenstücken kennt jeder jeden, der Zusammenhalt ist größer, alles wirkt hier ein bisschen familiärer. Es ist nicht alles schlecht und das zeigen wir“, sagt Justin Lerche. Der Song der Rapper ist drei bis vier Minuten lang.

Ihr Songtext ist schon fertig. Jetzt arbeiten die als TaskeRaps und Anoone bekannten Künstler im Tonstudio der Jugendkulturfabrik an den letzten Beats im HdO, die Dreharbeiten laufen noch. Bis Ende Mai soll alles fertig sein, ein paar Wochen später läuft das Musikvideo dann auf Youtube.

Jens Wiedecke schätzt guten Sound. Quelle: André Großmann

Der Song für „Hohenstücken dit klingt jut“ gehört zum Projekt „Jugend stärken im Quartier“ und entsteht durch die Arbeit vieler Helfer. So arbeitet Jens Wiedecke von der Brandenburger Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft (BAS) mit Musiker Christopher Schuh und Kameramann Robert Weißbach zusammen.

Jugendliche erleben den Stadtteil im Wandel

Jugendliche ab 14 Jahren können beim Song dabei sein und Ideen einbringen. Das Programm richtet sich an Teenager, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten und finanziert sich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Diese Blöcke sind abgerissen und standen bis März 2021 in der Reuscherstraße. Quelle: André Großmann

„Mit den Arbeiten an diesem Song helfen wir Jugendlichen, die einen besonderen Förder- und Integrationsbedarf haben. Wir wollen zeigen, wie sie den Stadtteil im Wandel erleben und klar machen, dass in Hohenstücken nicht alles schlecht ist“, sagt Wiedecke. Er betont, dass Brandenburger und Außenstehende den Kiez oft mit Begriffen wie Ghetto, Assi und Plattenbau verbinden und hofft auf eine andere Sicht der Dinge.

Hip-Hop mit Gefühl

Für Justin Lerche ist dieser Spagat eine Herausforderung, die er annimmt. Er hat die Schule nach der neunten Klasse abgebrochen, jobbt als Lieferdienstfahrer und blickt trotzdem nach vorne. „Auch wenn das Leben nicht immer einfach ist, bietet sich hier eine echte Chance für mich“, sagt der Brandenburger. Der 20-Jährige und Maximilian Adam haben sich für einen Rapsong entschieden, weil sie ihre Gefühle so am besten mit den Zuhörern teilen können. „Wir spielen mit Worten und zeigen unsere Emotionen. Das ist für uns die beste Art der Selbstverwirklichung“, sagt er der MAZ.

Die Teenager Mia Gerloff und Jeremy Wilk leben seit ihrer Geburt in Hohenstücken. Sie sehen, wie stark der Stadtteil im Wandel ist und hoffen, dass der Song positive Emotionen vermittelt. Justin Lerche will noch einige Szenen für das Video auf dem Skatepark in der Willibald-Alexis-Straße drehen, weil er hier den Großteil seiner Jugend verbracht hat.

Er hofft, dass es ihm und Maximilian Adam gelingt, dem Stadtteil ein Denkmal zu setzen. Den fertigen Clip zeigen die Macher erstmals im Sommer, bei der Party zum 50. Geburtstag des Stadtteils im Bürgerhaus. Auch wenn viele Details klar sind, fehlt noch ein Name für den Song. „Wir grübeln hin und her. Uns wird noch etwas einfallen, wir freuen uns über Ideen“, sagt Lerche.

Von Andre Großmann